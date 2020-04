Una irresponsabilidad administrativa

Solo para dejar constancia

Manuel J. Castillo Rendón (*)

En mis artículos ya publicados en el Diario, he procurado explicar con argumentos, todas las irregularidades técnico-jurídicas cometidas por el Ayuntamiento de Mérida, al otorgar las licencias de construcción para el predio 350 de la calle 9 (avenida) entre 6 y 8, Col. Ampliación Plan de Ayala (nombre oficial), ampliamente conocida como Villas del Sol.

En la primera licencia, la del 4 de septiembre de 2014 y en la renovación de la misma, el 19 de octubre de 2017, se autoriza una construcción de 16,514.30 m2, pero, curiosamente no reporta la cantidad de departamentos. De ésta cifra, nos enteramos por los documentos de factibilidad, emitidos por los prestadores de dos servicios públicos, como son los de la Japay y la CFE, quienes mencionan 56 departamentos.

Pero, otra fuente que resultó contradictoria pero muy reveladora es que, desde su inicio, en los folletos de promoción para la pre-venta del proyecto “City Condos” se anuncian setenta y dos departamentos con la misma cantidad de metros cuadrados a construir. En la licencia del 30 de agosto de 2019, se le agrega a ésta el término: “Modificación de proyecto”, quedando reportado por primera vez, que son 72 departamentos, en cinco niveles y un sótano, con los mismos 16, 514.30 m2 de construcción. Aquí hay dos interrogantes, primera: ¿cómo salieron a la pre-venta los departamentos si aún no contaban con una licencia de construcción?; segunda: mismos metros cuadrados autorizados, primero para 56 departamentos, luego para 72; ¿se encogieron?

Por lo sucedido, es obvio suponer, que desde el inicio de este proyecto, tanto el Ayuntamiento de Mérida como la inmobiliaria sabían perfectamente cuántos departamentos se construirían y lo ocultaron. Por lo tanto, el ayuntamiento, al no obligar a ésta a cumplir con todos los requisitos que establecen las leyes, normas, reglamentos y programas de ordenamiento urbano (vigentes o antecedentes), es el único responsable de este problema.

Por otro lado, desde el punto de vista técnico-jurídico hemos demostrado hasta la saciedad, la discrecionalidad del Ayuntamiento de Mérida para manejar los criterios y procedimientos para justificar y aplicar los programas urbanos, claramente rebasados en su vigencia todas las veces.

Históricamente, considerando el tema de los “usos y costumbres”, así como en los seis programas de desarrollo urbano elaborados entre 1980 y 2012, el uso del suelo y la densidad en esta zona de la ciudad está señalada como habitacional unifamiliar de baja densidad, y nadie, ni un particular o autoridad alguna, tiene la facultad para que de manera unilateral o impositiva la puedan modificar; si es necesario hacerlo, se deberá seguir el procedimiento que incluye, obligatoriamente, la participación ciudadana de los posibles afectados, así lo dicen las leyes en la materia.

Es importante recordar que, alguna manera el director del Implan el 21 de junio de 2019, declaró al Diario: “Las recomendaciones son que la ciudad llegue a cuando menos 60 habitantes por hectárea en un primer momento y alcanzar después 90 hab/Ha”. (sic). Entonces, según su declaración, ésta corresponde al de la baja densidad, el que nosotros defendemos, lo quiere decir que en el multicitado predio y proyecto, lo más que se puede construir son 17 departamentos, considerando 4 habitantes en cada departamento o vivienda.

El 17 de diciembre de 2019, única fecha en la que le alcalde recibió en el palacio municipal a los cuatro representantes de los afectados, le fue entregado un documento con las leyes y los artículos que fueron ignorados para otorgar las licencias, así como algunas recomendaciones para el Cabildo a fin de solucionar éste tema en definitiva. En dicha reunión se le planteó y solicitó lo siguiente: la suspensión provisional de la obra, la revocación de la licencia; una investigación profunda, seria y confiable sobre el proceder en el otorgamiento de las diferentes licencias que son responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano; un Programa de Desarrollo Urbano real, ni académico, ni teórico, ni de moda, producto de una consulta directa, no simulada, con los niveles de planeación y zonificaciones como lo establecen las leyes y, la separación del Titular de la citada dirección por no cumplir cabalmente con sus responsabilidades.

Y perdón por repetir por tercera vez la respuesta escrita en la minuta en el apartado de “Acciones y Acuerdos”: El presidente municipal escuchó los planteamientos, recibió la documentación entregada y se comprometió a evaluar los planteamientos presentados por los asistentes (sic). Destaco la frase:“se comprometió a evaluar”, y me pregunto, para él, ¿qué significa compromiso?, ¿qué va a evaluar, a su administración, a nosotros, a las leyes y normas?, ¿ya terminó su evaluación?, ¿cuándo seremos informados?, nada, puro rollo.

Afectaciones

Sobre este asunto (y similares), los afectados no seremos solamente los que vivimos en esta zona, sino también aquellos ciudadanos que se trasladen de poniente a oriente, desde la calle 60 hasta el periférico en el oriente, o viceversa, además de otra serie de edificaciones de gran impacto que provocarán un aumento en el tránsito vehicular que no va a poder ser soportado por las secciones de las vialidades actuales, entorpeciendo la fluidez en las mismas, al que se sumará otra agresión al medio ambiente debido al calor producido por los motores, de sus gases, el ruido por los bocinazos, lo que llevará a la histeria y a los comportamientos de intolerancia social que pueden derivar en conflictos.

Y finalmente, por supuesto los adquirientes de esos departamentos, ya que para entrar o salir de su entorno, sobre la calle 9 (avenida), será un verdadero problema ya que, si hoy la vialidad está saturada, lo va a estar aún más, y sus familiares y amigos no tendrán el suficiente estacionamiento para ir visitarlos, porque la vía pública (calle) no es estacionamiento público.

Sobre las sanciones

Ahora mi comentario regresa a los capítulos y artículos que tiene que ver con las sanciones que deberán aplicarse por no cumplir con lo que establecen las leyes de asentamientos humanos, la estatal y las federales, desde aquellas que estaban vigentes cuando se autorizó la primera licencia, hasta la actuales, ya que en todas ellas, pasadas y presentes, se define de manera muy clara, cuáles y porqué son las sanciones en las que incurren los funcionarios públicos que violen las disposiciones en materia urbana, pero no solo ellos, sino también a otras instancias, como los Registros Públicos de la Propiedad, en nuestro caso el Imsejupy y los notarios, fedatarios que avalan las operaciones de compra-venta o de traslación de dominio de un predio, que si bien existe una licencia que ampara a una de las partes (propietario del bien inmueble), ésta fue otorgada de manera ilegal.

Lo único que no me atrevería a asegurar es, si otras personas físicas, como los particulares o las personas morales, como las instituciones crediticias e inmobiliarias que, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas, ahora involucran a los particulares, quienes también pueden verse afectados judicialmente, por actuar al margen de las leyes. Hay un precepto que dice, más o menos, el desconocer la ley, no exime de cumplirla.

Recomendación

En mi artículo publicado el pasado 19 de marzo, mencionaba que la corrupción en gran medida se acabará cuando se acabe con la impunidad. Es el caso de Villas del Sol, y estoy seguro de que existen en otros puntos de la ciudad obras en proceso y hasta terminadas con problemas similares, por lo que los afectados deben salir del anonimato y de la indiferencia ante esta irresponsabilidad administrativa.

Como sociedad y como gobierno es necesario sentar un precedente en materia urbana para que los proyectos y obras, públicas, sociales y privadas, se autoricen y se realicen como debe de ser, y que estos actos de corrupción sean desterrados, a fin de garantizar que el patrimonio de cada ciudadano y los de la ciudad, en su conjunto, no se vean agredidos o marginados.

Como sociedad y como comunidad debemos luchar por ello, por aquello que podemos identificar como los Derechos Humanos Urbanos.—Mérida, Yucatán

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal

