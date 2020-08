Una madre y maestra

Beatriz Ávila Gómez(*)

Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de Mujer. Carta de San Pablo dirigido a los Gálatas, (4,4).

María: nombre infinitamente pronunciado, querido, respetado, recordado, de generación en generación.

Mujer y Madre: Esa Mujer la Madre del Hijo de Dios nos hace pensar en el vínculo excepcional entre esa Mujer y toda la familia humana; nos hace pensar en la plenitud de los tiempos a través de la Virgen María que se realiza en ella y por medio de ella.

Aún sin entender el anuncio del ángel, en el sí voluntario de María se cumple la misión sublime de su vida, albergando en su virginal vientre la divina vida del Hijo de Dios, es así que, María la llena de gracia, alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del espíritu humano.

Maestra: al enseñar a su pequeño Jesús, al enseñar a cumplir la voluntad de Dios, al enseñar a los apóstoles la misión encomendada por Cristo Resucitado, al enseñar en su mirada espiritual los hijos de Dios, al enseñar y asumir la donación de sí misma hacia su hijo bien amado, hacia todos nosotros también hijos suyos, al enseñarnos nuestro compromiso cristiano a favor de la justicia social tan necesaria.

Asunta al Cielo en cuerpo y alma: siendo la Madre de Dios, su ejemplar vida, no exenta de inmenso dolor y sufrimiento, de inmensa alegría, fe, esperanza, era necesario que Madre he Hijo se reunieran corporal y espiritualmente en la mejor morada. Ella la criatura más grande segunda solo al mismo Dios, tenía que partir cumpliendo la promesa salvífica: “He ahí a tu Madre, He ahí a tu hijo” .

Y desde entonces nuestra buena Madre vive en y con nosotros, es deseable el agradecerle siempre su protección cotidiana; más allá de la emoción, con la razón y el corazón, con nuestra libre voluntad decirle también sí; pidámosle mediante su fe, fortaleza, perdón y amor, seguir siendo merecedores de tan digna Madre.

Católica practicante y ciudadana