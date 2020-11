¿Una más de la 4a. transformación?

La duplicación del número de aspirantes a la Residencia Médica

Edgardo Arredondo Gómez (*)

A mediados del mes pasado se hizo el anuncio oficial de que las plazas de nuevo ingreso para médicos residentes aumentarían de 9,480 a 18,229. Esto es: cerca de diez mil plazas nuevas; en números redondos: el doble.

Como es casi una costumbre cuando se hace algún tipo de anuncio sobre algún cambio, o modificación en temas relacionados con el Sector Salud, aunque esta vez haya sido en el paquete económico anunciado por el secretario de Hacienda, siempre me hago la misma pregunta: ¿Quién demonios asesora al señor Presidente en estos temas?

¿Será el propio Hugo López Gatell?, que desde mi particular punto de vista le debe a la nación con el manejo de la pandemia, ¿acaso será Zoé Robleda, que no es médico?... Por Dios… ¿quién?

El tema de la educación y la formación de médicos, dicho sea de paso, y sin afán de soberbia, es punto y aparte. La razón es muy sencilla: en gran medida la preparación de los médicos especialistas (residentes) requiere de los programas que contemplan la Educación por Competencias, en donde el rubro del área psicomotriz juega un papel relevante. No solo se contempla la destreza alcanzada en un quirófano, o en una sala de terapia intensiva, es también la empatía que desarrolla en este “rapport- contrarapport” de la relación médico paciente, para lo cual es indispensable también la preservación del estado físico y emocional del alumno.

Lo anterior requiere por razones obvias, si se trata de duplicar el número de residentes en cálculos rudos y crudos: duplicar el número de instalaciones hospitalarias; ¡así de este tamaño! y en las condiciones actuales lo que necesitamos es mejorar, ya no se diga en algunos casos hasta rescatar hospitales que ya venían a menos y han caído en desgracia, cuando no en picada.

El doble del número de residentes implicaría un mayor número de maestros, y de aulas, pero lo más relevante: ¿Dónde van a poner a estos médicos?

Hagamos a un lado las instalaciones y recursos asignados a la docencia, en cada hospital se requiere de áreas de descanso, comedores, otorgarles uniformes, asegurarles una buena alimentación.

No se puede tan siquiera pensar en duplicar el número de residentes, cuando éstos tiene que dormir en el mejor de los casos en una silla, o lastimosamente en el piso sobre cajas de sueros y donde se sienten bendecidos, cuando enfrente del hospital existe una tienda de conveniencia dónde comer cuando por algún motivo no alcanzan el horario del comedor, o aunque usted no lo crea, ya no alcanzan ni siquiera comida. Durante el tiempo que me desempeñé como profesor titular o adjunto en la cátedra de Ortopedia en el IMSS, tuvimos siempre un recurrente choque con las autoridades por las condiciones de la enseñanza y la labor asistencial del residente.

Más de una vez me enfrenté a los jefes cuando los residentes eran llevados a ocupar el turno del algún médico de base, faltante por estar incapacitado o de vacaciones y no cubierto por falta de presupuesto con un suplente, siendo ellos muchas veces asignados a sitios cuya responsabilidad legal no pueden asumir. Pero ahora me imagino en un hospital con el doble de residentes: la tentación al contar con el material humano idóneo y decirlo en forma deplorable: “obra de mano barata” para no contratar más médicos de base. Tener una perspectiva de maquiladora en la formación de médicos especialistas dista mucho de lo que debe ser una visión eficientista en la formación de los residentes. Estamos aún inmersos en el problema que ha traído la pandemia. Todos los médicos en formación fueron regresados a sus plazas de origen, o reubicados a los “covitarios”, muchos de ellos estaban haciendo una especialidad muy distinta a la atención de pacientes con Covid.

Soy uno de los defensores del concepto de que en lugar de duplicar el número de residentes, este curso escolar, literalmente no cuente y se alargue un año más esta generación “Covid”, so pena de tener médicos especialistas mal preparados. Empecemos por mejorar la calidad de la educación y las condiciones que requieren los futuros residentes y no en dar un golpe más de publicidad, en un anuncio a todas luces populista y sin ningún sustento de viabilidad.— Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor