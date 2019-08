Una posible muerte en vida se puede prevenir con la educación

Gaby Vargas

“He sufrido violencia psicológica y emocional desde hace 28 años, mi matrimonio es un encierro. No me permiten salir a la calle sola ni platicar con nadie, es un infierno. No pude ejercer mi profesión; tengo todas las enfermedades del mundo, entre ellas presión alta y colitis; no se hable del sistema nervioso: padezco angustia, depresión y ansiedad. Ahora tengo 47 años y mi cuerpo me está cobrando factura, no puedo más. Sé que nadie me puede ayudar si no soy yo quien da el paso”.

Si definimos la muerte como la extinción de la vida, podemos concluir que peor que la muerte en sí, es una vida como la de Laura: muerta en vida. Te invito, querido lector, a que por unos segundos trates de entender qué significa esto, y te preguntes cómo te sentirías si tú —hombre o mujer— fueras víctima de violencia física o sexual y vivieras como Laura describe. O bien, ¿cómo reaccionarías si esta historia la escucharas en labios de una hermana o una hija? Te aseguro que surgirían en ti el coraje, la indignación y el dolor que te llevarían a reaccionar y a levantar la voz.

No reduzcamos el tema a las estadísticas o los datos duros que leemos de manera distante en los periódicos, como si fuera algo que no nos incumbe. ¡Sí nos incumbe!

Una parte de lo preocupante es que no nos preocupa. Como país, estamos en un punto en el que nos hemos acostumbrado a la violencia, proceda de donde proceda. Pero, ¿hasta dónde y hasta cuándo lo permitiremos? Estamos sumergidos en la famosa “sopa de rana”, ¿nos damos cuenta?

Hace poco tiempo, platicaba con una persona sobre un documental que realizamos sobre la realidad de las mujeres en el país y su respuesta me dejó perpleja: “Gaby, pero eso ya es algo normal”. ¡No lo podía creer! Precisamente ése es el problema: verlo normal. Una de cada cinco muertes violentas de mujeres sucede en casa (Inegi).

Si en este México todavía queda algo de humanidad, si todavía las noticias sobre la violencia nos duelen y contraen el alma, hay algo de esperanza para no terminar convertidos en seres inertes, como el refrigerador de una casa.

La violencia no podemos verla como algo normal; duele, lacera, marca y mata. En el diagnóstico del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres 2013-2018 del gobierno federal, se dice que:

46.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja sentimental. ¡Es casi la mitad de la población femenina!

A 42.4% se le ha humillado, encerrado, amenazado con correrla de casa, quitarle a sus hijos o matarla.

A 24.5% se le ha prohibido trabajar o estudiar, o se le han quitado dinero o bienes.

Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, se le ha tratado de ahorcar, asfixiar o ha sido agredida con alguna arma por su pareja.

A 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Lo anterior es una conducta imperdonable que nos regresa al estado más primario y salvaje del ser humano. Pero seamos optimistas.

De la muerte nace una vez más la vida; es el ciclo inevitable de la naturaleza que nos debe llenar de esperanza. En este caso la educación es el modo de regresar a la vida. Seguramente tenemos alguna mujer cercana a la cual podemos apoyar a que estudie y curse una carrera. Esto le evitará grandes problemas futuros a ella, a sus hijos y al país. Te invito a hacerlo. Todos nos beneficiaremos.

La indiferencia y la parálisis nos convierte, queramos o no, en cómplices del problema.