Una presencia inexplicable

Senador panista en campaña

Erica Millet Corona (*)

El hecho de tener a Raúl Paz Alonzo como senador por Yucatán es algo que debería ser analizado por los yucatecos y llevarnos a cuestionar la legitimidad de los objetivos del PAN estatal, en cuanto a la búsqueda de su permanencia en el poder.

¿Cuáles son los méritos que llevaron a Paz Alonzo a ocupar un escaño en el Senado de la República? ¿Qué beneficios ha tenido para los yucatecos el contar con su representación en la cámara alta?

Raúl Paz comenzó su carrera política de la mano de su entonces esposa, la hoy diputada federal y secretaria general del PAN nacional, Cecilia Patrón Laviada. Su carisma y disciplinado andar en sus primeros días de campaña, cuando de la mano de Cecilia contendió por una diputación federal, hizo pensar a algunos que podría construir una carrera que sumara positivamente a los objetivos del partido.

Otros, escépticos por conocerlo a un nivel más personal, nunca creyeron en la construcción deliberada de su estampa la cual se sirvió de la popularidad y experiencia de su exesposa, pero que contrario a los principios de la imagen pública como disciplina de estudio, no estaba sustentada en méritos o características reales o sólidas; en pocas palabras, en una reputación tangible. Aún sin creer, muchos decidieron apoyarlo viendo en su probable ascenso político una oportunidad para el influyentismo. Este cargo de Diputado Federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión es el único que ha obtenido por votación popular en toda su carrera.

A partir de ese momento, su ascenso en la política se ha debido a una serie de decisiones cupulares del partido, movidas por razones que escapan a toda lógica razonable a los ciudadanos de a pie y que ponen a más de uno a rascarse la cabeza tratando de comprender los motivos que, sin méritos concretos, le han permitido esquivar las balas del escrutinio público tras el escándalo y llegar hasta donde hoy se encuentra. En 2015 fue designado presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, sin que haya registro de una activa militancia; de ahí, saltó al Senado de la República a donde llegó como senador de primera minoría, es decir, no ganó esa elección.

Recientemente leímos alarmados en las paginas del Diario, que, de 200 sesiones de trabajo en la Cámara Alta, apenas tiene 29 asistencias y es justo recordar que en una de sus contadas apariciones votó a favor de la reforma que pugnaba por extender el mandato del presidente de la Suprema Corte, hecho profundamente cuestionado por la opinión pública.

No tengo clara tampoco la agenda de trabajo del senador, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. ¿Cuáles son las causas con las que se identifica? ¿La ecología? ¿Qué banderas lo definen como político y lo definirían como ciudadano en caso de no vivir del presupuesto público? ¿Cuáles son sus logros? Las carteleras de reciente aparición en las que se le ve sonriente en coloridas imágenes afirman que “juntos podemos más”, pero no podemos precisar más qué, pues el vago mensaje en ninguna de sus versiones va acompañado de la enunciación de algún logro y mucho menos incluye cifras o datos “duros”.

En redes

En días pasados comenzó a circular por las redes sociales el vídeo de la canción titulada “Ciudad de Paz”, una colaboración entre los cantantes de hip-hop “Moy” y “Mozko”, que exalta —aunque con unas cuantas contradicciones— la cultura, y tradiciones de Mérida y sobre todo, la figura del senador, que aparece como modelo central de la producción audiovisual posando en diferentes escenarios del estado. Este vídeo es una de las dos únicas piezas de material en el también recientemente creado canal de Youtube del senador Paz que a la hora de escribir esta opinión contaba con nueve suscriptores y 190 visitas. La otra es un testimonio de la presentación de la “Ley Ecocidio” según se lee. Esta reciente implementación y difusión de canales y contenidos nos confirman que el senador con más ausencias en la Cámara de Senadores está en campaña.

La presencia tan inexplicable de una figura como la suya y más aún el espaldarazo que la cúpula panista le otorga al permitir esta proyección, debe levantar cuestionamientos sobre las enfermedades que se encuentran latentes detrás de estos síntomas. Sin especular demasiado y dejando esta reflexión apenas en la superficie deberíamos preguntarnos cuáles son los méritos que un partido busca en sus máximos representantes, en aquellos actores políticos que debieran estar legislando, debatiendo e impulsando iniciativas en favor de los muy severos problemas que presenta la convulsa realidad de México; estos representantes ciudadanos que acompañan a las autoridades estatales en innumerables actos públicos dando, en teoría, relevancia a las acciones de gobierno a través de su presencia.—Mérida, Yucatán

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado