Una sutil amenaza al planeta

Moda ecologista

Rosa María Díaz Álvarez

El daño que sufre y ha sufrido nuestro planeta nos presenta consecuencias cada vez más severas; la realidad de esta laceración se impone de tal manera, que nos obliga a tomar medidas para preservar nuestra seguridad e integridad.

Sin duda nos hemos convertido en unos huéspedes ingratos y poco acomedidos de la Tierra, y, aunque ella siempre ha sido tan dócil y sumisa, también es certera y transparente. Somos esos arrimados incómodos que no pedimos sino más bien exigimos el mejor de los tratos con el menor esfuerzo posible, ¡Bendito hedonismo en el que hemos caído! Hemos olvidado que vivimos en comunidad y que todas nuestras acciones, realmente todas, tienen consecuencias en los demás. Pretendemos que nuestro marco de acción sea nuestro alrededor inmediato: mi espacio, mi casa, mi parque, mi banqueta… si mi “alrededor inmediato está bien, yo estoy bien”; esto pareciera una premisa que condena a vivir en un individualismo poco cooperativo y lo más grave es que nos hace creer que ya estamos haciendo suficiente. He ahí la falsa ideología o modismo de adoptar algunas acciones en favor del cuidado del medio ambiente, sin que realmente se asuma una conciencia social y por ende un genuino compromiso con el mismo. No basta solamente corresponder con mi entorno inmediato, sino que es necesario —por no decir urgente— dar respuesta a todo aquello que también afecte al otro. Puede incluso ese otro percatarse o no de su acción u omisión, pero mi responsabilidad es dar una respuesta positiva que no se desajene de esa realidad, sino que más bien, invite a reaccionar de una manera cooperativa con nuestro medio ambiente, esos son los verdaderos agentes de cambio, a ese nivel de conciencia social es a la cual estamos llamados.

Nuestro planeta no admite orgullosos. Si crees que ya estás haciendo suficiente con reaccionar a tu entorno inmediato para cuidarlo, lamento decirte que tu reaccionar es una obligación primaria y básica diría yo; postear mensajes en tus redes sociales, usar accesorios ecologistas y a la moda, utilizar técnicas de reciclaje y demás, sí está bien, pero no solo no es suficiente sino que nunca lo será. Esta realidad imperante que vivimos nos llama a actuar en otras dimensiones; lo que muchos llaman trabajo social (limpiar playas, parques, dividir basura) y que por fortuna cada vez más asociaciones civiles y no gubernamentales han adoptado, tendría que ser una obligación en nuestra vida cotidiana, es lo mínimo que podríamos hacer por preservar el hogar que nos alberga.

Realizar acciones que preserven y cuiden nuestro hábitat no es una cuestión de moda, tampoco hacerlas nos coloca en un grado superior a los demás poniéndonos en el papel de jueces para señalar todo lo que los demás hacen mal. Cuidar nuestro hábitat significa ser sensible con el ambiente, evitar todo mal que pueda generarse a través mío y los que me rodean, es concienciar y formar a quienes por ignorancia no tienen elementos para comprometerse con su cuidado; es también desarrollar alternativas que impacten positivamente en las diferentes dimensiones sociales; pero sobre todo, es asumir que el futuro y la calidad de vida de nuestras generaciones venideras dependen de nuestro grado de corresponsabilidad con nuestro mundo, desde la trinchera que nos toque vivir.

Como ciudadanos, padres de familia, líderes y educadores nos corresponde la enorme labor de enseñar la gratitud con nuestro hábitat, la corresponsabilidad con el ambiente, la solidaridad con los demás y, en especial, el amor por nuestra tierra, porque solo aquel que ama puede cuidar aquello que es valioso.— Mérida, Yucatán.

rosdiaz23@gmail.com

Licenciada en Ciencias de la Familia, con maestría en Comunicación Corporativa