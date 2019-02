Una tarea que no solo es del Estado

Mujer y certeza jurídica

Mario José Lope Herrera (*)

Parece que a pesar de haber ganado espacios en la sociedad en las últimas décadas la mujer sigue siendo un tema tabú en cualquier cultura del mundo. Y es que permanece un fenómeno social que nos obliga a exigir (no sólo a los gobiernos, sino a la sociedad) no a revalorar el papel de la mujer, sino a dejar de soslayar su existencia.

La mujer ha sido ignorada por una sociedad predominante machista y con una idiosincrasia homocentrípeta. Esto, culturalmente, es un círculo vicioso y perenne.

El sexo femenino ha sido objeto no sólo para producir machistas, sino que es el vehículo y vínculo social para perpetuarlo. Es decir, han habido momentos históricos en el que la misma mujer ejercía un papel ideológico para perpetuar el machismo.

La escritora Rosa Beltrán lo explica así: “Ser mujer era un modelo de no hablar, un modo de no intervenir en las conversaciones de los hombres”.

El matriarcado, que en esencia se definía como el empoderamiento femenino en el interior del seno familiar, fue un estandarte del pasado para producir machistas al fecundar ideológicamente una educación que formaba y definía a la mujer como objeto frente al varón.

A causa de ello, los primeros esbozos de “rebelión” se dieron primeramente en Europa en el siglo XIX en el que el marxismo fue una corriente ideológica que produjo las primeras feministas de la historia como Olive Schreiner. Sin embargo, nunca fue bien vista por los mismos socialistas. La obra de Schreiner “simboliza la forma en el que el trabajo intelectual de las mujeres se realiza en un mundo aún diseñado para los hombres”, escribe la historiadora Catherine Andrews.

Y cómo no inspirarse en el marxismo cuando Engels escribía que “la emancipación de la mujer no se hace posible sino cuando ésta puede participar en gran escala, en escala social, en la producción, y el trabajo doméstico no le ocupa, sino un tiempo insignificante”.

A raíz del feminismo incipiente del siglo XIX, muchas mujeres en el siglo XX tomaron su papel protagónico y levantaron una voz necesaria como la de Rosario Castellanos quién afirmaba que “el mundo que para mí está cerrado tiene un nombre: se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino”.

Las avasallantes palabras de Castellanos tienen no sólo eco contemporáneo, sino una vigencia insostenible. La cultura a la que se refería Castellanos aún posee una deuda histórica con la mujer. No basta con que la misma sociedad siga simulando que han conquistado espacios públicos, eso, sabemos, es un placebo social, un engaño que le hemos colgado la etiqueta de género. Lo cierto es que la mujer no sólo reclama espacios, equidad o emancipación respecto a la masculinidad, la mujer reclama certeza jurídica. El estado de indefensión que la mujer vergonzosamente presume en sociedad debe poner un punto final en la historia.

Espacio público e inclusión

¿Cuáles son los territorios de lo social para la mujer? ¿Podemos pensar en un país democrático cuando se ha excluido a la mujer a través de la reducción de sus derechos? No se puede construir una ciudadanía sin certeza jurídica. A estas alturas es necesario preguntar: ¿Cuáles son las políticas públicas de alcance social real que garantizan la inclusión de la mujer en la sociedad?

Una cosa es reconocer el rol que juega la mujer en sociedad y otra muy diferente es dar certeza jurídica con leyes que defiendan no sólo su actuar en la construcción de una ciudadanía, sino simplemente en su derecho a ser mujer.

Esa indefensión es la que propicia un clima social que se traduce en violencia. La violencia hacia la mujer domina el espacio público. La atestiguamos desde el lenguaje: una suerte de verborrea asociada a la biología sexual cuyos matices fálicos están presentes en la jerga popular machista.

Esta violencia encarna dos características bourdieuranas: es visible e invisible. En términos sociológicos, pública y privada. Es decir, los feminicidios, el acoso sexual, la trata y la explotación infantil son casos de violencia que no sólo se hacen a la luz pública, sino que son parte del paisaje popular al que el ciudadano ha tenido que acostumbrarse. La violencia invisible es la que no domina los medios públicos y se ejerce en familias, oficinas, escuelas, talleres, fábricas y hospitales, a través de una sutil reproducción ideológica homocentrípeta: el hombre varón como centro de la sociedad.

Pluralismo y representación democrática

La mujer no tiene una representación democrática, a pesar de los numerosos organismos en el mundo e institutos creados para aproximar certeza jurídica. Los esfuerzos han sido casi ignotos. Las altas cifras de feminicidios han obligado a la ONU a declarar una pandemia y a tomar medidas cuyos resultados aún no se vislumbran en el horizonte social.

Un hecho que afecta e infecta el tejido social respecto al derecho de la mujer es el debilitamiento del Estado. La doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, Judit Bokser Misses-Liwerant, argumenta que el estatus soberano del Estado se debilita en varios terrenos, a saber, “en regular los flujos financieros y comerciales y los derechos humanos universalmente sancionados”.

El Estado se vuelve incapaz de regular los derechos humanos ante la debilidad de su estatus soberano. Y si a ese debilitamiento le sumamos “la inconformidad ciudadana con el desempeño de los actores gubernamentales y las instituciones públicas, en la incertidumbre de una ciudadanía que no se reconoce en los actores políticos tradicionales”, se puede concluir que la mujer no tiene una representación democrática que vigile, promueva y construya la inclusión institucional, cultural y humana necesarias para el desarrollo de una sociedad justa, equitativa, y con verdadera certeza jurídica.

No es lo mismo ser mujer desde diversas trincheras ni estereotipos sociales, por lo tanto, la certeza jurídica deberá ser imparcial y objetiva, tanto para indígenas como para madres solteras, para jóvenes como para niñas, para estudiantes de diversos estratos socioeconómicos como para mujeres de la tercera edad; es decir, los derechos deben amparar la característica constitucional de universales.

¿Podremos hablar de pluralismo social sin el reconocimiento y participación de la mujer? Parte de la respuesta la aporta el sociólogo Pierre Bourdieu cuando afirma: “Si se quiere disminuir verdaderamente la violencia visible, es necesario trabajar en la reducción global de la violencia que permanece invisible”. Es decir, para terminar con la ola de feminicidios es necesario empezar con la violencia doméstica y cómo se reproducen ideológicamente los roles en el seno del hogar.

Es una tarea que no sólo le compete al Estado, sino también a agentes públicos, como empresas, ONG, que deberían involucrarse en un esfuerzo inédito para hacer de la certeza jurídica una realidad social que incluya en el mapa de los derechos humanos a la mujer.— Mérida, Yucatán.

Licenciado en Ciencias Antropológicas egresado de la Uady. Escritor