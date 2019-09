Una vergüenza

¡No al plagio académico!

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

El fenómeno del plagio en el mundo académico tal vez no sea una pandemia, pero por desgracia se está volviendo una enfermedad muy contagiosa.

Cuando un individuo transcribe de manera textual o bien parafrasea segmentos enteros —o peor aún: páginas completas— de la obra intelectual de otra persona, con el fin de dar sustancia a “su obra” y sin otorgar con toda precisión los créditos correspondientes, entonces se está ante la práctica embustera y vergonzosa del plagio académico.

El plagiario presenta entonces como suyas las formulaciones y creaciones intelectuales de otro autor, pensando que su fechoría puede “pasar agachada” de manera impune y obtener así pingües beneficios de un acto a todas luces despreciable.

Larga experiencia

Durante más de tres décadas me he dedicado a la docencia universitaria y a la investigación social. En tan dilatado tiempo he sido lector-dictaminador de numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado en las instituciones donde me he desempeñado de manera profesional —la Uady y la UPN—, y en los últimos años también he sido generosamente invitado por el CIESAS-Península para realizar tan gratificantes menesteres académicos.

Por las razones anteriores, no sería ético de mi parte permanecer callado ante la denuncia pública hecha hace unos días por el doctor Jesús Lizama Quijano, actual director regional del CIESAS, consistente en poner al descubierto el burdo plagio de que fue objeto una parte sustancial de su tesis de licenciatura presentada con mención honorífica en 1995 en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Uady.

Pues bien, ocurre que la tesis del doctor Lizama —denominada “Ka Yum Sma. Cruz. El sustento identitario de los mayas cruzo’ob” y que obtuvo el premio “Fray Bernardino de Sahagún” del INAH—, sirvió nada menos que para “dar contenido” al libro “Los mayas cruzo’ob”, el cual fue editado por el desaparecido Instituto de Historia y Museos de Yucatán y pomposamente presentado en la FILEY en 2018; la autoría de este volumen se lo adjudicó el antropólogo Rubén Ariel García Pacheco, actualmente adscrito como profesor en la Universidad de Oriente (D. Y., 11 de septiembre, Local, P. 7).

Al abordar tan lamentable escándalo, no está de más recordar que la producción académica es el resultado de un sostenido, metódico y riguroso esfuerzo que se despliega en cualquier campo de la investigación científica, humanística y tecnológica. Esta producción cobra existencia concreta mediante ponencias, innovaciones, prototipos, ensayos académicos, artículos científicos, capítulos de libros o libros completos, los cuales son presentados en los diversos eventos que organizan con periodicidad las comunidades académicas estatales, nacionales e internacionales.

Es justo reconocer que en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, Yucatán se ha venido posicionando de manera destacada con los resultados que arroja el arduo trabajo que realizan los académicos adscritos a los más importantes centros de docencia e investigación públicos, como son la Uady, CIESAS, UNAM, Cinvestav y UPN.

En el caso que nos ocupa, el afectado es un reconocido académico yucateco perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Mexicana de Ciencias. Tiene una vasta obra publicada en el campo de la antropología social, siendo sus temas centrales los pueblos originarios, las identidades comunitarias y los procesos de transformación cultural en la Península de Yucatán.

Frente a este hecho bochornoso, es indispensable que la casa editora del libro de marras y la institución educativa involucrada asuman sin ambages su responsabilidad y ofrezcan públicas disculpas al académico afectado, medida que además de ser éticamente exigible representaría un sano precedente para cortar de tajo las tentaciones de seguir incurriendo en esta práctica deleznable.

Independientemente de las acciones penales que decida emprender, le expresamos al doctor Jesús Lizama Quijano nuestro invariable aprecio y el testimonio de nuestra más firme solidaridad ante este hecho verdaderamente ominoso.— Mérida, Yucatán.

