“Uno para todos y todos para uno”

Camino que va de regreso

Alberto López Vadillo (*)

Queridos lectores, a propósito del día internacional de la discapacidad les comparto una historia que me pasó justo el 3 de diciembre del año pasado cuando fui invitado a dar una conferencia al personal del centro de rehabilitación y educación especial (CREE) para conmemorar esta misma fecha.

Como no fui el único conferenciante y además llegue antes de la hora convenida, en lo que terminaba la intervención de mi antecesor caminé por todo el lugar, un poco para conocerlo y otro poco para observar a las personas que estaban ahí tomando alguna de las terapias que se ofrecen. Reconozco que se me ha vuelto un vicio desde que me dedico a este oficio de juntar letras para contar historias.

Debo decir que un centro de rehabilitación no es un lugar divertido, los procedimientos que realizan los terapeutas en ocasiones son dolorosos; se necesita de mucha disciplina de los padres y voluntad de los pacientes para ser perseverantes y constantes en los tratamientos.

Y entonces, lo vi sentado en su camilla, un chico de pelo negro y gran sonrisa, como de 1.50 metros de estatura, con la complexión característica de los niños de su condición. Los rehabilitadores y enfermeras lo miran y sonríen, a veces hasta sueltan una carcajada. Otros pacientes que toman terapia también ríen al verlo.

“Mateo” tiene 14 años y lleva puesto un traje de espadachín, con capa negra, sombrero y espada de plástico. Ahí estaba el chamaco aguantando estoicamente las sesiones de rehabilitación en las piernas, es síndrome de Down y tiene una malformación en la columna que le impide caminar con normalidad, lo hace arrastrando los pies.

“Mateo” blande en alto la espada una y otra vez tirando ágiles estocadas al aire. Luchando contra enemigos imaginarios, o no tanto. Batiéndose contra su padecimiento. Y a cada momento, como un mantra, una y otra vez, repite la vieja frase mosquetera: “Todos para uno y uno para todos”.

A su lado están sus abuelos. Una pareja encantadora de maestros jubilados, que a mi pregunta me cuentan la historia de “Pepito”. Un bebé prematuro que logró sobrevivir peleando por su vida como un minúsculo gatito. Su madre, una chiquita de 17 años a la que le gustaba coquetear peligrosamente con el alcohol y los chicos, se embarazo de alguien similar. Incapaces de soportar la responsabilidad. En cuanto se recuperó del parto tomó la decisión de darlo en adopción. Es cuando los abuelos intervienen para hacerse cargo de él. Los dos coinciden en afirmar que lo mejor de sus vidas es su nieto. Ese pequeño D’Artagnan que blande su espada de plástico en la camilla.

Y son ellos, Carmen y José, quienes, por mi interés por saber, me cuentan despacio, sonriendo con frecuencia, la heroica biografía del valiente espadachín. Desde los ocho años de edad lee perfectamente, Tiene un vocabulario amplio y su sintaxis es perfecta. Le encantan los libros, hasta el punto de que es un lector rápido, inteligente y voraz. También le gusta dibujar con su abuelo. Y adora la música, está aprendiendo a tocar la guitarra. Su sueño es tener un burrito que se llame Platero, como el del libro que leyó hace poco. De momento tiene un perro, un gato, dos peces y un toloc.

No siempre va todo bien en el tratamiento. A veces es duro y hoy parece que es un día de esos, pero también “Mateo” lo es. A cada momento, en cada detalle, en cada gesto, aflora su instinto de supervivencia. Siempre que va a la terapia pide que le pongan el traje de mosquetero, aunque a veces, insiste en llevar debajo una camiseta del Barcelona, es su otra pasión, el fútbol. —Yo voy a jugar como Messi —afirma rotundo y muestra una sonrisa que te atrapa mientras le brillan los ojos.

Y luego, volviendo a su espada, repite de nuevo dirigiéndose a los que toman terapia con él: vamos mosqueteros “Uno para todos y todos para uno”, provocando las sonrisas de todos los que estábamos presentes.

—Por las noches le gusta que le lea los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, es su libro favorito y al cabo de un rato, con la espada en las manos, se duerme. Ya sabe, es el merecido descanso de nuestro guerrero, siempre a la espera del siguiente combate por la vida, me dice el abuelo con la voz entrecortada.

Colegio

“Pepito” va a una escuela tradicional y toma clases adicionales en este centro de educación especial en un programa de inclusión laboral que se desarrolló con una cadena de tiendas de conveniencia para trabajar en ellas al terminar su proceso de aprendizaje. Siempre asiste con puntualidad, menos cuando como hoy, la intensidad del tratamiento de rehabilitación lo deja hecho polvo. Y no es que carezca de fuerza de voluntad, sino al contrario. Nadie más vital, con más energía. Con más ilusión por ver y conocer. Con más ganas de vivir.

Me encamino hacia el lugar donde daré mi conferencia y pienso en “Mateo”. Es difícil predecir qué será de su vida. Sin embargo, hoy se ponen las bases y se le dan las herramientas para que logre ser funcional e independiente, que pueda valerse por sí mismo, porque cuando hablamos de discapacidad e inclusión no importa lo que nos hace diferentes sino más bien la magia de estos ángeles que nos mantienen unidos. Uno para todos y todos para uno. Que así sea.—Mérida, Yucatán

El camino que va de regreso

