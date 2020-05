Urgen nuevos líderes

Condición indispensable antes de una revocación de mandato

Juan Chaia Shaadi (*)

México es un país con enormes dificultades para dirigirlo, por la diversidad de idiosincrasias, culturas, niveles de educación, status socioeconómico, valores religiosos, visiones políticas y sociales, etc.

El pasado 1 de julio de 2018, luego de un proceso electoral, AMLO obtuvo el triunfo indiscutible por mayoría del 52.96%% de los votantes y del 33.6% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. López Obrador, con una habilidad política singular y personalidad carismática, logró penetrar en el alma de la mayoría de l@s mexican@s y convencerlos de que “el combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos para impulsar el desarrollo de México”.

Es justo señalarlo: la mayoría de la gente se entregó a la persona, a AMLO, más que a los programas públicos que pregonaba, y tomaron esa decisión porque ya habían llegado al tope del hartazgo respecto a los criminales desvíos del erario público tenidos en los últimos 70 años por el sistema de partidos políticos existente, acompañado de una capa de grandes beneficiarios de la iniciativa privada que estaban bien integrados al sistema.

Lo que es más, en el momento de las últimas elecciones dicho sistema prácticamente había agotado su capacidad de transformar a México en términos de justicia social, de disminuir la brecha existente en la distribución de la riqueza, de garantizar la exigencia de valores éticos y productividad funcional en el manejo de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, así como de su capacidad para aumentar sustancialmente el bienestar y la calidad de vida de todos los mexicanos.

El presidente López Obrador inició su gestión con el anuncio de tres macroproyectos que serían el símbolo que caracterizaría a su gobierno, con un monto por erogar en su conjunto ligeramente superior a los 500,000 millones de pesos (con una paridad cambiaria entonces de $18.50/dólar; mientras que ahora es de $24.00/dólar habría que ver quién cubre el diferencial del 30% para aquellos insumos que sean de importación en dichas obras).

Además señaló como prioritario el rescate financiero de Pemex, al que destinó, en el pago de la deuda y nuevas inversiones, en 2019 más de 100,000 millones de pesos y que este año se encuentra en una situación cercana a la quiebra financiera, dinero tirado a la basura, colocándose AMLO en el dilema entre buscar que Petróleos Mexicanos alcance su equilibrio financiero o destinar esos recursos a superar los estragos económico-sociales ocasionados por la pandemia del Covid-19 y cumplir su promesa electoral de mejorar las condiciones de vida de los pobres.

No es propósito del presente artículo abundar en este tema específico. Lo que sí podemos señalar es que tanto la refinería de Dos Bocas (correría la misma suerte que Pemex) como el Tren Maya son proyectos que carecen, por lo menos para los próximos 15 años, de factibilidad para recuperar la inversión y que, si algo le urge al gobierno federal, es precisamente lo contrario para salir de la crisis social y financiera en que nos encontramos.

En el caso del aeropuerto Felipe Angeles el tema es más grave, pues si se llegaran a superar los problemas técnicos y jurídicos que están afectando la construcción del inmueble, queda pendiente cómo sería la conectividad con el aeropuerto Benito Juárez, respecto a cuál de los dos operará los vuelos nacionales y cuál los internacionales y cómo resolverán el problema de logística que tendrán los pasajeros que parte de su vuelo es nacional y parte internacional.

Eso además de la negativa que han señalado tanto la asociación internacional de pilotos aviadores como varias lineas aéreas respetables que han tomado la decisión de no volar a Santa Lucía. Y a lo anterior se adiciona la limitante de convertir a Santa Lucía en un aeropuerto dual, civil y militar a la vez., lo cual obligaría al gobierno federal, más temprano que tarde, a construir otro aeropuerto exclusivamente para fines militares. Solución factible sin duda, pero que aumentará el costo total de este proyecto versus el iniciado originalmente en Texcoco.

Asimismo hay que agregar el pago de las indemnizaciones a las constructoras y servicios conexos por el avance (40%) que ya tenían en la ejecución de obras en el aeropuerto de Texcoco por un monto superior a los 95,000 millones de pesos, así como el costo por la emisión de bonos destinados a financiar parcialmente el nuevo aeropuerto originalmente autorizado y luego la recompra de parte de estos bonos cuando AMLO al llegar al poder canceló dicha obra. Consideramos que el cambio de proyecto de aeropuerto puede llegar a convertirse en el Waterloo financiero del gobierno federal.

Por otra parte, es necesario tener información objetiva y sustentable, basada en criterios internacionales sobre el tema y no en declaraciones triunfalistas, efectuada tal vez por distritos y subdistritos electorales, acerca de si en verdad se redujo la pobreza y la pobreza extrema en México en los primeros 15 meses del gobierno de AMLO hasta antes del mes de marzo de este año, fecha en que surgió la pandemia del coronavirus.

Y del tema de la seguridad pública, mejor obviamos comentarios.

Ante tanta adversidad existente, crece el número de ciudadanos que considera que lo apropiado es buscar un procedimiento de revocación de mandato al actual titular del régimen federal. Quisiéramos advertirles a esos apresurados que no deben anticipar vísperas , pues si llegara a efectuarse este año el plebiscito, punto imposible porque la ley no lo permite, el voto a favor de que AMLO sea ratificado superaría, aunque sea por una pequeña diferencia, a quienes desean que renuncie.

Para que pudiera funcionar la revocación, esta podría ser factible en 2022, si no se ha superado para ese entonces la actual situación problemática, y es necesario que se cumplan dos condiciones: una, que en las elecciones federales de julio de 2021 la composición de la nueva Cámara de Diputados sea plural y deje de tener mayoría la representación de Morena; y dos, que exista un líder calificado preferentemente surgido de la sociedad civil, que cubra con amplitud suficiente el perfil del puesto: conocimientos, experiencia práctica en organizar y desarrollar empresas no necesariamente de tipo mercantil, comprobada honestidad, visión del futuro considerando a México como parte de la aldea global, descartando cualquier tipo de populismo o de “encasillamiento” del país en un mito “patriotero” (como México no hay dos) que nos desvincule de los avances, que en la mayoría de los países del resto del mundo, a pasos agigagantados están teniendo la innovación, los cambios tecnológicos, y la investigación científica en todos los órdenes del saber humano.

¿De qué nos serviría proceder a la revocación de mandato del alto mando federal si no existe el nuevo líder que pueda garantizar indiscutiblemente una mejoría en la conducción de nuestro México, más polarizado y emproblemado que como se encontraba en sexenios anteriores, debido sobre todo al estilo personal del actual gobierno, así como a diversas políticas públicas y estrategias erróneas aplicadas ambas al ejecutar los programas públicos autorizados?

Este es el punto fundamental del asunto. No aparece con claridad en el horizonte del país un personaje que pueda afrontar este reto, considerando además que para que exista una verdadera democracia es necesario que surjan no uno, sino varios líderes que representen las distintas opciones ideológicas y que sea la opinión pública nacional la que decida cuál de ellos es el que pueda mejorar a México.

Nuestro problema desde hace más de 50 años no es de pueblo, sino de falta de líderes a la altura para encauzar el esfuerzo y la buena voluntad de millones de mexican@s .— Mérida, Yucatán.

jchaia4@yahoo.com

Empresario y activista