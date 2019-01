Urgencia de mantenerse actualizado

El valor agregado en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores platiqué sobre el estudio de los estados financieros básicos y los diferentes conceptos que deben analizarse de manera gerencial para conocer la posición económica y financiera de la empresa, así como las variaciones en su capital contable y la situación de su flujo de efectivo.

Cierto que las empresas que obtienen en forma continua su información financiera le dan seguimiento a la utilidad del ejercicio y al rendimiento que proporcionan las operaciones al capital aportado por los accionistas.

El problema que se presenta actualmente en la información es que aun cuando la formulen en forma oportuna, ésta no se encuentra actualizada en relación con la inflación o más bien a precios.

Con respecto a lo anterior, cuando una empresa tiene una larga historia en su constitución, digamos cuando menos diez años de antigüedad, el capital social expresado en su contabilidad si nunca fue actualizado utilizando los boletines contables respectivos, por ejemplo el B-10, pues sus cifras se encuentran con datos muy históricos afectados por la inflación y por lo tanto no refleja su adecuado valor, de tal manera que cualquier razón financiera que se utilice tomando esas cifras no actualizadas, su resultado será totalmente equivocado; se requiere por lo tanto hacer la actualización de las cifras para que éstas demuestren razonablemente la información que se requiere para la determinación de la rentabilidad de los accionistas. He diseñado un modelo financiero para una actualización rápida de los estados financieros que con gusto enviaré a quien me lo solicite.

Supongamos que se supera el problema de la falta de actualización de cifras, los empresarios se acostumbran a esta rentabilidad contable; sin embargo, hay un resultado económico que no se refleja en los estados financieros y se refiere a la generación de un valor agregado que es mucho más que las utilidades contables.

Para comprender el término valor agregado debemos interiorizarnos en los diferentes conceptos que lo conforman: La inversión en los activos, la estructura del capital, el costo de capital y la utilidad de operación. En una forma coloquial para mejor comprensión los explico.

Los activos son todos aquellas propiedades y derechos que tiene la empresa para realizar sus operaciones, en un balance general el total del activo, cada una de las partidas de activo, tienen un valor de adquisición y se deben ir actualizando contablemente en forma continua así como depreciando los que son de uso permanente o fijos. Independientemente a su valor de adquisición o actualización, tienen un costo financiero por determinado período, consideremos un ejercicio, un año. El costo financiero de la inversión de los activos depende de su estructura de capital.

La estructura de capital es la formada por los pasivos a corto y largo plazo y el capital de los accionistas; para obtener estos recursos se tiene que pagar un costo financiero a las tasas establecidas en los contratos respectivos; para los pasivos es la tasa de interés comprometida con bancos o acreedores y para el capital de los accionistas es la tasa de rentabilidad que éstos esperan por arriesgar su dinero en la empresa.

El promedio aritmético de las tasas de la obtención de los recursos expresados en la estructura de capital mencionada anteriormente, ponderada de acuerdo con la contribución de cada partida porque por lo general son tasas diferentes, se conoce como tasa del costo de capital.

La utilidad de operación es de acuerdo al estado de resultados la operación de restar a las ventas netas el costo de ventas y los gastos de operación; se refiere a la utilidad generada por las operaciones normales de la empresa sin costo financiero y sin partidas de ingresos o gastos extraordinarios. Se le resta el impuesto sobre la renta para obtener la Utilidad de operación después de impuestos.

Para conocer cuánto es el costo financiero de los activos que se tienen en la empresa que fueron los que generaron la utilidad de operación se multiplica su importe por la tasa de costo de capital, su resultado nos dará el costo de capital de los activos invertidos.

Se genera valor agregado cuando es mayor la utilidad de operación después de impuestos que el costo de capital de los activos invertidos, a la inversa, la empresa tendría destrucción de valor. Para la determinación de datos más exactos existen varias técnicas utilizando indicadores financieros, uno de los más utilizados es el denominado EVA que son siglas que provienen del inglés (“Economic Value Added”), en español se denomina VEA, (valor económico agregado), pero este es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán.

