Urgente cambio social

Larga lucha por la transparencia

Filiberto Pinelo Sansores (*)

La Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), A. C., llevó al cabo su X Jornada Popular por el Derecho de Acceso a la Información Pública, el sábado 19, mediante un foro en el que participaron decenas de ciudadanos interesados en la temática relativa al combate a la corrupción. Fue destacada la presencia de muchos jóvenes que demostraron con ésta el creciente interés de la juventud en la apremiante necesidad de fomentar la honradez y la transparencia en los asuntos públicos.

Con el tema “Los procesos de Entrega-Recepción son de Interés Público”, tres panelistas se refirieron a cómo estos procesos son hasta hoy ejercicios que lindan en la simulación porque se realizan con poca transparencia y al término de ellos la sociedad queda en las mismas, es decir, sin saber nada o sabiendo poco acerca de las condiciones del personal laborante y el estado de los recursos materiales y financieros de las dependencias que, por un lado, entregan y, por el otro, reciben.

Diez años hace que la Fecuy tiene como una de sus prioridades la lucha por la transparencia en el desempeño de los cargos de gobierno, en un entorno en que ha privado la turbiedad y la opacidad no sólo en los procesos de entrega-recepción, sino en todas las actividades de la vida pública del Estado. Los escándalos de corrupción, particularmente, en las esferas públicas son una constante en las noticias de la vida diaria del Estado. Para los yucatecos, pese al proceso de entrega-recepción que en su momento se dio entre el gobierno de Zapata y el de Vila, no está claro a cuánto asciende el quebranto financiero que la rapiña dejó en las arcas públicas, porque la “cortesía” política entre el que entra y el que sale lo impide.

Es por eso que, como bien se dijo en el foro, no bastan los procesos de entrega-recepción para saber con qué limpieza fueron manejados los recursos de todo el pueblo por los administradores de los mismos en el mandato anterior al del que llega. Hace falta algo más. Que los ciudadanos se involucren —aunque los gobernantes no quieran— en los ejercicios de rendición de cuentas. ¿Cómo? Haciendo uso de su derecho a la información. Ésta es la intención de esta X Jornada: estimular la conciencia ciudadana de participación en el control de la conducta de quienes detentan los cargos públicos, en todos los niveles: municipal, estatal o federal, porque sólo la participación social plena hará posible un uso honrado de los recursos provenientes de la sociedad.

Los procesos de rendición de cuentas tienen una no muy larga pero sí muy accidentada trayectoria en México, desde que en junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley de Transparencia del país. La principal animadora de la Fecuy, la profesora Blanca Estrada Mora, en la clausura, y los tres ponentes, ingeniero Adrián Gorocica Rojas, licenciado Ariel Zapata Novelo y maestra Lízbeth Estrada Osorio, durante el foro, se refirieron a las vicisitudes de esta evolución. Todos coincidieron en la necesidad de la participación social para conseguir que, de ser una ley, que hasta hoy ha sido una simple formalidad se convierta en un instrumento real de supervisión del uso y manejo de los recursos públicos.

Porque como dijo la profesora Blanca: “Si bien es cierto que tenemos reglamentos, lineamientos, manuales, etcétera, para los procesos de entrega-recepción, sólo nos enteramos de lo que quienes ocupan los cargos públicos nos quieren contar”.

Estas jornadas por la transparencia empezaron en 2008, cuando la organización decidió hacer un ejercicio para probar las bondades de las tan cacareadas leyes aprobadas en el país en esta materia. El ejercicio consistió en pedir a la unidad de transparencia del gobierno estatal recién llegado, que era el de Ivonne Ortega, copia del padrón de beneficiarios del programa Cobijar, que consistía en regalar cobertores a personas de la tercera edad en situación de pobreza. La primera respuesta de los obligados fue pedir una prórroga de seis meses para responder. Al cabo de ellos, la segunda fue que no podían dar la información en disco, sino en papel pero que para ello los solicitantes tendrían que pagar 15 mil 248 pesos de costos.

Ante los recursos interpuestos, el gobierno decidió entregar las copias sin cobrar, pero lo hizo de una manera tal que dificultara su consulta. Eran miles de copias desordenadas en cajas que tuvieron que ser cargadas en un “diablito” cuando fueron recogidas. Se hizo una laboriosa tarea para ordenarlas y consultarlas. Entonces se vio por qué habían sido negadas. Decenas de nombres de personas que no habían recibido la ayuda, de otras que no reunían los requisitos del decreto que estableció el programa para recibirla y, peor aún, de personas fallecidas. Fue presentada una denuncia con todos los elementos probatorios ante otra instancia muy cacareada en ese momento por el gobierno: el Instituto Estatal contra la Corrupción (Ineco).

No sirvió de nada. Cinco años se llevó el proceso que terminó cuando la Contraloría del Estado determinó que quedaba desechado el caso porque los quejosos “no dieron los domicilios de los presuntos beneficiarios que no tenían derecho”, es decir, no dieron el número de registro de las tumbas de los muertos cuyos nombres se usaron. Desde entonces la Fecuy hace el ejercicio anual de abordar temas de transparencia que tienen el propósito de impulsar en la sociedad ideas sobre la necesidad de no quedarse con lo que quienes están en el poder quieren que se sepa o se deje de saber.

En los procesos de entrega-recepción las autoridades cumplen la ley pero no basta. Hay mucha información que no trasciende por razones políticas o porque el gobierno que sale, que es quien está obligado a darla, la oculta. Es preciso, entonces, que los ciudadanos interesados en la transparencia de los asuntos públicos ejerzan su derecho a preguntar basándose en la que los entes obligados, incompleta, dan. Son muchos los actos ilícitos de quienes ocupan posiciones en el aparato del Estado que no llegan a saberse porque no penetran hasta ellos los rayos de sol de la mirada pública.

Eso debe dejar de suceder. Sólo la persistencia de los ciudadanos por exigir información pública satisfactoria puede hacer que esto empiece a cambiar.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa