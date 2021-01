Vacunar a todos los mexicanos, prioridad

Por Filiberto Pinelo Sansores (*)

El esfuerzo por vacunar a toda la población del territorio nacional en el menor tiempo posible, acción que ha comenzado ya, es una demostración gráfica de que cuando un gobierno se preocupa —no que simula preocuparse— por el bienestar de sus habitantes, puede lograr metas, por difíciles e inalcanzables que parezcan —y que quizás otros, como los del pasado, no lograrían—, sin necesidad de endeudar al país, subir impuestos, encarecer la vida y aprovechar la oportunidad para enriquecerse con el manejo de los recursos para hacer frente a la pandemia.

Apenas la primera empresa transnacional productora de vacunas, Pfaiser, obtuvo el indispensable permiso de Cofepris para aplicar las suyas en México, el gobierno hizo efectivo el contrato de compra-venta suscrito por 34 millones 400 mil dosis con ella y, con las brigadas que, previamente formó, comenzó a vacunar a los mexicanos, empezando por los trabajadores de la salud que están en la primera línea de atención a enfermos de Covid.

En pocos días se ha vacunado a la totalidad de estos trabajadores con la primera de las dos dosis de esta vacuna y se ha empezado a aplicar la segunda. México fue en América Latina el primer país en vacunar y es el que más vacunas ha aplicado.

Del 24 de diciembre al 11 de enero fueron vacunados los primeros de aquéllos con el contenido de un pequeño cargamento que llegó un día antes, de acuerdo a un plan para calibrar tiempos y movimientos del aparato logístico de distribución en el territorio nacional.

Pero el martes 12 de enero se inició ya la etapa de expansión del proceso con la llegada a Ciudad de México, desde Bélgica, de 485 mil 985 dosis, que en menos de 24 horas fueron situadas en todas las entidades federativas en las que se aplicaron.

Decenas de aviones, helicópteros, vehículos terrestres y acuáticos del Ejército y la Marina se movilizaron para distribuirlas en todo el país y personal de estas y otras secretarías, como la de Salud y la de Bienestar —formando brigadas— hicieron lo mismo para cumplir, en unas horas, el objetivo de empezar a vacunar. Mil brigadas —de 10 mil que se están creando— fueron desplegadas a lo largo y ancho del territorio, de tal modo, que el miércoles 13, ya se estaba vacunando, simultáneamente, a estos trabajadores en todo el país.

En pocos días se vacunó a todos ellos —médicos, enfermeros, camilleros, vigilantes etc.— de los 1,015 hospitales Covid que hay en México —incluidos 15 en Yucatán— con pocos incidentes y buenos augurios para las etapas que siguen.

Las dependencias que se están coordinando para desarrollar el programa de vacunación dieron una muestra de alta capacidad organizativa en la tarea de comprar, traer, distribuir y, por último, aplicar, de manera rápida y eficaz, la vacuna a los miles de trabajadores de la salud que la recibieron.

Los vaticinios de fracaso externados por quienes descalifican todo lo que hace el gobierno federal han quedado ridiculizados porque la acción de éste demostró que tiene capacidad, por sí solo, para cumplir con rigor y eficacia la tarea que se ha echado a cuestas de vacunar a todos los habitantes de México o al mayor número de ellos, en el menor tiempo posible y que no tienen razón los reclamos de ciertos gobernadores, entre los que está Mauricio Vila, quienes, según carta que envió éste al gobierno federal, exigen “replantear y mejorar el plan de vacunación”, porque según ellos está mal, una forma de decir que se les deben entregar las vacunas para que sean ellos quienes las pongan, en una obvia intención de usarlas como bandera electoral.

Inútiles han sido los intentos de desprestigiar la acción de vacunar del gobierno federal tratando de magnificar hechos aislados de abuso de funcionarios estatales en algunos estados que se han hecho vacunar cuando no les correspondía.

Como en todo proceso, no podían faltar los negros en el arroz, pero esto no puede desacreditar una forma de actuar que no convalida estos abusos sino los condena. Ya han sido castigados algunos de estos abusivos personajes, como el director de un hospital estatal del Estado de México que se vacunó junto con su familia; el director del Hospital de la Mujer de Tabasco, por lo mismo. Y se establecen ya controles más estrictos para que el “agandalle” cese.

Pese a las dificultades por la obtención de vacunas en el mundo debido a la demanda también mundial de ellas frente a su producción aun limitada, el esfuerzo por vacunar es, en este momento, la prioridad número 1 del país y su gobierno. Atendiendo a una demanda de la ONU para que los laboratorios productores de vacunas destinen parte de su producción a las decenas de países que carecen de recursos para adquirirlas, Pfizer, retrasará tres semanas su entrega programada a México, pero esto no detendrá el programa de vacunación nacional porque el gobierno federal ha firmado o está por firmar contratos con otros laboratorios, tales como AstraZeneca, CanSino y Sputnik que en unos días más empezarán a aportar sus dotaciones al programa.

De aquí a fines de marzo llegarán al país 21 millones 394 mil 650 dosis de vacunas que permitirán cumplir el programa. Al terminar ese mes estarán ya vacunados los trabajadores de salud de atención a enfermos de Covid y los adultos mayores.

La federación no parara por recursos financieros. Comprará las vacunas que hagan falta, para eso han servido los ahorros, la austeridad en el gobierno y la recuperación de recursos por el combate a la corrupción. “Tenemos asegurados los recursos y las divisas para todo lo que se requiere en materia de vacunas”, declaró el secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera, la mañana de este martes en el aeropuerto de Ciudad de México al recibir un embarque de Pfizer.

Vacunar a todos los mexicanos en el menor tiempo posible es prioridad no sólo por la salud del país sino por su economía. Mientras más pronto se corten los contagios, menos muertes habrá y más cerca estaremos de la salir de la crisis de la pandemia.— Mérida, Yucatán

