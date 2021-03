Vacunas y creencias

Mi punto de vista

CHOLYN GARZA (*)

La pandemia que nos ha tocado vivir es una de las más terribles para la humanidad, según hemos escuchado o leído. Quizás sea porque se trata de “nuestros tiempos” y lo hemos estado viviendo desde que apareció el virus.

Un año ha transcurrido ya del primer fallecimiento por Covid en México. Tiempo más que suficiente para la reflexión

Los científicos han trabajado a marchas forzadas para la elaboración de vacunas.

La primera vacuna en el mundo surgió en 1796 y fue contra la viruela, considerada la primera enfermedad humana que se ha erradicado gracias a una vacuna, aunque según antecedentes se necesitaron dos siglos para lograrlo.

Podría decirse que la primera vacuna surgió gracias a la observación y experimentación del doctor Edward Jenner, médico rural británico (1796) quien observó que las mujeres que estaban siempre en contacto con las vacas se contagiaban de viruela (la llamó “viruela de la vaca”). Sin embargo, a pesar de contraer la enfermedad, era menor la mortalidad.

El doctor Jenner tomó una muestra de viruela vacuna de la granjera Sarah Nelmes y se la inyectó a un niño de 8 años, James Phipps. El niño enfermó, pero a las 48 horas se recuperó totalmente, y quedó inmunizado para la viruela humana. Fue una vacuna lo que se le aplicó.

Fue hasta 1881 cuando Louis Pasteur, científico francés, propuso el término de vacuna, en honor al Dr. Jenner. Por su parte, Pasteur descubrió la vacuna antirrábica en 1885.

Las vacunas producen defensa contra una enfermedad, al aumentar los anticuerpos que el organismo de cada persona ya tiene. A pesar de los adelantos de la ciencia, de las facilidades que se otorgan a la población para que lleven a vacunar a los niños, hay quienes por diversas razones se niegan a que sus hijos reciban el beneficio.

Cuestiones de ideología o creencias religiosas son algunas excusas con que defienden los padres, su postura. El rechazo a las vacunas ha provocado que enfermedades casi erradicadas como el sarampión vuelvan a ser un problema. Tal fue el caso en un brote, en Granada España, en 2010.

Los problemas de salud se van agudizando conforme pasa el tiempo. Hoy tenemos que cuidarnos más que antes porque no sabemos cómo y por dónde nos va a llegar una enfermedad. Hay que cuidarnos hasta de un resfriado para que no se convierta en algo peor. Además, nadie está exento de enfermar sin importar la edad. He aquí algunos ejemplos: La gripe española (1918–1920) atacó a la población entre los 20 y 40 años de edad. (Virus de la gripe A del subtipo H1N1).

La gripe porcina (2009): Variante de influenza virus A (subtipo H1N1): Los niños fueron los más afectados y las personas mayores de 65 años las menos afectadas.

Todos de alguna manera hemos sufrido con y por la pandemia.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista