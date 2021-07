Valor de la consulta

Primero de agosto: cita en las urnas

Freddy Espadas Sosa (*)

Por primera vez en la historia política moderna de México, mañana domingo se realizará una consulta ciudadana de singular relevancia en los tiempos de intenso cambio que vive el país.

En el marco del franco boicot que impulsa la coalición opositora PRIANRD, los preparativos para esta consulta avanzaron de manera tortuosa y carecieron de la amplia difusión que requiere un evento de esta magnitud y trascendencia.

A pesar de los tiempos estrechos que el Congreso de la Unión determinó para implementar este complejo proceso de participación ciudadana, creemos que el INE y las otrora contestatarias organizaciones de la sociedad civil debieron organizar amplios debates a través de los medios masivos de comunicación, a fin de que se expresaran sin cortapisas los pros y contras de la consulta en comento.

De igual manera, y en aras del fortalecimiento de las prácticas democráticas de la sociedad, en dichos espacios pudieron haberse expuesto en igualdad de condiciones los argumentos por el SÍ y por el NO que los ciudadanos habrán de escoger para responder a la pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó incluir en las boletas de la consulta.

A pesar de que el famoso “hubiera” no existe, o que bien sólo tiene sentido y utilidad para enmendar errores y mejorar a posteriori nuestra vida pública, el hecho real es que hoy por hoy los ciudadanos tenemos garantizado el derecho de votar en las consultas populares sobre asuntos de relevancia regional y nacional, así como el derecho de participar en los procesos de revocación de mandato del Presidente de la República, ambos consagrados en el artículo 35 de nuestra Carta Magna.

En este mismo espacio, recientemente comenté que resultaba explicable el abierto boicot que la alianza opositora PRIARD está ejerciendo en contra de la consulta del próximo domingo, solicitada en tiempo y forma por más de 2.5 millones de ciudadanos, toda vez que a los coaligados les aterra la posibilidad de que los expresidentes emanados de sus filas puedan ser enjuiciados como resultado de dicha la consulta.

Por añadidura, reitero que el fondo del rechazo opositor a la justa de mañana es su claro menosprecio a la capacidad que tienen los ciudadanos para pensar y reflexionar profundamente sobre la conducta presuntamente delictiva y desaprensiva de los principales actores políticos del pasado reciente.

Es decir, a las élites políticas aún poderosas les espanta la sóla idea de que la gente sencilla y de a pie pueda evaluar por cuenta propia, de manera crítica y analítica, las actuaciones pasadas de los gobernantes que han tenido la desgracia de padecer. En síntesis, los sempiternos y corrompidos gerentes de nuestra vida pública no tuvieron empacho alguno en naturalizar que sólo ellos tenían la facultad de pensar y decidir sobre los destinos de nuestra atribulada nación.

Huelga decir que con la alternancia en el Ejecutivo Federal del primero de julio de 2018, comenzó a requebrajarse de manera estrepitosa todo el esquema político dominante que permitía suplantar la soberanía ciudadana para decidir sobre el futuro del país, lográndose plasmar en la Constitución y en la Ley respectiva el derecho de los ciudadanos de participar libremente en estas formas de democracia directa.

Si bien es bastante difícil —mas no imposible— que se alcance la participación del 40 por ciento de la lista nominal de electores, el hecho mismo de realizarse la inminente consulta representa un avance sustancial en el complejo y arduo proceso de transformación democrática por el que ha transitado la nación mexicana, con sus altas cuotas de presos políticos, muertos y desparecidos a lo largo de casi un siglo del periodo posrevolucionario.

Sostenemos, asimismo, que en el ejercicio libre e informado del derecho a la consulta todos los mexicanos pueden obtener grandes aprendizajes en el proceso de asumirse como ciudadanos conscientes, reflexivos, críticos, exigentes y participativos.

Creemos firmemente que al participar decididamente en este tipo de ejercicios democráticos, los ciudadanos redescubrimos nuestras potencialidades en cuanto agentes transformadores de la sociedad de la que somos parte insoslayable. Es decir, al participar libremente en estos mecanismos de consulta popular, los mexicanos redescubrimos que somos los hacedores de nuestra propia historia. Aquí radica justamente el gran valor pedagógico que encierra la consulta en puerta.

Por las razones expuestas, salgamos todos a votar de manera decidida mañana, pues de nuestra participación entusiasta depende mucho el tipo de país que le queremos dejar a las futuras generaciones.

PD. No estoy de acuerdo con el cierre del Macay: se trata de algo inaceptable. No puedo olvidar mi asistencia a la magna exposición “La cofradía de los ojos”, a la que me invitó gentilmente el excelso artista visual José Luis Loría Méndez hace pocos años, y que se realizó en aquel majestuoso recinto. El arte y la cultura, en cuanto sublimes creaciones del espíritu, son indispensables para el pleno desarrollo de los seres humanos. El gobernador Mauricio Vila debe rectificar de inmediato. Ojalá se olvide por el momento del sueño guajiro del 2024 y enmiende este terrible desatino. — Mérida, Yucatán

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán