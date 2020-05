Valores bajo una amenaza

Explotación sexual

Por Carlos Enrique Pacheco Coello (*)

El ser humano desde hace muchos siglos ha padecido pobreza. Es visto por los ojos de la sociedad como si fuera un ser invisible; la sociedad parece que lo ignora.

Lo anterior lo podemos palpar, entre otros casos, con los que piden caridad en las calles, en las mujeres que tienen que lavar, planchar en casas ajenas de personas de la clase media y media alta, al no contar con recursos para subsistir y tener que llevar el pan a sus hijos que no tienen para comer, sobre todo en esta etapa atípica como lo es la pandemia del coronavirus, por la que se están perdiendo muchos empleos.

Solo unos ejemplos

Sin embargo, las anteriores son sólo algunas de las variadas manifestaciones de la pobreza y extrema pobreza. Algunas de las causas se deben a no apoyar al campo, a la desaparición de los cultivos y las granjas caseras en beneficio de terratenientes, que han devastado las zonas rurales para construir residencias para personajes pudientes de todo tipo de intereses egoístas.

Ante esta triste realidad muchos jefes de familia de todos los países, sobre todo en Latinoamérica, han tenido que emigrar, dejando a sus familias con la esperanza de recibir las famosas remesas que siempre he dicho que son un “mal” necesario y que espero desaparezcan fomentando empleos en su lugar de nacimiento, aunque desde luego no es privativo en nuestro país.

Muchos caen

Los efectos no se han hecho esperar. Las mujeres y los varones de todas las edades de esa clase, desesperados por no tener para comer, muchos caen en las redes de la prostitución, que son manejadas por personajes que ven una oportunidad para lucrar a costa de niños, niñas, adolescentes e incluso de mujeres casadas que se ven obligadas a vivir del oficio más antiguo del mundo.

Se dice que en el sudeste asiático este tipo de industria ha crecido rápidamente en las últimas décadas. Según funcionarios de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), sus dimensiones son ya un sector comercial. Se observa el crecimiento de conexiones para reclutar y vender mujeres y niños. Consultar fuente: (https// www.ilo.org /global / about-the-ilo / newsroom / news / WCMS_008503 / lang-es / index.htm).

En México, el sometimiento de mujeres a condiciones de esclavitud sexual representa un negocio redondo para los explotadores, al generar cada fin de semana un aproximado de 8 millones de pesos solo en los hoteles de una famosa calzada en Ciudad de México, de acuerdo con cifras del Inegi.

Cómo reducirlo

La pregunta es ¿cómo reducir ese problema? Aclaro que no es privativo de la gran metrópoli; también se da en todos los estados del país y del mundo con la complicidad de empresarios y funcionarios públicos.

Me parece que no va a dejar de existir, pero hay que inculcar valores a través de la educación. Me pregunto: Y ahora en la epidemia ¿no ha aumentado? Se dice que ya existen los maltratos dentro del hogar, al estar encerrados y sin bebidas etílicas. En las manos de nosotros están el dar soluciones. Evitemos que los herederos de nuestro hogar la tierra, los jóvenes, caigan en esa red perversa.— Mérida, Yucatán.

pcoello@correo.uady.mx

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Anáhuac, Campus Mayab