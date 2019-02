Valores intangibles en las empresas

Finanzas

Fernando Ojeda Llanes (*)

Algunos de mis lectores me expresan que cuando terminan de leer mi escrito se encuentran con lo que se tratará en otro boleto o escrito siguiente y que lo esperan. Bien, con gusto les mencionaré uno que había quedado pendiente.

En escritos anteriores he mencionado que el valor de mercado de una empresa no es el que se expresa en su renglón de capital contable, ni mucho menos en el de su activo, debido precisamente a que muchos factores que le dan valor no se encuentran registrados en la contabilidad, motivo por el cual se requiere hacer un estudio más profundo para incluir aquellos elementos que teniendo valor no están cuantitativamente expresados.

La teoría de los economistas Miller y Modigliani, quienes ganaron el premio Nobel, menciona que el valor de una empresa se encuentra en su capacidad de generar utilidades futuras. Cierto que su valor se representa por el flujo de efectivo de sus utilidades de operación, pero en su generación intervienen muchos elementos que al no estar en su contabilidad se pierden de vista, por lo que mencionaré algunos de éstos.

Las empresas que generan más valor y se perpetúan son las que en forma constante viven preocupadas por mejorar la calidad de sus bienes o servicios y que están a la vanguardia en todo tipo de avance tecnológico. No me refiero solamente a la parte electrónica, sino que se incluyen herramientas financieras, controles internos, formas de organización, etcétera, y además que exigen una constante y muy renovada actualización para continuar en un mercado que es cada vez más competitivo.

La empresa es una entidad que se constituye para obtener ganancias o beneficios económicos. Sin embargo, aunque el fin de cualquier negocio sea su permanencia, se debe recordar que no se va a obtener si no se procura satisfacer una necesidad y si el bien o servicio que se ofrece no cumple con lo que los clientes esperan obtener al adquirirlo, perderá competitividad y obviamente ventas.

La empresa, en su constante operación, deberá vigilar de manera continua que la calidad de sus operaciones satisfaga las expectativas de sus clientes, por lo cual deberá actualizarse aprovechando la tecnología a su alcance.

Es de suma importancia que las empresas identifiquen con toda claridad su misión y visión, ya que éstas les permitirán trazar su rumbo y alcanzar sus objetivos. La supervivencia y generación de utilidades de la empresa dependerá siempre de la atención constante que la misma le confiere a sus bienes y servicios con una convicción clara de mejorar todos los días.

Desde su creación, las empresas deben identificar los intereses de sus consumidores, así como los productos o servicios con los que pretenden satisfacerlos, que son las bases fundamentales de su negocio, son los elementos que forman su mercado, mismo que debe satisfacerse plenamente.

Además de todo lo anterior, que son elementos intangibles, la parte más tangible que debe tener importancia es el elemento básico de su capital de trabajo, su razón de ser: sus inventarios. Dependiendo del tipo de empresa que sea, industrial o comercial, sus inversiones en inventarios tanto de materia prima como de producción en proceso y de productos terminados en las industriales, así como las mercancías de las comerciales, deben ser administradas y controladas con suma eficacia utilizando los avances tecnológicos que sean necesarios.

Existen elementos importantes que sí se registran en contabilidad, aunque en muchas empresas tienen sus deficiencias. Uno de éstos son los inventarios, importantes en la determinación de sus márgenes como en sus precios de venta, consumen también un elevado costo de capital por mantenerlos en existencia. Una falta de inventarios tendrá como resultado perder ventas, un exceso de inventarios tendrá como consecuencia inversiones desperdiciadas, pero la falta de control en no poder determinar su costo de ventas, su valuación correcta de sus inventarios físicos, son factores que inciden negativamente en la generación de valor de toda empresa. Sobre todo en la toma de decisiones que tienen que ver con el costo y con la venta.

Desde luego para la generación de mayor valor de las acciones del capital de una empresa existen otros elementos cuantitativos y cualitativos también importantes, pero esto es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán.

Doctor en Investigación Científica. Consultor de empresas.

