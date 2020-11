¿Vamos bien o vamos mal?

El crecimiento económico y la pandemia

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Los enemigos de la 4T no saben ya qué hacer para desbarrancarlo. Intentan todo y nada les sale.

Pese a los furiosos ataques y a las estrategias desesperadas que sus adversario intentan a diario para ponerlo contra la pared, el gobierno de López Obrador sigue con paso firme rumbo a alcanzar los objetivos programáticos que su titular propuso al pueblo para lograrlos con su apoyo, cuando fue candidato, mismos que le fueron acepados, como se manifestó con el voto de más del 50 % de los electores, que lo condujo al triunfo.

Es el primer gobierno en la historia moderna del país que llega al poder con un programa que presenta al pueblo y, obtenido el triunfo, hace esfuerzos por cumplirlo. No hay ninguna acción de las que realiza que no esté enmarcada en ese programa. Quienes lo antecedieron, en cambio, se caracterizaron, además de por robar, por hacer todo lo contrario de lo que prometían. Por eso el pueblo los premió mandándolos al basurero de la historia.

La fortaleza de este gobierno estriba en que todo lo que realiza beneficia a la inmensa mayoría de los mexicanos, y no —como fue antes— a una exigua minoría. Ello explica por qué a pesar de los duros ataques mediáticos y de otra índole que recibe, sigue gozando del apoyo de, por lo menos, el 60 por ciento de los ciudadanos, porcentaje mucho mayor al de quienes votaron por él.

Recientemente, el Presidente anunció que el próximo año aumentarán las pensiones a los adultos mayores, las becas a los estudiantes y los apoyos a los discapacitados, en el mismo porcentaje que aumente el salario mínimo y que continuará la política de atender a los más necesitados para que el crecimiento de su poder adquisitivo, propicie, asimismo, el aumento de la actividad económica del país e impulse su desarrollo, sin endeudarlo más.

Las cifras recientemente publicadas por el Inegi sobre el comportamiento de la economía mexicana muestran fehacientemente lo acertado de su conducción, en el marco de una pandemia que revolcó a muchas naciones en mejores condiciones que la nuestra para afrontarla, porque no tuvieron en sus gobiernos bandas de saqueadores que las dejaran postradas —particularmente en los aspectos de distribución de la riqueza, salud, bienestar, seguridad, justicia y uso honesto del presupuesto—, como a la nuestra dejaron quienes la asolaron, a los que ya está llamando a cuentas la Fiscalía del país.

Esas cifras nos dicen que, durante el tercer trimestre —entre julio y septiembre— de 2020 la economía mexicana registró un crecimiento de su PIB que, comparado con el del trimestre anterior, fue de 12% (D de Yuc., 31-10-20). Si unimos esta información con la de la lista de países azotados por la pandemia que más crecieron durante el tercer trimestre del 2020, encontraremos que México es el país de América Latina que mejor se está recuperando de la crisis económica ocasionada por aquélla.

Estos países son: EE.UU., con 33.1%, Francia 18.2%, España, 16.7%, Italia 16.1 %, Portugal 13.2%, México 12%, Austria 11.19%, Alemania 8.2%, Perú 7.4% y China 4.9%.

Pero los resultados del nuestro destacan más si se tiene en cuenta que a diferencia de muchos países, ellos fueron obtenidos sin contratar un peso de deuda.

En ese tercer trimestre, Alemania tuvo un crecimiento del 8.2% de su PIB, pero adquirió nueva deuda que incrementó la que tenía en 18.13%; el Reino Unido, a pesar de una reducción de su PIB de —19.8%, aumentó la suya en 20.17%; España, 16.7% de crecimiento y 21.66% de aumento de deuda; Italia, 16.1% de incremento del PIB y 21.92% de aumento de deuda; Bélgica, 10.7% aumento del PIB y 22.55% de incremento de deuda; Estados Unidos, 33.1% de aumento del PIB y 29.69% de incremento de su deuda; Japón, disminuyó -7.9% su PIB y aumentó 31.21% su deuda y, por último, Brasil, redujo su PIB en -9.7 por ciento y, no obstante, aumentó su deuda en 19.13%.

México es el único país de esa lista que en dicho trimestre aumentó su PIB, en el porcentaje señalado, sin contratar un solo peso de deuda. Contratar ésta en las condiciones actuales, en las que la de México equivale a más de la mitad de su PIB, sería seguir enajenando el futuro de las siguientes generaciones, como lo hicieron los irresponsables gobiernos del pasado.

La deuda actual le quita la país, sólo por pago de intereses, cientos de miles de millones que bien podrían servir para su desarrollo. Y menos mal que esa enorme deuda que tenemos se hubiera gastado en obras y servicios o en sacar de la miseria a los millones de mexicanos que viven en ella, no; sirvió para que la clase política de los partidos que tuvieron en sus manos el poder, se enriquecieran.

Todo lo anterior echa abajo la propaganda que difunden los adversarios del gobierno en el sentido de que ha sido mala la conducción del país al enfrentarse a la pandemia y sus efectos sobre la economía. Por el contrario, por los resultados se ve que nunca había tenido el país una mejor conducción, si comparamos lo que ocurre en México —en materia de salud— con lo que está ocurriendo en Europa y los Estados Unidos, donde están disparados los contagios y consideramos que, en materia económica, está mejorando la producción, sin hipotecar, aún más, el futuro del país en perjuicio de las siguientes generaciones.

Cada día aumenta más el número de los corruptos que van cayendo en manos de la justicia y se va conociendo más de la manera en que practicaron sus actividades ilícitas. El ruido que hacen los adversarios del gobierno actual no tiene más objeto que detener las acciones que conducen al esclarecimiento de aquellas actividades y al establecimiento de un sistema que signifique no volver atrás. Hacerlo significaría regresar a los gobiernos corruptos y carentes de responsabilidad que crearon ese mundo de infamia en que millones de personas fueron condenadas no sólo a la pobreza y la marginación sino a la emigración, cuando no a engrosar las filas del crimen organizado.

Estar en contra de la política de este gobierno para volver a la anterior es pretender que el país se suicide, porque su regreso sería volver a un sistema en que vive bien una minoría rapaz y viven no mal sino muy mal millones de mexicanos.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

