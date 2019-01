Velocidad y justicia

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Poder y velocidad son inseparables, al igual que riqueza y velocidad son inseparables —Paul Virilio

Imagine que ahora podrá descargar en su teléfono móvil una película entera en tan solo unos segundos. Ésta es una de las promesas con las que se anuncia la tecnología 5G, o la quinta generación de redes celulares, que acelerará mucho más la velocidad del internet móvil.

“Por ejemplo, en vez de acordarte de descargar una temporada de tu serie favorita antes de llegar al aeropuerto, podrías hacerlo mientras esperas en la fila para abordar el avión”, ejemplificó Justin Denison, el vicepresidente sénior de Samsung, empresa que trabaja en teléfonos móviles con la tecnología 5G.

Pero vayamos más despacio: ¿realmente necesitamos descargar una temporada de nuestra serie favorita o una película minutos antes de abordar un avión? O más despacio aún: ¿por qué privilegiamos tanto la rapidez y la inmediatez?

Dicho en términos muy generales, las sociedades modernas adoran la velocidad. La modernidad puede ser definida de muchas formas: el triunfo de la razón y la ciencia sobre los dogmas, el avance de la democracia sobre el absolutismo, el desarrollo del capitalismo frente al feudalismo, etcétera. Pero la modernidad también puede ser definida por la velocidad: lo moderno es más rápido. El historiador británico Tony Judt escribió en una ocasión que el tren era la invención por excelencia de la modernidad: una máquina rápida que deja muy atrás a los caballos y las carretas.

Todo esto se ha acelerado en las últimas décadas y las nuevas tecnologías de información y comunicación nos han permitido más obsesiones con la velocidad, la rapidez y la inmediatez. ¿Quién no quiere ser el primero en tuitear un suceso o comentar una publicación polémica en las redes sociales?

El tema de la velocidad va mucho más allá de la tecnología y de las ansiedades “millennials” compartidas por muchas personas. El recientemente fallecido filósofo y urbanista francés Paul Virilio analizó con lucidez la relación entre velocidad y poder: la velocidad no se encuentra distribuida de manera igualitaria, son los más poderosos quienes pueden ser más rápidos.

Regresemos a la red 5G. Este año solo estará disponible en algunas ciudades de Estados Unidos, del Reino Unido, Alemania, China, Corea del Sur y Australia. Y desde luego, serán unos pocos quienes puedan pagar un teléfono con la tecnología 5G. También serán unos pocos quienes puedan gozar del privilegio de descargar una temporada de su serie favorita segundos antes de subir a un avión.

Sí, la rapidez es clave para los negocios y particularmente para el sector financiero. También lo es para la tecnología militar, tecnología que, como observó Virilio, es la punta de lanza de muchas otras innovaciones tecnológicas (pensemos en el caso del internet). No solo se trata de qué misil es más grande —obsesión falocéntrica de Donald Trump—, sino también qué misil es más rápido.

Y desde luego, en un mundo que hace de la velocidad una virtud, la lentitud aparece como un verdadero lastre. Nos desesperamos porque el transporte público es lento, porque el teléfono o la computadora se atoran. Entre las muchas cosas que se le critican al presidente Andrés Manuel López Obrador es que habla lento.

Pero detengámonos de nuevo. La lentitud también se está convirtiendo en una virtud. Contra la expansión de la “fast food” o comida rápida —que ha contribuido a los problemas de salud de la población en todo el mundo—, han surgido los movimientos de “slow food” o comida lenta, como una alternativa no solo más saludable, sino también más justa en términos de producción, distribución y consumo de alimentos. Movimientos similares han surgido en otros ámbitos, como la “slow fashion” o moda sostenible, que apuesta no solo por prendas más duraderas, sino también producidas y distribuidas de manera justa con las personas trabajadoras y el medio ambiente.

Ante las presiones del mundo contemporáneo todas las personas deberíamos gozar de la lentitud. Diversos estudios señalan que las redes sociales nos están estresando, deprimiendo y que incluso están dañando la democracia. Eso se debe no solo a la divulgación de noticias falsas, sino a que todo se hace muy rápido en ellas. Por eso hay un movimiento que reivindica la desconexión digital, experiencia que generalmente va acompañada de actividades más lentas. Hay que bajar la velocidad y disfrutarla, detenerse y vivir el presente sin las prisas cotidianas.

Pero esta nueva lentitud también está injustamente distribuida. Los panes y las blusas artesanales son caras y, hasta el momento, siguen siendo objeto de consumo de sectores muy reducidos de la población.

Así que tendríamos que distribuir de manera más justa la velocidad, tanto la rapidez como la lentitud. La “justicia” suele ser rápida, expedita para los poderosos y muy lenta para la mayoría (entrecomillo la palabra justicia porque eso no es justicia, sino corrupción e impunidad). Definitivamente esto debe cambiar. Hay ocasiones en las que se debe actuar rápido: si un medio de comunicación denuncia que un gobierno desvía millones de pesos a través de una red de empresas fantasmas, esperamos que las autoridades respondan rápido. Cuando se comete una violación de derechos humanos, es necesario que organizaciones y activistas denuncien de inmediato. No está de más repetir que la justicia debe ser pronta y expedita (o si no, no es justicia).

Pero también es cierto que para otras cosas debemos ir más despacio. El Tren Maya puede que se anuncie como un transporte muy rápido, pero las evaluaciones de impacto ambiental y social, así como las consultas que se deben hacer a comunidades afectadas deben tomarse todo el tiempo necesario: hacer análisis rigurosos de todas las posibles afectaciones al entorno, dar a conocer con calma el proyecto a las comunidades, dialogar con ellas y permitirles que se tomen el tiempo para deliberar y llegar a un acuerdo. Como dicen los zapatistas, eso lleva tiempo.

Así como afirma Virilio, creo que debemos cuestionar la relación entre velocidad y poder, y reivindicar una distribución más justa de la velocidad. Los poderosos son más rápidos, pero ahora también son quienes pueden disfrutar de los privilegios de la lentitud (comida lenta, moda sustentable o retiros espirituales). La mayoría de la población es más lenta pero vive con las presiones del mundo rápido, de la aceleración y de la inmediatez. Esto debe cambiar: todas las personas debemos ser rápidas en lo que necesitamos y disfrutar las virtudes de vivir la vida más despacio.— Mérida, Yucatán.

Rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cephcis-UNAM