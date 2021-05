Verdad y mentira en estas elecciones

Filiberto Pinelo Sansores (*)

En las elecciones del 6 de junio se definirá si continúa el proyecto de la 4T o las fuerzas de la derecha logran frenarlo. Eso es lo que, sencillamente, está en juego. Si los cambios que prometió en su campaña el presidente López Obrador —que le suscitaron el apoyo de las grandes mayorías expresado con el voto— y, paso a paso, se van concretando, llegaron para quedarse o son desmantelados por las fuerzas que durante décadas nos gobernaron practicando la corrupción, alentando la concentración de la riqueza en pocas manos, aumentando la pobreza y entregando bienes de la nación a intereses extranjeros a cambio de sobornos.

Son dos los proyectos de país que están en juego en estas elecciones y no una frívola concepción de democracia para la cual la decisión de un pueblo sólo es democrática si el ciudadano le da, al mismo tiempo, poder al adversario del quien lo ayuda. Esto es lo que están proponiendo quienes piden votar por la coalición de partidos de la derecha —que, como se sabe, se oponen a los cambios que está llevando a cabo el gobierno de la 4T— con el argumento de que hay que “hacerle contrapeso al gobierno”, porque un gobierno sin contrapesos, dicen, “conduce a la dictadura”. Olvidan que lo que conduce a la dictadura es quitarle el poder al pueblo y dárselo a unos cuantos.

Democracia genuina es aquella en la que el pueblo decide —demos, pueblo, y kratos, poder: poder o gobierno del pueblo— y lo hace sin interferencias originadas en la coacción y la compra del voto, como las que siempre padecimos. Si el pueblo decide libremente, en unas elecciones limpias, votar en su mayoría por un determinado partido nadie puede alegar que eso es antidemocrático si con su voto no favorece al partido al que uno apuesta. Eso es querer encerrar a la democracia en una camisa de fuerza. La pretensión de que sólo puede haber democracia en un país si el Ejecutivo está en manos de un partido y el Legislativo en la de sus opositores, es un despropósito que no concuerda con el principio de que el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de darse la forma de gobierno que sus intereses le dicten.

Pero, vayamos a realidad. ¿Qué significa, hoy por hoy, hacerle “contrapeso” al gobierno de López Obrador buscando que pierdan en estas elecciones los partidos que lo apoyan, como propone la propaganda derechista? Nada menos que apoderarse de los espacios políticos que estarán en juego en estas elecciones, pero, sobre todo, de la mayoría en la Cámara de Diputados, donde se decide la orientación del presupuesto, para que éste vuelva a servir, como antes sirvió, al enriquecimiento de unos cuantos dejando las migajas al pueblo. Este es toda la motivación de la derecha: frenar el proceso de cambio que se está dando en el país.

No se olvide que en los gobiernos anteriores el Congreso, en particular la Cámara de diputados, estaba en manos de los partidos que ahora son la oposición. ¿Y cómo lo usaron? Lo primero que hacían al llegar los nuevos legisladores era servirse con la cuchara grande: se aumentaban sus ingresos ya de por sí grandes; luego se dedicaban autorizar leyes cobrando por su voto —el caso más escandaloso fue el de las leyes correspondientes a las llamadas “reformas estructurales”—; cuando discutían el presupuesto se asignaban cantidades millonarias para “obras” que luego se repartían con alcaldes y constructoras. Es el caso de los famosos “moches” que, no obstante, ser un delito nunca fue ninguno de estos diputados, descubiertos en flagrancia, a la cárcel.

El cambio fue notorio. Con una nueva orientación, la Cámara de Diputados surgida en 2018, pese a la oposición de PAN, PRI y anexos, tomó la decisión de disminuirse sus ingresos y los de todos los servidores públicos —algunos de éstos, como se sabe, se ampararon y por eso la lucha sigue, para conseguir que todos sean medidos con el mismo rasero— y aprobaron en cambio presupuestos que han beneficiado a millones de mexicanos y mexicanas, sobre todo, mediante programas sociales para adultos mayores, estudiantes, mujeres, jóvenes, campesinos, pequeños y medianos empresarios, para obras importantes como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Interoceánico del Istmo, carreteras, rehabilitación de hidroheléctricas y compra de vacunas contra la pandemia a lo largo del mundo, etc.

El bombardeo de los partidos de la derecha contra estas obras y programas es público y notorio. De ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, tratarán de echar atrás todo lo que el gobierno de López Obrador está haciendo, porque quieren que fracase. En el colmo del odio al pueblo, el PAN se opuso en esta Cámara, el 10 de marzo de 2020, a que se elevaran a rango constitucional los programas sociales de López Obrador para garantizar que no sea fácil quitarlos si algún día la derecha regresa al poder. 46 diputados panistas votaron en contra, 18 en abstención. No quieren que los adultos mayores tengan pensión, ni que los estudiantes tengan beca, porque eso es “populismo”.

Pero, eso sí, en su momento, votaron a favor para que se estableciera el Fobaproa, que convirtió deudas privadas de banqueros en deuda pública que pagamos todos los mexicanos.

Esto es lo que en esencia se estará jugando en las elecciones del 6 de junio, la continuación del proceso de la 4T o su freno para que no avance o su avance sea lento.

Quienes van a votar en esta elección deben tener claro que no se puede apoyar al mismo tiempo dos opciones que se contraponen por más que los ideólogos de la derecha quieran endulzar la píldora a los votantes diciéndoles que si votan a favor de los partidos que apoyan a AMLO convertirán a éste en dictador. No es entendible que un dictador llegue al cargo máximo de un país con el apoyo de las grandes mayorías, sin comprar votos y teniendo en contra a la maquinaria del poder, y en cambio sean demócratas quienes compran votos y aun así pierden, como le pasó al Prian en 2018.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa