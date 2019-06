¡Indignación!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

En estos días que, con indignación y vergüenza, tenemos que comprobar que vivimos tremenda crisis de los principios éticos, en la que la tabla de valores está invertida: se silencia la virtud, se pospone el mérito, se premia el servilismo y la vergonzosa incondicionalidad. He allí la principal causa de nuestra crisis política —Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio, abogado, político e historiador peruano

Bastó una declaración de Donald Trump para estremecer la Cuarta Transformación. El mensaje no llegó precisamente del más allá sino simplemente del exterior: fue categórico en cuanto al justificado enojo de Estados Unidos como consecuencia al indiscriminado flujo de drogas y al incontrolable fenómeno de inmigración ilegal desde México.

Tampoco los estadounidenses son los “ciudadanos más ejemplares del mundo”, pero al menos su sistema político-legislativo-judicial no degradó hasta la putrefacción a su sociedad, como sucedió en la mexicana. Si no estamos pervertidos, estamos secuestrados.

En respuesta, Andrés Manuel López Obrador propuso profundizar en el diálogo para buscar alternativas de fondo, porque “la política se inventó para evitar la confrontación y la guerra”. ¡Ah! Desde lo que anunció como el cambio de un régimen político, la polarización de las clases sociales —los de arriba contra los de abajo y los de abajo contra los de arriba— ha sido uno de los principios rectores de la política pública —a favor del “pueblo bueno y sabio” y de los “AMLOvers”— para instaurar y mantener un “auténtico Estado de Derecho”, acabar con la corrupción y anteponer el beneficio de los necesitados sobre los intereses de grupos o de la mafia del poder.

“México debe recuperar su país de los señores de la droga y los cárteles. ¡El arancel tiene que ver con detener las drogas y los ilegales!”, escribió Donald Trump en un tuit. La Cuarta Transformación sufrió un “severo golpe” en su pureza maligna porque el mandatario de mayor poderío en el mundo dio la razón a millones de mexicanos pensantes, tomando en cuenta que la violencia, la delincuencia, la corrupción y la impunidad llegaron a su máxima expresión.

El panorama nacional no es nada alentador, a pesar del “vamos bien” de Andrés Manuel López Obrador, debido a los pronósticos de bajo crecimiento económico, a la incertidumbre para generar inversión, a la quiebra del sector salud, a la degradación de la educación pública, a la inseguridad de los destinos turísticos, a la trata de personas, a los feminicidios, a los efectos de la contaminación del medio ambiente y a la pérdida de los recursos naturales.

El hombre de la Cuarta Transformación —el mismo que no sabe gobernar, porque no tiene la capacidad de “crear una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la verdadera dignidad de los pueblos”, en alusión a José Luis Sampedro, escritor, humanista y economista español— pidió unidad ante las amenazas del vecino país del Norte. ¿A quién pidió unidad? ¿Al “pueblo bueno y sabio”? ¿El mismo que agredió, sobajó y secuestró a soldados del Ejército Mexicano a cambio de armamento incautado a la delincuencia organizada? ¿A los “AMLOvers”? ¿A quién pidió unidad? ¿Al pueblo de México? ¿Unidad?

La esperanza de la transformación se transformó en la degradación de la esperanza.Durante el transcurrir de estos días, los mexicanos vivimos indignados. Nos avergonzamos por la clase política porque comprobamos que vivimos tremenda crisis de los principios éticos, en la que la tabla de valores está invertida. La virtud está silenciada. El mérito está pospuesto. El servilismo es premiado. La incondicionalidad es vergonzosa.

¡He allí la principal causa de nuestra crisis política!

Unas de las actitudes negativas de todo ser humano son pensar demasiado en el pasado… y no aprender; así como culpar a otros de las desgracias.

Andrés Manuel López Obrador no deja de pensar en el pasado… no aprendió a gobernar, siempre culpando a grupos políticos, empresariales, sociales y religiosos o a la mafia del poder de la desgracia nacional. Los mayores índices de violencia generados principalmente por los cárteles de la droga, comparables con el periodo de la Revolución Mexicana, y la inmigración ilegal desde México son su responsabilidad. No del pasado. Presente.

¡He allí la principal causa del enojo desde el exterior!

No del más allá.

¡Indignación!— Cozumel

Periodista

