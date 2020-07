Viaje del gobernador

Preguntas aún sin respuesta

Filiberto Pinelo Sansores (*)

El hecho de que Mauricio Vila no quiera confesar quién le prestó el avión —o de dónde salió el dinero para su alquiler— en el que fue a Guanajuato a una reunión sectaria de gobernadores de su partido lo ubica como un gobernante propenso a la simulación y al engaño. Abandonó durante 24 horas el estado —se fue sábado 13 al mediodía y regresó domingo 14, pasado el mediodía—, en medio de una doble crisis, la derivada de la pandemia del Covid y la ocasionada por el paso de la tormenta tropical “Cristóbal”.

No es la primera vez que oculta la verdad cuando se le pide que rinda cuentas, aunque algunas veces ha reculado ante evidencias que lo delatan. Un ejemplo es cuando intentó hacer creer que su gobierno estaba dando créditos a empresarios y al descubrirse que quienes los iban a recibir eran puros amigos suyos, cambió el discurso para decir que su gobierno era sólo “facilitador” y Nacional Financiera, la institución que los daba; otro es cuando se ha hecho de la vista gorda ante el asunto de las facturas falsas de empresas fantasmas mientras fue alcalde de Mérida.

Tiene una conducta inconsistente, una especie de doble moral que lo hace decir —quizás a partes iguales— verdades, verdades a medias y francas mentiras. Los ciudadanos no saben bien a bien a qué atenerse cuando lo escuchan. Su único compromiso es con la defensa de sus intereses político-personales, que no se agotan con el cargo de gobernador, sino miran más allá, con aspiraciones de mayor envergadura, atenido a un patrón en su conducta cuya premisa es: “el fin justifica los medios”.

Bien sabe el gobernante que dos de las características del régimen corrupto establecido por el bipartidismo que nos gobernó nacionalmente durante más de 30 años —y que en buena parte del país aún lo hace— son: a) el hermanamiento entre políticos sin escrúpulos y grandes empresarios que los auxilian en sus proyectos, aunque no de manera gratuita y b) el desvío de recursos del erario —para ellos, muy fácil, en presencia de reglas laxas que permiten no presentar cuentas claras— para gastos que nada tienen que ver con la función pública, y sí con causas partidistas.

La conducta del gobernador encuadra en cualquiera de estas dos áreas de la corrupción, ya sea porque “alguien” le pagó el vuelo, ya porque quien indebidamente lo costeó fue el erario yucateco, esto es, nosotros los contribuyentes.

En los dos casos, malo para el estado por las implicaciones que tiene. Sin duda esta es la razón por la que el gobernador se niega a hablar. De una manera totalmente opuesta a como procedería un gobernante honesto, su oficina de prensa —ni siquiera él, que es muy adicto al micrófono y a los videos de propaganda insubstancial— se salió por peteneras al responder “A diferencia de las administraciones estatales de Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, quienes contaban con avión privado del gobierno del Estado, esta administración no cuenta con ningún avión privado para el traslado de funcionarios: fue devuelto a inicios de esta administración”. Hasta hoy ha eludido la pregunta concreta: “¿Quén pompó?” (D. de Yuc., 25-06-20).

Este gobierno trata a los yucatecos como a menores de edad. Dijo en su boletín: “Por la escasa conectividad comercial aérea, se aceptó la invitación a trasladarse en un vuelo particular, el cual no representó ningún costo presente ni futuro para las arcas estatales ni en alquiler, combustible u otro concepto. Con la empresa que realizó la invitación no existe relación comercial o profesional por parte del gobierno del Estado Yucatán”.

Y bien, entonces por qué se niega a decir qué empresa es la que graciosamente lo trasladó y a cambio de qué. ¿Estamos los yucatecos obligados a creer lo que el gobierno estatal, sin pruebas, nos dice? ¿Fue una empresa o fue el erario? Si es lo primero dígase cuál y a quién pertenece y, si es lo segundo, a qué costo.

Los asuntos del estado deben clarificarse, sin dejar lugar a dudas. ¿Tiene un gobernante derecho a no dar información puntual, no de su vida privada sino de sus actos como servidor público, cuando la prensa lo cuestiona? ¿Por qué no quiere responder el nuestro a una pregunta tan simple como la de “de dónde salieron los recursos para su viaje”?

Sólo cabe una conclusión: hizo algo indebido y no lo quiere aceptar, esto es que, en medio de una pandemia y de una situación crítica —provocada por una tormenta— el mandatario abandonó el barco y se fue en un avión privado —a no se sabe qué costo— a conspirar con la secta política a la que pertenece.

La foto que circuló en redes sociales de los aviones en que llegó cada uno de estos gobernadores —ya sea a costa del sangrado de sus respectivas entidades o apoyados por mecenas que después se cobran, si no es que ya lo hicieron— aparcados en el aeropuerto de Guanajuato es una revelación gráfica contundente del estilo de gobernar de este tipo de servidores públicos.

Hay otro asunto que Mauricio Vila debe aclarar: ¿Qué fue lo que trataron en la encerrona de Guanajuato?, pues los gobernadores panistas del Norte, que lideran al grupo —arrastrando a los demás— están planteando lo que llaman “Un nuevo pacto fiscal” para el país, que no es otra cosa que modificar la fórmula con que hoy se distribuyen los recursos que recauda la federación.

Actualmente, estos recursos se distribuyen de tal modo que entidades “pobres”, como la nuestra, reciben más dinero que el que es recaudado en su territorio y entidades “ricas”, como Ciudad de México y otras, reciben menos, porque parte de su recaudación se transfiere a las primeras.

Esta fórmula, de un auténtico espíritu federalista, tiene como propósito apoyar a los estados menos desarrollados a salir de su condición. Si esta fórmula se cambiara y a cada entidad le dieran lo que recauda, nuestro estado, cuyo presupuesto se integra en un 80 por ciento o más con recursos federales, saldría perdiendo.

Urge entonces que el gobernador aclare los enigmas que creó con su cuestionado viaje.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa