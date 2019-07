Victoria de héroes anónimos

Las lecciones del 1 de julio de 2018

Roger Antonio González Herrera

“Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos” —Mahatma Gandhi

Cinco de la mañana del lunes 2 de julio de 2018. Estoy a punto de cumplir 24 horas despierto y, al otro lado de la línea, Víctor Hugo me dice contundentemente: “No podemos hacer nada desde el Consejo Electoral para agilizar el proceso de conteo de votos. Estamos en manos de ellos. Sólo necesitamos asegurarnos de que nuestra gente no abandone las casillas”.

Los datos que teníamos nos daban la victoria. Los números son fríos y ninguna ecuación podría revertir dicha ventaja, a menos que…

Con la adrenalina al máximo y el cansancio a cuestas, miré al candidato y le dije: “Tenemos que salir a realizar un recorrido para animar a la gente para que no abandone la vigilancia de los centros de votación y para que nuestros representantes de casilla se sientan apoyados y no solos; porque, si se van, corremos el riesgo de que las boletas no usadas, ‘mágicamente’, se vuelvan votos a favor de otro partido”.

La elección del primer domingo de julio del año pasado fue una auténtica prueba de resistencia para la ciudadanía, los representantes del otrora “partido oficial” y los funcionarios de casilla (en su mayoría con filiación tricolor) aplicaron la estrategia del agotamiento para desalentar a los ciudadanos y provocar que abandonen sus tareas de vigilancia.

No contaban con que el PAN progreseño lograría la hazaña de registrar representantes en cada centro de votación; consiguiendo que un verdadero ejército ciudadano, de más de 500 personas, conviertan esos comicios en los más vigilados de toda la historia en el municipio de Progreso.

Las mujeres

Las calles del puerto se veían desoladas y un viento fresco ya anunciaba la salida del sol. Arribamos a las puertas de la escuela “Vicente Guerrero”, en la colonia del mismo nombre, y un centenar de personas resguardaban las casillas, en su mayoría mujeres con el ánimo encendido y “dispuestas a todo”.

Recibieron al candidato con aplausos. Ahí estaba Gina con su inseparable motocicleta, Suemi, Adriana, Friné y otras aguerridas “lideresas”, en su versión neopanista. Julián, repartió besos y abrazos y les pidió que permanecieran vigilantes y que no se retiren hasta que fijen en la puerta el cartel con los resultados. “Es nuestro deber ciudadano”.

Mario, el representante del blanquiazul en la casilla, se asomó y se dirigió a la gente; informó que los representantes del tricolor ya habían solicitado y logrado, con argumentos legaloides, contar 4 veces las boletas electorales; ellos, estupefactos e incrédulos, no digerían los resultados que daban una abrumadora mayoría a los candidatos del PAN, por primera vez en toda la historia de ese puerto.

La actitud de los representantes del entonces “partido oficial” en las casillas me recordó la serie de televisión británica “Black Mirror”, porque ninguno de sus episodios tiene un final feliz para sus protagonistas y todos acaban con una retorcida paranoia.

Lo cierto, es que, nunca había observado una elección en la cual los resultados de cada casilla tarden tanto en darse a conocer.

En la práctica, fue más el tiempo de conteo de votos y de elaboración de las actas que el tiempo destinado a que los ciudadanos sufraguen en las mesas de votación. Esto, sólo sucede en nuestro México surrealista.

Y continuamos con nuestro periplo para animar a los ciudadanos. Visitamos el centro de votación que se instala en el “Saladero”, luego el de la secundaria federal y así en cada punto del puerto nos encontramos con grupos de ciudadanos vigilantes, atentos y respetuosos, pero tercos y perseverantes.

Esa jornada electoral fue caracterizada por héroes anónimos, como el doctor Alfonso Ávila Prado, que madrugó para ponerse en primer lugar en la fila y que, entusiastamente, se ofreció como escrutador de la mesa de casilla ante la ausencia de la persona que se había designado para dicho cargo.

O como el ingeniero Aménika, que fungió como representante del PAN y que quiso inmortalizar el momento de su firma en el acta de escrutinio con una fotografía “para la posteridad”. Ambos, retornaron a sus domicilios felices por la misión cumplida, ya con el sol bañando de luz la playa progreseña.

No sólo fue el triunfo del PAN o de Julián, fue una hazaña histórica, conquistada con la voluntad ciudadana.— Mérida, Yucatán.

Profesor

Texto de la ventana