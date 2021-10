Videojuegos y radicalización

Un problema serio (pero no por el motivo que suele pensarse)

Por Antonio Salgado Borge (*)

Los videojuegos contemporáneos se han convertido en un problema serio. Pero el origen de este problema no reside donde comúnmente se piensa.

Un claro ejemplo de esta confusión son las recientes expresiones del Presidente.

AMLO acierta al poner el reflector en el rol que desempeñan los videojuegos en algunos problemas sociales, como el racismo, la violencia y la radicalización que puede conducir a grupos criminales. También tiene razón cuando asegura que las principales víctimas de este fenómeno son personas menores de edad o jóvenes.

Pero el Presidente y su gobierno se equivocan cuando aseguran o implican que el racismo, la violencia y la radicalización son efectos de la naturaleza de los videojuegos. Con ello, parecen argumentar que el diseño de los juegos —es decir, sus personajes, gráficas, narrativas, escenarios, metas, etcétera— es la causa principal detrás de estos fenómenos.

Este enfoque no acierta en el blanco. En consecuencia, deja el problema que se busca atajar intacto. Para ver por qué, empecemos considerando que, por muy violentos que puedan ser algunos juegos de video, contrario a lo que puede suponerse, no existe consenso entre las personas expertas sobre su influencia en la violencia de algunos gamers.

Aunque un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) dado a conocer hace algunos años presentó evidencias en este sentido, distintas instituciones y personas expertas han señalado deficiencias en esa investigación —por ejemplo, su falta de sujeción a un proceso de revisión de pares— o han presentado evidencias que apuntan con claridad en sentido contrario.

A ello hay que sumar que, si bien históricamente han existido juegos que incluyen temáticas abiertamente racistas o sexistas, y aunque el marcado racismo y el sexismo en algunos segmentos de la comunidad de usuarios de videojuegos en línea es un fenómeno bien documentado al menos desde 2013, como es bien sabido, la existencia de una correlación no implica causalidad.

Al menos por el momento, no hay respaldo empírico a la afirmación de que el racismo entre gamers surge principalmente de sus juegos. En todo caso, lo cierto es que a pesar de que los videojuegos representan cada vez mejor la diversidad, el racismo y el sexismo siguen vivos y fuertes entre algunos de sus usuarios.

Finalmente, aunque parezca intuitiva la idea de que la naturaleza de los juegos violentos hace a las personas que los utilizan mejores candidatos para ser reclutados por grupos radicales —desde Isis hasta la extrema derecha y los cárteles mexicanos—, tampoco existe respaldo para esta hipótesis. Para ser claro, no hay evidencia de que estos grupos recluten a usuarios de videojuegos violentos por el tipo de juegos que usan; es más, ni siquiera hay evidencia de que recluten principalmente a usuarios de videojuegos violentos.

De los elementos que hemos revisado hasta ahora se desprende que el origen del racismo, la violencia y la radicalización de algunos usuarios de videojuegos no parece encontrarse en la naturaleza de este software, como suele pensarse.

Pero lo anterior no significa que el uso de videojuegos en la sociedad contemporánea no sea un factor determinante detrás de estos fenómenos. Y es que existen evidencias importantes que llevan a afirmar que este es el caso.

Para ver cómo el uso de videojuegos puede incidir en estos fenómenos, vale la pena considerar para fines analíticos una estructura tripartita.

El primer elemento de esta estructura consiste en que actualmente un buen número de estos programas se juegan online y permiten que múltiples jugadores participen en escenarios compartidos.

A su vez, este esquema incluye la comunicación entre quienes comparten un mismo escenario. Durante el juego los usuarios se comunican, hacen bromas, comentarios y de alguna forma constituyen una comunidad.

Un segundo elemento a considerar es que entre los usuarios más intensivos de este tipo de juego, existe un número importante de personas, principalmente hombres, jóvenes y con deseos de escapar la realidad. Este grupo ha sido identificado y es frecuentemente torpedeado por organizaciones radicales.

Con el mecanismo de comunicación en su lugar y con el segmento a atacar bien definido, lo que sigue es explicar nuestro tercer elemento: el esquema empleado para el reclutamiento.

A grandes rasgos, el formato es el siguiente. Los grupos extremistas infiltran reclutadores entre los usuarios. Estas personas, normalmente vocales y con marcado liderazgo, van gradualmente sembrando tropos racistas, sexistas, o violentos, en sus comunidades.

Por principio de cuentas, hacen pasar tropos como bromas o ironías. Estos comentarios tienen una doble función. Doblan la frontera de lo aceptable y colocan a sus voceros como enemigos de lo políticamente correcto, como rebeldes, o como masculinos —en el sentido tóxico del término—.

Posteriormente, ya que la comunidad ha redefinido los límites de lo aceptable, los comentarios empiezan a intensificar su cantidad y cualidad. Desde luego, algunos usuarios se retiran y unos más se quedan relativamente silenciosos. Pero otros se suman a la voz cantante, ya sea por un mero deseo de emular a sus referentes, porque han llegado a aceptar su visión del mundo o, lo más probable, por una mezcla de ambos factores.

Lo cierto es que en este momento los extremistas pueden identificar más claramente a quiénes de entre los miembros del grupo pueden llevar al siguiente nivel de radicalización.

A diferencia de lo que ocurre con el impacto de la naturaleza de los videojuegos, la existencia de este esquema y las consecuencias de su uso no están en tela de juicio —nótese que, en más de un sentido, este esquema es similar al que se utiliza para radicalizar en plataformas como Youtube—.

Por ejemplo, en Reino Unido el grupos nacionalista y supremacista blanco Patriotic Alternative ha utilizado torneos del juego Call of Duty Warcraft como semilleros para reclutar jóvenes. En Estados Unidos la alt-right ha hecho lo propio desde hace años, sembrando sus mensajes gradualmente para radicalizar y luego atrapar a jóvenes. Un mecanismo similar ha sido empleado recientemente por Isis.

Dado que este esquema de radicalización no depende de la naturaleza de los juegos en cuestión, sino de la existencia de la conexión y del segmento poblacional adecuados, en realidad cualquier videojuego puede ser utilizado para estos efectos. También es cierto que cualquier grupo, y no sólo los cárteles, puede aprovecharlo. No suena descabellado considerar con seriedad la posibilidad de que Vox pueda colarse por esta puerta a la mente de un buen número de jóvenes mexicanos.

Tiene entonces razón AMLO cuando afirma que es necesario combatir el reclutamiento de jóvenes o niños mexicanos a través de los juegos de video: estamos ante un problema real, global y bien documentado. Pero se equivoca el Presidente cuando dirige la atención a la naturaleza de estos juegos: enfocarnos en los juegos en sí mismos desvía la atención de los elementos que sostienen la estructura que permite la radicalización que tanto le preocupa.

Lo que es peor, centrar la atención en la naturaleza de los juegos deja las puertas abiertas para que franquicias locales de grupos radicales de ultraderecha, como la alt-right y los nacionalistas británicos, intenten asentar sus plantas en el suelo de México.

Si no es que ya lo están haciendo.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo).