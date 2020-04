Vocación de médico

El servicio al prójimo

Ahmed Achach Zapata (*)

Sobre la primera lectura del pasado domingo de Ramos, del Libro del Profeta Isaías:

En aquel tiempo dijo Isaías: “El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás.

“Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado”.

Dedico estas palabras a cada uno de mis compañeros médicos, ya sea que crean o no en Cristo Jesús.

Estos últimos días han circulado en redes sociales noticias que me cuesta trabajo creer: gente maltratando, acosando o insultando personal sanitario. No puedo evitar sentirme entre triste y decepcionado de la gente. Y es que entre médicos siempre decimos que “nadie nos puede entender, que sólo entre médicos conocemos ciertas emociones derivadas de nuestro actuar profesional”. Sin embargo, me queda claro que esto no es algo nuevo, siempre se nos critica por diversos asuntos que está de más mencionar en este momento.

El punto anterior nunca me ha sido lo suficientemente fuerte como para vencer mi vocación. Aclaro lo siguiente: “vocación” proviene del término en latín vocatio, que quiere decir “llamado”. Algunos definen la vocación como aquella fuerza que nace de la propia persona y la impulsa a llegar a cierta meta o propósito; error. Para poder decir que fuimos “llamados” a cualquier cosa, alguien (que puede ser Dios, la comunidad, la familia, pareja, etc) debe hacernos ese llamado.

Como médicos tenemos un llamado muy especial: no el de vencer la muerte (puesto que, de ser así, habríamos perdido la batalla antes de haberla iniciado), sino el de proteger la vida. “Proteger la vida” puede verse desde muchos aspectos desde mi punto de vista, sin embargo, se me hace más oportuno citar la siguiente frase del médico francés Adolphe Gubler (la cual es muy conocida creo yo): “Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre”.

Cuando pienso en esta frase, me sorprende cómo parece fusionarse en mi corazón con las palabras del profeta Isaías: “El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar (o consolar) al abatido con palabras de aliento”. A menudo me preguntan cómo le hago cuando doy una mala noticia (llámese cáncer, muerte de un ser querido, mal pronóstico funcional o para la vida, etc). Siempre respondía que uno se acostumbra; sin embargo, estando en tiempos de crisis, me doy cuenta que encuentro cómo consolar porque verdaderamente puedo y debo; ya que es parte de mi vocación.

Consolar puede ser abrumador. ¿Cómo consolar a la madre que ha perdido un hijo a causa de una leucemia? ¿Cómo consolar a un hijo que ha perdido a su padre en un accidente automovilístico? ¿Cómo consolar a las familias que se encuentran en todo tipo de situaciones críticas a causa de la pandemia?

Amigos y hermanos médicos, tenemos una lengua experta, confortemos pues a nuestros pacientes y sus familias sin miedo, que como bien dice Gubler en su célebre frase: debemos consolar siempre.

Pero, ¿qué pasa si no sabemos a quién consolar? Y esto lo menciono porque hay muchas personas que sufren de manera silenciosa. No olvidemos que existen los enfermos mentales, quienes se están viendo gravemente afectados por la pandemia, pero de un modo diferente: silencioso, sin signos, exámenes de laboratorio o estudios de gabinete que nos puedan orientar. Si eres un profesional de la salud mental (médico o no) y tienes esta inquietud, recuerda a Isaías: “El Señor despierta mi oído… me ha hecho oír sus palabras”.

Solo Dios sabe sacar lo bueno de lo malo, definitivamente es inspirador ver a tantos médicos, enfermeras, personal de limpieza y en general a todo el personal sanitario realizando acciones extraordinarias. ¿Acaso no es cansado? ¿Cómo resistir a los largos turnos nocturnos? ¿Cómo resistir el miedo de saber que en tu trabajo te expones a contagiarte de un virus posiblemente letal? Pero, sobre todo, ¿cómo seguir haciendo esto cuando mi propio pueblo me burla, me insulta, me acosa, cuando solo trato de ayudarle?... “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos…”

Una respuesta

Yo solo encuentro una respuesta: “el Señor me ayuda…”

Hoy me recuerdo a mí mismo que Cristo es el Rey de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, te invito a ti, médico, enfermera, psicólogo, nutriólogo, administrativo, personal de servicios básicos, a que si hay incertidumbre en estos momentos en tu corazón, que esto no te impida ejercer tu caridad y amor al servicio de los pacientes (el prójimo). Cultiva la esperanza en ti y en ellos, pero por sobre todas las cosas ten fe. Fe en que vamos a salir victoriosos. Fe en que Dios (como sea que tú lo llames o concibas) nos está guiando en este camino y nos dará las herramientas necesarias. Esta es nuestra misión, nuestra vocación; para esto fuimos llamados. Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. “…el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado”.

Que así sea.— Mérida, Yucatán.

Médico adscrito al servicio de medicina interna del Hospital O’Horán; asesor de Game (Grupo Apostólico del Rogers)

Síguenos en Google Noticias