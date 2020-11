Vuelve el uso de la bicicleta

Salud y ambiente

Mario Maldonado Espinosa (*)

Siempre que sea posible, considere la posibilidad de andar en bicicleta o caminar, lo que proporciona un distanciamiento físico, señala la Organización Mundial de la Salud en este tiempo de pandemia.

En otros países el uso de la bicicleta se ha vuelto una importante aliada. No solo por cuestiones de la movilidad en estos tiempos del Covid-19 sino también por motivos de salud y medio ambiente.

Es decir, se está viendo con la pandemia una oportunidad para cambiar el modo de desplazarse. Muchas ciudades han impulsado el uso de la bicicleta y están creando carriles para facilitar el paso de las mismas.

En Yucatán desde hace unos años se está haciendo el esfuerzo para utilizar con seguridad ese medio de transporte; tan es así, que desde hacer siete años en nuestro estado se cuenta con la Ley de Fomento al Uso de la Bicicleta presentada e impulsada por el actual titular del Ejecutivo del Estado.

Esta ley —aún vigente— tiene como objeto que en nuestro Estado establezca políticas y acciones dirigidas al fomento y uso de la bicicleta, así como promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alterno a los motorizados, y fomentar el uso deportivo y recreativo de la bicicleta para mejorar la salud pública.

Hoy día son muchas ciudades que están reposicionando el uso de uno de los transportes más antiguos y benéficos para la salud y el medio ambiente, como lo es la bicicleta.

El regreso de este medio de transporte está cobrando fuerza y debemos considerarlo en serio si queremos cuidar nuestra salud y el medio ambiente ante una inminente crisis ambiental, poniéndolo como un medio de transporte necesario en la movilidad sustentable.

Con el paso de los años la movilidad humana es mayormente en vehículos automotores; todo desplazamiento es por medio de un auto, ir a la tienda de la esquina, al supermercado, al trabajo; son miles de personas que se desplazan todos los días en nuestro Estado, que revientan las calles y carreteras, lo que ha hecho que aumenten los problemas de movilidad, salud y medio ambiente.

Sin duda eso significa una reducción considerable de la calidad de vida de los yucatecos. Luego entonces, debemos revalorar la bicicleta y fomentar su uso en serio, pues estas no contaminan y ayudan con la salud.

En ese sentido, aplaudimos las medidas que se están realizando en Yucatán, particularmente para mejorar la movilidad en la ciudad de Mérida, con el plan de infraestructura de ciclovías.

Estas ciclovías tienen muchas ventajas, pues son una alternativa de transporte al aire libre con sana distancia, fomentan la actividad física, nos hace tener un estilo de vida saludable; además fomenta el autoempleo para venta y repartición; el movimiento de las personas es de forma segura, siendo una forma más para desplazarnos.

Por otra parte, disminuye las emisiones de gases CO2, es un alternativa de transporte amigable con el medio ambiente y ahorra el uso de combustible, por lo tanto ahorro en la economía familiar.

El camino es el correcto pese a que algunos no quieran, no lo entiendan o se opongan al proyecto de las ciclovías. La bicicleta es una aliada para la salud, el medio ambiente y la movilidad, no una enemiga.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@-gmail.com

@mariomaldonadoe

Asesor jurídico