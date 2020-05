Y más préstamos...

Las finanzas del gobierno y la Comuna

Por Filiberto Pinelo Sansores (*)

En los 19 meses que lleva de su administración, Mauricio Vila ha incrementado la deuda del estado en 4,120 millones de pesos, eso sin contar los 1,728 millones que quiere que le apruebe el Congreso local; si se suman éstos, entonces, el incremento sería de 5,849 millones.

Cuando Ivonne Ortega recibió el gobierno de manos de Patricio Patrón Laviada, la deuda yucateca ascendía a $ 311 millones —éste la había reducido porque la recibió de Cervera Pacheco en $ 790 millones—; ella —al contrario— la incrementó de manera exponencial y, después de un quinquenio de despilfarros y latrocinios, se la dejó a Rolando Zapata Bello, su camarada de partido, en $2,256 millones, un aumento de 725 por ciento, o sea la hizo 7 veces más grande.

Ni tardo ni perezoso, Zapata la hizo llegar a $ 3,927 millones, otro 174 por ciento de crecimiento; ahora el panista pretende elevarla hasta los $ 9,300 millones, 237 por ciento más en menos de 2 años (Ángel Noh, D. de Yuc., 11-05-20).

No es el único ávido de dinero. Su compañero de partido en la Comuna meridana, Renán Barrera, también se lanza al ruedo pidiendo le autoricen su propio empréstito, éste de $400 millones, que habría que agregar a la carga que pesa sobre los contribuyentes yucatecos, en especial, los meridanos.

Eso sí, ni uno de los dos da paso sin huarache. Todo lo que se atribuyen como auxilio a la población, víctima de las consecuencias de la pandemia, lo cacarean gastando una abundante dotación de dinero en publicidad. Fotografías y más fotografías, videos y más videos, entregando insumos, avalando entrega de despensas, declarando sin ton ni son sobre lo bien que ambos lo están haciendo en la pandemia. Compiten por ver quién de los dos impacta más. A Renán se la olvida la enorme deuda que propició al combatir de pésima manera, en el renglón jurídico, el atraco de las lámparas chinas de Angélica Araujo, que asciende a la cantidad de 568 millones de pesos, por capital e intereses moratorios, que se sumarían a la deuda que hoy pretende se le apruebe.

La impresión de muchos yucatecos es que el mandatario estatal no pierde ocasión de encontrar motivos para meterle mano a sus menguados bolsillos, en lugar de hacer esfuerzos por aplicar parámetros de auténtica austeridad en su gobierno. Los sueldos y prestaciones, tanto del titular del Ejecutivo como de sus funcionarios, siguen siendo tan altos como los que se autoasignaban quienes desempeñaron igual papel en los gobiernos de Ivonne y Zapata.

En diciembre pasado, estos nuevos empresarios de la política se autorecetaron compensaciones de fin de año más que de primer mundo. De acuerdo con el Tabulador vigente del Ejecutivo estatal correspondiente al presupuesto 2019, Vila, con un sueldo mensual de 141 mil 152 pesos, recibió 188 mil 202 pesos de aguinaldo; también recibieron ese tipo gratificaciones, su coordinador de Asesores, Álvaro Juanes Laviada, que recibió 137 mil 704 pesos, ya que gana 103 mil 278 pesos al mes; la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, el comandante Saidén y el Fiscal, Cetina Arjona, recibieron 148 mil 208 pesos cada uno, pues son de los que mejor sueldo tienen, 115 mil 156 al mes.

No son los únicos. Estos son sólo ejemplos de cómo en Yucatán, sus funcionarios sienten que gobiernan un país y no un estado —y no de los más grandes— y se asignan sueldos más altos que los del presidente de la República.

Llevaba menos de un año gobernando Mauricio Vila, cuando dio su primer zarpazo, en julio de 2019, a la economía de los yucatecos, con un primer empréstito por 2 mil 620 millones de pesos, para su programa Yucatán Seguro; poco después, en diciembre del mismo año, dio el segundo, con los nuevos derechos que impuso a la sociedad a través del presupuesto de 2020, y al mismo tiempo, intentó otro, el tercero, en poco más de un año, al pretender que cada titular de recibo de luz pagara hasta 8 por ciento de su consumo, por unas cámaras de vigilancia que, en la inmensa mayoría de los casos, estarían lejos del domicilio del obligado al pago, y no obstante el empréstito para seguridad, que meses antes le había aprobado el Congreso estatal, dócil ante su autoritarismo.

Nos salvamos de este cobro sólo porque la CFE se negó a hacerlo. No se arredró y se desquitó imponiendo un innecesario reemplacamiento de vehículos que está pendiente, gracias a la pandemia. Y ahora, trata de llevar al cabo el que sería su quinto golpe.

Mientras en el gobierno federal, los más altos funcionarios han practicado un régimen de austeridad durante los 18 meses que llevan en sus cargos y se acaban de rebajar el sueldo en 25 por ciento y ceder todo su aguinaldo de este año, para hacer frente a los estragos de la pandemia y apoyar a millones de mexicanos, sobre todo los más pobres, mediante distintos programas sociales, de créditos, etc., sin aumentar impuestos, tarifas de servicios, ni endeudar más al país, el gobernador yucateco y sus escuderos del Congreso —torciendo el brazo a los diputados que se oponen— se disponen a hacer todo lo contrario aprobando un nuevo empréstito, que pocos saben a quiénes beneficiará pero todos sabemos quién lo devolverá, con todo e intereses: el pueblo con sus impuestos.

Son cuantiosas las sumas que se tienen que erogar en el pago eterno de intereses, tanto en los estados como el país y no obstante, las deudas jamás disminuyan, como muestra la experiencia.

Aumentar impuestos o sacrificar obras y servicios necesarios, para devolver préstamos, son un lastre al desarrollo cuando éstos no están respaldados por obras redituables. El grupo que gobierna el estado tiene como norma de su política financiera pedir préstamos, para distribuir dinero en forma poco clara, cuidándose de no tocar un solo peso de los recursos de privilegio que destinan a la buena vida que se dan.

Lleva Vila menos de 2 años en la administración y de aprobársele el nuevo empréstito habría logrado incrementar en 2.3 veces una deuda acumulada por 3 gobiernos anteriores, los 2 últimos caracterizados por su despilfarro, durante 18 años. No se tiene memoria de algún gobierno que haya endeudado tanto al estado como el suyo. Y todavía le quedan más de cuatro.— — Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa