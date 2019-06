¿Ya salió México del peligro?

La dependencia de Estados Unidos

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Un solo tuit de Donald Trump, el abusivo presidente de Estados Unido, diciendo que impondría aranceles de 5% —que podrían llegar hasta 25— a las mercancías mexicanas, puso de relieve lo nocivo del alto grado de dependencia de la economía mexicana respecto a la estadounidense. Llevada a las vías del hecho su amenaza le hubiera significado a nuestro país una grave, catastrófica crisis: caída de la inversión de más de 1 punto del PIB, pérdida de cientos de miles de empleos, aumento brutal de la inflación, aumento de impuestos, mayor empobrecimiento, etc.

Todo ello debido a que el nuevo gobierno recibió un país moldeado de manera acorde a los intereses pro imperiales del país de Trump, por el entreguismo de sus antecesores.

Durante más de 35 años, quienes nos gobernaron convirtieron a Estados Unidos en su casi único mercado de exportación, al mismo tiempo que sacrificaron nuestro mercado interno, al abandonar a nuestros pequeños y medianos productores y abatir el poder de compra de los trabajadores en general con la imposición de muy bajos salarios. Tampoco hicieron nada por establecer nexos comerciales con otros países para balancear el hecho de habernos uncido a la economía del imperio más grande del mundo.

Todo, porque consideraban, por sus dogmas neoliberales, que ese modelo era la clave para sacarnos del atraso y el subdesarrollo de manera fácil.

Esta forma de pensar hizo que más del 80 por ciento de nuestras exportaciones, muchas de las cuales no son totalmente nuestras porque un buen número de productos Made in México contienen, en buena medida, partes de origen norteamericano que se ensamblan aquí —lo que da una idea del carácter dependiente de la industria mexicana de la de Estados Unidos— como automóviles, televisores, computadoras, etc., vayan hacia ese casi único mercado y que más de la mitad de nuestras importaciones vengan de él.

En lugar de haber actuado con sensatez, por el contrario, a raíz de entonces, muchos víveres que antes se producían en México, de manera autosuficiente, fueron convertidos en productos importados, como el maíz —el de mayor consumo en la dieta del mexicano— el trigo, el arroz y otros.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para que los países alcancen su seguridad alimentaria, es requisito indispensable que produzcan, por lo menos, 75 por ciento de los alimentos que consumen y México sólo produce el 55. Esto explica en buena medida el éxodo de campesinos a las ciudades o a los Estados Unidos, como ha ocurrido en Yucatán. Tampoco existió una política industrial-comercial que orientara la producción hacia el consumo interno. Las consecuencias están a la vista.

Todo transcurría sin graves perturbaciones hasta que un gobernante deschavetado y sin escrúpulos ascendió al poder en el país vecino y convirtió al nuestro en víctima propiciatoria de sus demagógicos intereses electoreros. El sacudón que produjo ha puesto de manifiesto el grave error que cometieron quienes no tuvieron el más mínimo sentido de patriotismo e irresponsablemente pusieron todos los huevos en una sola canasta.

La situación creada ha sido ahora aprovechada por el imperial gobernante de la potencia del Norte para tratar de quitarse de encima el problema de la migración masiva hacia su país, creado por los oligarcas del mismo en América Central. EE.UU. es el principal responsable de lo que hoy ocurre ahí pues no ha permitido que esos pueblos de desarrollen y ha desatado guerras fratricidas para impedir que tengan gobiernos democráticos.

Su último golpe de Estado fue precisamente en Honduras en 2009, cuando ayudaron a deponer al gobierno de Zelaya, democráticamente electo y colocaron a personeros suyos en el poder, hasta ahora.

La postura del gobierno de México salvó al país, cuando menos en este momento, del terrible golpe a su economía que significaría la imposición de dichos aranceles con sus graves secuelas de pobreza, desempleo, retraso en el desarrollo del país y aprovechamiento de confesas fuerzas internas que quieren que la vaya mal a México para golpear a su gobierno.

Es obvio que México tuvo que actuar de manera inteligente para evitar un garrotazo que hubiera sido mil veces peor. De acuerdo con el informe de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, nada de lo cedido se sale del marco de la Constitución mexicana. Según sus palabras, las personas que vengan a nuestro país para quedarse en él o ir a Estados Unidos tendrán que registrarse, de acuerdo con nuestras leyes, pues si no, “no podemos saber quiénes son y, en consecuencia no es posible protegerlas”; la Guardia Nacional estará en todo el país, como está decidido desde que se creó, por tanto, también en Chiapas; el número de migrantes que han sido devueltos a la espera de su juicio en aquél país y no deberá aumentar o aumentar mucho.

A México le queda muy clara la lección. Abandonar la política torpe de depender de un solo mercado para exportaciones e importaciones y buscar nuevas relaciones en el mundo que los diversifique y, más que nada, reconstruir nuestro mercado interno con atención al campo, dándole valor agregado a nuestras materias primas —como en el caso del petróleo crudo— en lugar de exportar materias primas baratas, y poder de compra al pueblo tanto con programas sociales como elevando los salarios en la medida de lo justo, es el camino. Sólo así saldremos de la trampa en que nos metieron gobiernos del pasado.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

