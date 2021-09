Yo fui un fuereño orgulloso

La tarea

Roger González Herrera (*)

Es triste ver al gobierno de “izquierda” de Andrés Manuel López Obrador hacer el trabajo sucio a los gringos en Chiapas, deteniendo con violencia a los migrantes centroamericanos, incluyendo niños y embarazadas.

¿Con qué cara van a pedir respeto a nuestros connacionales en los Estados Unidos si aquí en México tratan muy mal a nuestros hermanos centroamericanos en tránsito con rumbo al “sueño americano”?

A propósito del tema de migrantes, me permito opinar respecto al debate que se ha suscitado en esta misma página editorial del Diario, en relación con los denominados fuereños. Un término, por demás, bastante despectivo, porque en sí mismo transmite una connotación negativa y de desprecio.

He leído con atención los argumentos vertidos desde una perspectiva netamente fuereña y también desde otra muy localista. Ambas tienen sus aspectos, razonablemente ciertos y otras afirmaciones surgen (creo) de una exageración que raya en un sentimentalismo mal enfocado. Ni los fuereños son demonios que vienen a profanar nuestra blanca ciudad, ni los locales somos todos ángeles virtuosos viviendo en un edén.

Lo más coherente que he escuchado, es la afirmación de que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido fuereños.

Yo mismo he sido fuereño, en Ciudad de México, en Oaxaca y en Chetumal, pues en algún momento de mi vida y por cuestiones de trabajo me correspondió vivir en esos lugares. Debo decir que, muy pronto, las gentes de esos lares se daban cuenta de mi origen por mi forma de hablar.

Sin embargo, nunca me sentí despreciado, ni marginado. Al contrario, percibía cierta admiración y cariño por la “hermana república de Yucatán”. Era de tal magnitud que hasta me sentía mal por no saber hablar maya, por no saber de memoria “bombas” y por no conocer tanto de la antigua cultura maya y de la historia de nuestro Estado.

Debo reconocer que ese sentimiento de vergüenza me animó a leer más sobre la historia peninsular y acrecentó mi orgullo por ser yucateco.

Si me llamaban “boxito” o “mare lindo”, no lo sentía ofensivo, sino como expresiones cargadas de mucho cariño. Yo sentía que los yucatecos éramos considerados (y tratados) como personas buenas y dignas de confianza. En resumen, fui un fuereño orgulloso y feliz.

Por otra parte, también fui fuereño en mi propia tierra, como migrante de mi pueblo, Buctzotz, a Mérida. Pero esa es otra historia que me hace parafrasear aquella legendaria consigna: “no hay peor enemigo de un yucateco, que otro yucateco”. Pero, esa, es otra historia. Se los dejo de tarea.— Mérida, Yucatán.

rogergonzalezh@hotmail.com

Profesor