Yucatán es de todos

Manual mínimo del ciudadano comprometido

Alejandro Legorreta González (*)

Ciudadano no es aquel que vive en sociedad; ¡es aquel que la transforma! —Augusto Boal

Arrancamos el año y los gobernantes en los tres niveles de gobierno empiezan a implementar sus proyectos y programas. Aunque es muy temprano para sacar conclusiones rigurosas sobre su desempeño, no es tarde para reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos, como yucatecos responsables en este momento político. ¿Cómo ser una mejor ciudadana o un mejor ciudadano? Comparto a continuación una serie de recomendaciones mínimas para mejorar nuestro papel desde la sociedad civil y enriquecer la vida pública de nuestro querido estado.

1. Infórmate

Si quieres tener una visión crítica de la realidad, lo primero es informarse. ¿Cuáles son los problemas más importantes del estado y el país? Investiga, visita y lee medios nacionales, consulta fuentes oficiales que generen datos sistematizados (Inegi, Banxico, Coneval, SESNSP), escucha y lee a los expertos de cada tema. Forma tu criterio sobre tu entorno.

2. Exige resultados

Los resortes de las instituciones funcionan gracias a una ciudadanía activa que demanda que los gobernantes hagan lo que deberían hacer. En tu interacción con el gobierno, siempre exige transparencia, que se respeten tus derechos y que solucionen tus temas, según la ley. A la vez, a los representantes, tanto gobernantes como legisladores, hay que exigirles que cumplan sus propuestas y generen resultados medibles.

3. Propón

Trasciende la exigencia. Una comunidad la hacemos todos. Si conoces bien un problema local, propón una solución. Sé riguroso en tu análisis, redacta la propuesta, hazla pública en un medio. Si crees que no llegarás a un público amplio, acércate a un académico o un tomador de decisiones y hazle saber la propuesta. Recuerda que las ideas de calidad nunca sobran.

4. Organízate

Si existe un problema en tu comunidad, busca otros ciudadanos que hayan sido afectados por el mismo problema. No es lo mismo que un ciudadano exija resultados a un presidente municipal a que un colectivo de ciudadanos lo haga. Pueden formalizar o sumarte a una organización no gubernamental, una red de empresarios o un grupo vecinal. Una vez organizados, diseñen propuestas y rutas a seguir. Siempre con apego a la ley y buscando contribuir para mejorar las cosas.

5. Buen ciudadano 24/7

Por último y no menos importante, hay que guiarnos con ética en el trabajo y en la casa. La ética no es la adopción ciega de los principios que la sociedad dice, sino una reflexión racional sobre cómo la sociedad debería ser. No se trata de buscar santificarse, al menos yo no podría ni lo buscaría, se trata de sumar en lo colectivo, ¿Cómo involucrarme más en los problemas y oportunidades de mi comunidad? ¿Cómo puedo ser mejor profesionista? ¿Cómo puedo ser mejor patrón, empleado? ¿Cómo puedo ayudar, con lo que tengo, a quienes han tenido menos oportunidades? ¿Cómo puedo ayudar al medio ambiente? Estas son algunas de las preguntas éticas que todo ciudadano comprometido debería realizarse regularmente, para luego actuar.

Recordemos que Yucatán, nuestro hermoso estado, lo construimos entre todos.

***

En menos de 280 caracteres: Muy buena noticia la reducción de 50 centavos al pasaje del transporte público. Es una propuesta que hice en este espacio en 2017 y 2018, con la idea de tomar el gasto excesivo en publicidad oficial y destinarlo a un subsidio al pasaje de transporte público para quienes menos tienen y más lo necesitan.— Mérida, Yucatán.

Empresario