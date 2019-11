Yucatán torturado

Importante informe de derechos humanos

Antonio Salgado Borge (*)

Un nuevo informe ha colocado el reflector sobre la deplorable situación de los derechos humanos en nuestro estado.

Se trata del reporte “Derechos humanos en contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil en Yucatán”, elaborado por “DDHH Elementa” en colaboración con el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Uady —un instituto local cuyo trabajo reciente es destacable—.

Este estudio fue auspiciado por el Carter Center, un influyente centro fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter dedicado a impulsar la paz y la salud en el mundo.

El reporte es extenso y comprensivo en contraste con la información disponible; una lectura obligada para todos quienes quieran conocer los más urgentes problemas en derechos humanos en Yucatán. Vale la pena detenerse en cada aspecto de este informe; sin embargo, por motivos de espacio, en este artículo me enfocaré en uno de ellos: la tortura.

Y es que, de acuerdo con “Elementa”, existe una incongruencia entre el discurso político que expresa “en Yucatán no pasa nada” y la forma sistemática en la que en nuestro estado se emplea la tortura. ¿Quiénes son los responsables de esta incongruencia?

(1) El primer responsable es, desde luego, el gobierno del estado. De acuerdo con “Elementa”, el discurso de ‘estado seguro’ manifiesta “la necesidad de mantener a Yucatán fuera de las estadísticas de inseguridad y violencia del resto del país. En ese sentido, se sabe que se ejerce tortura, pero no se reconoce como tal. Particularmente, las autoridades del Ejecutivo hablan de ‘maltratos’ durante las detenciones y niegan la existencia de prácticas de tortura.”

“Elementa” reconoce que esta no es la primera ocasión que una investigación seria apunta al ejercicio cotidiano de tortura por autoridades.

Organizaciones como la internacionalmente reconocida y local “Indignación” han sido invaluables en este sentido. Pero organizaciones globales también han dado cuenta de ello. Por ejemplo, en 2017 Amnistía Internacional reportó detenciones arbitrarias, golpes y amedrentamiento que fueron denunciados ante la Fiscalía del estado, sin avances en su investigación.

El informe señala puntualmente que en Yucatán la tortura se ha “institucionalizado”. Por ende, el gobierno de Mauricio Vila tiene la responsabilidad legal y moral de dar a este fenómeno la prioridad que merece. O, por ponerlo en su propio lenguaje, el gobierno de Vila tendría que hablar del tema frontalmente y de “tomar a este toro por los cuernos”. Lo contrario implica dar su visto bueno a lo que ocurre.

Desde luego, el actual gobierno puede alegar que lo documentado ocurrió durante administraciones anteriores, o que actualmente solo existen casos aislados o de malas prácticas. Pero, tal como aclara el portal Animal Político, “solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del estado, eso daría un promedio de casi un caso por día”.

Desde luego, a lo anterior es posible responder que Mauricio Vila tomó posesión en octubre de 2018, por lo que le corresponde una tercera parte del tiempo mencionado arriba. Pero esta objeción pierde fuerza cuando se considera que el estudio de “Elementa” incluye ya este factor, y que existen diversos reportes en la prensa generados durante el último año.

Apenas el mes pasado, Milenio TV dio a conocer el caso de una joven que fue “confundida” con una narcotraficante y torturada por un policía, quien le quemó la espalda baja y el abdomen antes de dares cuenta de su “error”. Milenio dice que “este no es un hecho aislado”, y que en Yucatán existen miles de casos documentados de detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas y allamiento de morada por las autoridades (13/10/2019).

El informe de “Elementa” no se va por las ramas y ofrece nuevas luces sobre el grado de responsabilidad del gobierno en turno, pues argumenta que existe una operación institucional para solaparlo.

En Yucatán, “la tortura no se registra…Algunas personas señalaron que el estado emplea prácticas para evitar su registro, como la demora en presentar a un detenido ante un juez, omitir exámenes médicos de ingreso en los centros de detención y restringir el acceso de organismos de derechos humanos a las cárceles”.

En los casos más graves, “las personas no denuncian los hechos porque son amenazadas”. A ello agrega que “las autoridades encargadas de vigilar el adecuado ejercicio de las funciones policiales no han demostrado voluntad para investigar y sancionar a los responsables de tortura”.

Vila está ante un problema mayúsculo que ya no es posible esconder bajo el tapete y que podría terminar manchando sus aspiraciones políticas.

Yucatán tiene cada vez más espacio en medios nacionales, pues la conexión entre el periodismo local y la prensa nacional es cada vez más fuerte. Un puñado de yucatecos cuentan con espacios de análisis fijos en los medios nacionales influyentes, y los constantes reportajes sobre el estado de los derechos humanos en Yucatán de la revista “Proceso” o de Animal Político son destacables.

(2) A partir del informe “Elementa” es posible identificar a otro responsable en esta tragedia. Se trata de las “instituciones —que deberían velar por los derechos humanos— como la Codhey han matizado las prácticas de tortura dentro de sus informes para no nombrarla”.

Es tentador calificar el papel de la Codhey como lamentable o vergonzoso. Pero ello sería engañoso. La Codhey es corresponsable de las violaciones a derechos humanos, pues con pleno conocimiento de causa guarda silencio o simula en lugar de convertirse en el genuino contrapeso que tendría que ser.

Es aquí cuando la forma vulgar y antidemocrática en que el Congreso de Yucatán elige a quienes encabezan la Codhey cobra factura. Por extensión, las diputadas y diputadas locales son igualmente corresponsables del estado de los derechos humanos en Yucatán. Cuando se trata de mandar al diablo a las instituciones, hay pocas formas más directas de hacerlo que convirtiéndolas en meras comparsas. Particularmente recomendables en este sentido son las columnas de Rodrigo Llanes y Freddy Espadas (Diario de Yucatán), Carlos Luis Escoffie (Animal Político) y Luis Herrera (El Financiero) o los cartones de Tony Peraza (Diario de Yucatán).

(3) Pero el informe de “Elementa” permite identificar a una responsable adicional y fundamental en esta crisis. Una responsable cuyo papel e importancia son, por incómodos, mucho menos discutidos: la parte de la sociedad yucateca que elige voltear hacia otro lado.

De acuerdo con este informe, en Yucatán “se percibe que existe cierta aceptación social a que las autoridades de procuración de justicia cometan actos de tortura para el mantenimiento de la seguridad en el estado”.

“Elementa” explica que la lógica detrás de este fenómeno tiene que ver con que en Yucatán la tortura “se aplica como forma de castigo por cometer un delito y no tanto para obtener confesiones”.

De lo anterior es posible inferir que para parte de la población la tortura es socialmente aceptada siempre y cuando se aplique (a) a criminales y (b) con el fin de garantizar la seguridad pública.

Y es que la frustración de la población y la necesidad de permanecer segura pueden hacer perder de vista la naturaleza de la tortura y deshumanizar a personas que, en ocasiones, ni siquiera con culpables de haber cometido el delito que se les imputa.

Sin embargo, venga de quien venga y vaya contra quien vaya, la tortura es un crimen e implica la violación de los derechos humanos —que una persona haya cometido un crimen no elimina estos hechos—. Pensar lo contrario es seguir la lógica de quienes justifican los linchamientos, pero en este caso desde la comodidad del hogar o con la tranquilidad de no ver lo que ocurre y poder pretender así que no existe.

Alguien podría objetar que “de los males, el menor” y que hay que “seguir haciendo aquello que ha funcionado”. Pero a ello se puede responder que un argumento de esta naturaleza es sumamente problemático.

Del informe de “Elementa” y de los casos documentados por “Indignación” es posible inferir que la tortura institucional afecta principalmente a aquellas personas ubicadas estratos socioeconómicos más bajos; es decir, que implica paz, pero sólo para algunos.

Pero, sobre todo, se puede responder que el uso institucionalizado de la tortura no es ni necesario ni suficiente para garantizar la seguridad de una región.

Diversas ciudades de Latinoamérica o el mundo cuentan con una paz envidiable sin recurrir a este “mecanismo”. A ello hay que sumar que la “institucionalización” de la tortura evita que se construya un marco institucional sólido y eficiente a largo plazo; es decir atenta contra la seguridad de Yucatán y contra algunas de las virtudes del trabajo que en este sentido se ha venido realizado.

En conclusión, el informe de “Elementa” nos ofrece un panorama desolador, pero realista. Tanto para el gobierno, como para las instituciones y para la sociedad, admitir este estado de cosas puede ser incómodo y complicado.

El informe aquí discutido nos ofrece, como motivación, un recordatorio: ha sido en parte gracias a este negacionismo que llegamos al deplorable sitio donde hoy estamos parados.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)