Acusan de “traición” de una senadora: Verónica Camino del PVEM a Morena

Lo único que la senadora de Yucatán Verónica Camino Farjat demuestra con su decisión de renunciar al PVEM para sumarse a Morena es su falta de lealtad y compromiso, dijo ayer Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente estatal del Partido Verde Ecologista.

Con eso solo confirma lo que en su trayectoria política ha demostrado: su falta de seriedad y compromiso con la sociedad, que solo vela por sus intereses personales, este sería el cuarto partido político al que se integra, refirió.

“Esto debe ser un nuevo récord sin duda, participar en tres partidos diferentes en menos de dos años, ya desde hace varios meses escuchábamos que andaba en pláticas con varios partidos, como buscando quién le ofrecía más para cambiarse, pero queríamos pensar que era una persona seria, con lealtades y compromisos bien definidos, pero ya vimos que no es así”, añadió.

Verónica Camino, quien siendo priista llegó a la Cámara de Senadores por el PVEM, presentó ayer un oficio al legislador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado, en la cual manifiesta que es su voluntad integrarse a partir de ese mismo día al grupo parlamentario de Morena.

El dirigente del Verde Ecologista en Yucatán precisó que ante todo, como mujer tiene todos sus respetos, pero por sus acciones y actitudes no pueden dejar de señalar las cosas como son, más cuando sobre todo en política las formas son fondo, y hay que dejar en claro lo que sucede.

“Obviamente abandonar el PVEM para irse a Morena, es una traición a nosotros que la llevamos al Senado, esto es lo que nos deja ver su acción, dicho en honor a la verdad”, indicó.

“Lo que nos deja ver es que su ambición desmedida no la deja dedicarse al Senado, quería quedarse con el Verde, a base de amenazas. La política es de trabajo, disciplina y lealtad, cuando no cuentas con estos tres principios se renuncia a los valores que dignifican a la política. Es el inicio de sus últimos tres años como servidora pública, nadie quiere a los desleales”, remarcó.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

Aunque el dirigente comentó que en realidad esto no debería extrañarles, conociendo su trayectoria política: ella se inició en el PRD, luego fue funcionaria y diputada local por el PRI, la hicieron senadora en el PVEM, ya desde el Senado entabló pláticas también con los dirigentes del partido Fuerza por México al mismo tiempo que con Morena, esto era un secreto a voces entre los políticos locales.

“Ahora no nos extrañaría que hasta sea candidata a la alcaldía de Mérida por Morena, que también es algo que se viene diciendo en los corrillos políticos del estado, y podría ser eso, además de otros beneficios que se dice ha recibido de los morenistas, aunque esto no nos consta y por eso no precisamos cuáles son esos beneficios que recibió para su interés personal”, dijo.