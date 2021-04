Anticipan salidas masivas de RSP por líos internos

Redes Sociales Progresistas (RSP) fracasará en estas elecciones estatales, consideró ayer Tuffy Mafud Contreras, de quien los dirigentes dijeron el día anterior fue expulsado de ese partido.

De acuerdo con el excandidato a la alcaldía de Mérida, de los 41 aspirantes de RSP entre federales y estatales, al menos 13 ya están considerando claudicar y a los demás no les ve posibilidades de ganar.

Además, refirió, su líder estatal Mario Jiménez Navarro ha incurrido en graves irregularidades por las que hasta será demandado.

“El dirigente Mario Jiménez está armando todo este escándalo para tratar de justificar lo que sabe será un fracaso total, y de paso tratar de culparme con mentiras e infundios, no puedo permitir que se afecte a mi persona, incluso estoy considerando proceder legalmente contra él”, afirmó.

En conferencia de prensa que ofreció en el porche de una casa particular en el fraccionamiento Montecristo, Mafud Contreras precisó que no pensaba hacer declaraciones porque está en un litigio en el Tribunal Electoral por lo que considera el despojo que le hicieron de su candidatura a la alcaldía de Mérida, y sobre todo por respeto al partido.

Sin embargo, dijo, las acusaciones que los dirigentes hicieron el día anterior en su contra lo obligan a dar la cara y defenderse.

Ayer informamos que ese partido ofreció dos conferencias de prensa, una de sus candidatos que se quejaron de su dirigencia estatal y otra de los propios dirigentes.

Esta última fue para anunciar la expulsión de Mafud Contreras, por presuntamente causar divisiones en ese instituto político, entre otras anomalías que consideraron graves.

“En primera, no es un berrinche lo que hago porque me hubiesen quitado la candidatura”, dijo el aludido. “Por cierto, aun cuando ganase el juicio en el Tribunal, no sería seguro que la acepte, sería un suicidio, no se puede sacar la campaña para la alcaldía de Mérida”.

Respecto al segundo punto, “no estoy provocando divisiones, se han tomado muy malas decisiones en la dirigencia y no quería abrir la boca, pero ellos me obligan a hacerlo”.

Solo, sentado ante una mesa plegable, el hoy excandidato de RSP explicó que no lo pueden expulsar, tendrían que notificárselo y nadie lo ha hecho, a la vez que está en proceso un juicio donde espera se demuestre que al final de cuentas el responsable de que le quitaran la candidatura fue el mismo dirigente estatal, por sus omisiones y deficiencias.

Para empezar, continuó, nunca le notificaron los avisos del INE en los que le exigían rendir cuentas de su precandidatura, los avisos le llegaron al dirigente estatal y éste nunca se lo dijo.

Una primera respuesta de la dirigencia fue que nunca lo registraron como precandidato, pero en todo caso los pocos gastos que tuvo los presentó en tiempo y forma a su partido y los dirigentes no los entregaron, indicó.

En cuanto a la supuesta división que dice su dirigente está provocando con los candidatos, Mafud Contreras precisó que ellos lo buscaron ante los serios problemas y apuros que pasan por la falta de recursos de campaña, sobre todo para pedirle que los pusiera en contacto con los dirigentes nacionales porque el estatal los abandonó, no los apoya.

“Ellos me pidieron la reunión, yo no los convoqué, me ofrecí a atenderlos, pero no los cité, me reuní con ellos y escuché sus quejas, principalmente por la falta de recursos, a lo que también les recordé que desde un principio se los dijimos, que no sería fácil, no hay recursos”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El excandidato consideró que el problema está en que al parecer les dieron 2,500 pesos a cada uno, unas gorras y cubrebocas, para luego decirles que más adelante les darían más apoyos y estos últimos son los que están pidiendo.

“Nunca los convoqué para hablar mal de los dirigentes, soy institucional y lo que hago ahora es precisamente defenderme de las acusaciones que hicieron contra mí aclarando las cosas, y demostrando que al parecer esto ya lo tenían preparado en su contra”, dijo.

Mafud Contreras agregó que el dirigente Mario Jiménez tiene serios problemas, los candidatos están enojados porque los abandonó, incluso tres de los aspirantes a diputaciones federales “piensan bajarse, renunciar a sus candidaturas y también por lo menos 10 de los aspirantes a candidaturas estatales”.

Solo espera que le den la resolución del juicio que promovió, lo cual consideró sería en estos días, para proceder en contra del dirigente de RSP en Yucatán.

Anomalías

Tuffy Mafud Contreras informó que hay por lo menos 120 acusaciones graves en contra del dirigente estatal de RSP. A su decir, si las autoridades electorales se enteran pondría en serios problemas a ese partido porque ha incurrido en falsificación de firmas, alteración de documentos y otras anomalías, que incluso él mismo está considerando denunciar más adelante.