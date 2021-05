Bloquean 'unboxing' de Mariana Rodríguez en campaña electoral

A través de un vídeo en redes sociales, y más tarde en una rueda de prensa, Mariana Rodríguez se defendió de las denuncias presentadas en su contra, de las que acusa a la “vieja política”, quienes buscan frenar sus menciones de los emprendedores locales.

La influencer señaló que los partidos PAN, PRI y PVEM de Nuevo León, buscan frenar las menciones de los pymes (empresas pequeñas o medianas) que la realizaba en sus recorridos, acompañando en campaña a su esposo Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo Léon.

En rueda de prensa sostuvo que su intención era apoyar a la economía local, especialmente a los niños que se le acercaron y que –según dijo- motivados por sus papás le ofrecieron sus productos, a los que dio mención en sus redes sociales.

Además, recordó que ella no es la candidata y que como esposa y ciudadana estaba convencida de que las propuestas de su esposo “son por el bien de Nuevo León”, por lo que sostuvo que existe una guerra sucia que busca desprestigiar su imagen y la de su familia, para perjudicar a Samuel García.

“Me parece injusto que por querer ayudar a los emprendedores, a mí me obliguen a no ayudarlos, cuando es algo que yo siempre he hecho en mis redes sociales, demuestra (que los contrincantes) están desesperados y tanto que no les importa afectarlos”.