Buscan visión humanista

La candidata a la alcaldía de Mérida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mirna Karina Pérez Ramos, dijo que cree en la gobernanza para tener un mejor gobierno municipal y su formación académica en el campo de la psicología es su guía para la atención de temas de desarrollo humano en la ciudad.

Cuando se le preguntó por qué los meridanos deberían votar por ella el próximo 6 de junio, la maestra en psicología respondió:

“Primero, soy una mujer de causas, siempre he trabajado por causas, mis causas son las personas que más lo necesitan, es la gente con la que menos quieren trabajar, gente que está en prisión, drogadictos, mujeres violentadas, niños con discapacidad y problemas de aprendizaje. Trabajo por la ecología, la reforestación y me encanta abrazar las causas humanas”.

“En Mérida hay mucha gente de causas y por ello una de mis propuestas es formar un voluntariado que ayude a encausar todo esto que se está haciendo para que sea mejor, para que funcione y lo hagamos entre todos”.

Otra razón que deben valorar los electores es su profesión y preparación académica, según refirió. Ha estudiado dos maestrías, cursos, diplomados, no deja de estudiar nunca, todo el tiempo lee y conoce todos los temas por lo que los aborda sin miedo.

La tercera razón es porque quiere ponerse al servicio de los ciudadanos.

Ella afirmó que su compromiso es con el ciudadano, no tiene compromiso con ningún político, ningún partido, ningún empresario. Ya es momento que los meridanos apuesten a estas personas que no tengan compromisos con empresarios a quienes tienen que devolver el dinero que invierten en el político, que no tenga compromisos con un partido que te diga qué hacer, a qué hora levantar la mano y qué propuesta debe apoyar.

“He pasado por procesos muy difíciles y duros, he sido funcionaria y eso me hizo razonar y reflexionar”, contó. “Al principio estaba muy enojada y dije que jamás regresaría a cargos públicos, éstos están llenos de gente corrupta, si no eres corrupta, te hacen parecerlo”.

“Son capaces de muchas cosas, hay que acabar con eso y esa es una de las cosas por lo que estoy aquí como candidata, para decir que sí se puede, que los ciudadanos debemos secuestrar a los partidos políticos y los servicios de los secuestradores que son los mismos de siempre y no sueltan los cargos públicos”.

Además de su posicionamiento sobre temas de interés como el “paso deprimido”, el Carnaval de Mérida, el desarrollo urbano, las aguas residuales, el cierre de calles del Centro, el transporte público, las cuales se pueden ver y escuchar en nuestra cuenta de Facebook, la candidata del PVEM planteó propuestas con enfoque humanista y atención de la salud mental.

¿Qué piensa hacer para combatir el maltrato animal y abandonados?, se le preguntó.

“Me encanta esta pregunta. Mi hijo rescata gatos y perros, está padre. Las nuevas generaciones ya traen este chip, los que nos quedamos con el chip viejo y con una visión antropocéntrica somos nosotros y hay que quitarnos esa visión”, indicó.

“Son valiosos todos los seres vivos del planeta, tengo un proyecto muy bonito que quise aplicar cuando fui directora del Cereso femenil, que es utilizar perros, gatos y animales de compañía para un proceso terapéutico de recuperación afectiva”.

“En algunos países desarrollados ya funcionan dentro de las cárceles, en hospitales, ayudan en algunas enfermedades y para estimular a las personas de la tercera edad. Ya estamos listos para hacerlo aquí”.

“Lo primero es rescatar a los animales, darles salud física y uso terapéutico de adopción, es trabajar en una cultura de protección animal”, expuso. “Esto incluye a los caballos que tiran las calesas. Los niños con discapacidad necesitan la equinoterapia y está lejos de sus manos por cuestiones económicas, no hay forma de que paguen esta terapia, por lo que crearé centros de equinoterapia en la ciudad”.

Mérida tiene alto índice de suicidios, ¿cómo trabajará por la salud mental?, fue otra pregunta que surgió de los que siguieron la entrevista virtual.

“El Ayuntamiento trabaja con el Colegio de Psicólogos, pero queda corto, no atiende las necesidades de la población, hay que trabajar en forma transversal. Además del uso de psicólogos, psiquiatras y medicamentos, hay que incluir la cultura, tener mejores espacios de distracción”, señaló.

“Se ha minimizado a la consulta clínica el problema de la salud mental, pero no es todo. No solo ir a la consulta genera mejor salud mental, si sales con tacones y caminas por una escarpa rota, te caes y te lastimas, entonces el estado anímico cambia; si el camión urbano no da parada, caminas tanto de un paradero a otro, todas estas cosas se van cargando emocionalmente; si sales, ves un parque seco, desarbolado, con mala iluminación, también genera un sentimiento de malestar”.

“Hay que tener una ciudad bonita, arbolada donde salgas y veas vegetación, está comprobado que solo ver vegetación mejora la salud, hay que ser corresponsables en el tema de salud mental”.

Otro tema que le preocupa y por el cual trabajaría si le favorece o no el voto de los meridanos es la atención de los adultos mayores y los jóvenes de la ciudad que no tendrán jubilación.

A su decir, en sus recorridos por las colonias ve cuadros dramáticos de ancianos que viven solitos, que no reciben visita de sus hijos y familiares, y aunque ya dieron toda su vida por sus seres queridos ahora están solos, por lo que buscará la forma de apoyarlos.

Como ecologista sabe que Mérida está debajo de los niveles que marcan la OMS y la ONU en cuestión de árboles porque no llega a los 19 metros cuadrados, de modo que continuaría el plan de arborizar la ciudad, preservar el monte y los árboles porque generan buena filtración del agua.

También haría un censo de sumideros en la ciudad y un programa de biodigestores para que las aguas residuales ya no contaminen el acuífero.

Igual como han dicho otros candidatos, ella no dejaría el Carnaval en Xmatkuil donde está atrapado, no ha ido a ningún festejo carnavalesco en ese lugar y lo regresaría a la ciudad porque esa fiesta unía a los habitantes del norte y del sur, mejorando el tejido social de la ciudad.

Sobre las calles del Centro Histórico, alegó que seguiría el plan de cierre parcial que realiza la actual administración porque le gusta a los visitantes que vienen a Mérida. Tampoco desaparecería a los ambulantes, sino que buscaría un esquema que les ayude a obtener recursos para su sustento, sin perjudicar al comercio organizado.— Joaquín Chan Caamal

La candidata del PVEM no esta de acuerdo con la reubicación del aeropuerto de Mérida porque el actual solo trabaja al 30% de su capacidad. Recordó que el aeropuerto de Kaua es un elefante blanco.

Ni siquiera el Tren Maya debe entrar al Centro porque está bastante complicado, debería pasar por el Periférico, y el terreno de La Plancha debe servir para desarrollar la idea que tienen los vecinos de ese rumbo.

