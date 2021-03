Candidata de Morena en el ojo del huracán

El escándalo que se desató por la difusión de un vídeo en el que aparecen Clara Luz Flores Carrales y Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, se mantuvo a lo largo del día entre las principales tendencias en la red social Twitter.

Hasta las 20 horas, ocho de los 15 temas dominantes en esa red social tenían relación con la candidata de la coalición Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza a la gubernatura de Nuevo León.

Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa de General Escobedo en tres períodos, ya habló sobre el tema y afirmó que solo asistió a un curso de superación personal impartido por NXIVM.

La candidata de la coalición "Juntos haremos historia por Nuevo León" manifestó que conoció a Keith Raniere –condenado a 120 años de prisión por tráfico sexual y otros delitos– durante ese curso, y subrayó que no participó en ningún ilícito.

“Que quede claro, no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal”, indicó en un video publicado en su cuenta en Twitter.

Los ocho temas alusivos al caso que a lo largo de este día se han mantenido entre las tendencias en Twitter son: #LadySecta, Clara Luz, NXIVM, Nuevo León, Keith Raniere, Mentirosa, Emiliano Salinas y Clarita.

También, la influencer Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García –candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León— señaló a Clara Luz Flores como parte de la secta.

Estas son algunas reacciones por la polémica generada:

La mentira deliberada de @claraluzflores al negar conocer NXIVM y a su líder, pone una nube negra sobre su candidatura y contradice la promesa de "no mentir, no robar, no traicionar" que pregona Morena. México, con candidatos inaceptables por todos lados. https://t.co/awfsLdipF6