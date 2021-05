Candidato emplearía a personas que perdieron sus trabajos con plan emergente

MÉRIDA.- A cinco días de que concluyan las campañas, el candidato a la alcaldía de Mérida Jorge Carlos Ramírez Marín asegura que los meridanos se declaran listos para la búsqueda “de un cambio verdadero en el municipio”.

En las largas caminatas, eventos y reuniones, algunas voces le han señalado que no están de acuerdo con la reelección, debido a que, lo que no ha hecho el actual alcalde con licencia en seis años, no lo hará en los próximos tres.

De acuerdo con testimonios, el PRI, en coalición con el PRD, menciona que los ciudadanos coinciden en que los problemas se han agudizado y no han habido resultados, bajo el pretexto de la pandemia y la emergencia sanitaria. Es por ello que, aseguran, los meridanos reconocen en las propuestas del aspirante del PRI-PRD un camino claro para alcanzar las metas que requiere la ciudad y sus habitantes.

En estas intensas jornadas de contacto directo, los simpatizantes han manifestado que confían en la visión, experiencia y capacidad de Ramírez Marín para transformar la capital yucateca.

Programa y propuestas

En su programa de trabajo, el candidato incluye un programa emergente y con carácter urgente para la limpieza, recuperación de espacios públicos, bacheo y repavimentación de calles, donde se emplearán a cientos de personas que perdieron su trabajo o su fuente de ingresos.

“Así, al mismo tiempo que vamos transformando la ciudad, la vamos dejando en mejores condiciones para el disfrute de sus habitantes, estos trabajos temporales permitirán a las personas llevar dinero a sus hogares. De esa manera comenzaremos a hablar de una verdadera recuperación económica, una que se vea reflejada en las casas de los meridanos”, afirma Ramírez Marín.

Unir a Mérida

También enfatizan que la estrategia de Ramírez Marín para unir a Mérida y ofrecer igualdad de oportunidades, sin importar la zona de la ciudad en la que uno haya nacido, es un aliciente para las nuevas generaciones.

Guarderías y propuestas para mujeres trabajadoras

En su agenda, el candidato plantea la creación de guarderías de tiempo completo, para que las mujeres trabajadoras cuenten con espacios dignos y seguros para sus hijos, mientras cumplen su jornada laboral.