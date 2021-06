¿Cuánto le costó cada voto a los partidos políticos?

Contraste en el costo partidista de los sufragios

Política

De acuerdo con el financiamiento público de 37 millones 8,124.89 pesos que se entregó a los 11 partidos para la obtención del voto en las pasadas elecciones estatales, si se considera que en total se obtuvieron un millón 53,493 sufragios útiles, en promedio cada uno costó 35 pesos con 12 centavos.

Además, los institutos políticos con más recursos fueron los que recibieron más votos y les costó menos, y los más caros fueron para partidos pequeños, que incluso perdieron su registro.

Si se analiza de acuerdo con al apoyo que recibió cada partido y el número de votos que captó, al PAN fue al que le salieron más baratos, pues le costó 21 pesos con 24 centavos cada sufragio.

En contraste, el voto para Redes Sociales fue más caro, con 349 pesos con 34 centavos. Este partido no solo no alcanzó una sola posición de elección por el voto directo, sino que perdió su registro, pues sus 5,253 sufragios no le alcanzaron ni para mantener su vigencia en la entidad.

En estos apoyos públicos, de acuerdo con información de las autoridades electorales, no se incluyen las prerrogativas económicas que además se autorizaron a seis de esos 11 partidos, y que ascienden a 93 millones 645,846 pesos.

Estas prerrogativas se les entregan en ministraciones mensuales durante todo el año y estos institutos políticos son: PAN, PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza y Morena.

Tampoco se está considerando las donaciones o aportaciones en especie o dinero en efectivo para las campañas, y esto no se sabrá hasta que los partidos presenten sus gastos de campaña, por lo cual el costo de los votos en realidad fue más, sobre todo a los institutos políticos que reciben prerrogativas económicas.

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) se informó que específicamente para que los 11 partidos capten votos en las elecciones del domingo seis de junio pasado se les entregó durante los meses de marzo, abril y mayo un total de 37 millones 8,124 pesos, divididos entre los seis partidos políticos con derecho a prorrogas, según lo que les corresponde de acuerdo con los porcentajes que obtuvieron en las elecciones anteriores.

Para los cinco institutos políticos (PT, Movimiento Ciudadano PES RST y FXM) que no alcanzaron el porcentaje mínimo para tener derecho a prerrogativas, y por tanto no contaban con apoyo económico público, se acordó destinarles un millón 835,128 pesos con 79 centavos a cada uno para la captación del voto.

El costo del voto, de acuerdo con el financiamiento

De acuerdo con los recursos económicos que le correspondieron a cada partido para la captación del voto y los sufragios que recibieron en las recientes elecciones, al que menos le costó cada voto fue al PAN, pues recibió siete millones 775,776 pesos con 17 centavos, y captó 365,954 sufragios, o sea que cada voto tuvo un valor de 21 pesos con 24 centavos, según información del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

Le sigue Morena, al cual le correspondieron cinco millones 660,842 pesos con 16 centavos, y captó 258,259 votos, por lo cual cada sufragio le costó 21 pesos con 91 centavos; mientras al PRI le asignaron ocho millones 163,933 pesos y logró 233,010 votos, cada uno con un valor de 35 pesos y tres centavos; Movimiento Ciudadano recibió un millón 835,128 pesos con 79 centavos y obtuvo 34,989 votos, el cálculo arroja que cada sufragio se estimó en 52 pesos y 44 centavos.

El PVEM con dos millones 93,233 pesos con 46 centavos logró 31,890 votos, cada uno con un valor de 65 pesos 63 centavos; el PRD tuvo un financiamiento de un millón 994,429 pesos y 19 centavos, y captó 29,446 sufragios, cada uno costó 67 pesos 73 centavos; a Nueva Alianza le asignaron un millón 838,717 pesos, con los cuales logró una votación de 22,284 puntos lo que da 82 pesos 51 centavos cada uno.

Los votos más caros fueron para el PT que recibió un millón 835,128 pesos y captó 18,575 votos, cada uno costó a 98 pesos 79 centavos; al PES le tocaron un millón 835,128 pesos y logró 15,807 sufragios, a 116 pesos con nueve centavos; a Fuerza por México le dieron también un millón 835,128 pesos y obtuvo 14,939 votos, a 122 pesos con 84 centavos cada uno.

Redes Sociales Progresistas, igual con un millón 835,128 pesos, solo consiguió 5,253 votos con un valor de 349.34 pesos cada uno

De un vistazo

Recursos

