''Devolveré la ética a la política'': Layda

“Campeche dejará de ser un pueblo arrodillado”, dice

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.— Al recibir del Instituto Electoral del Estado (IEEC) la constancia que la acredita como triunfadora en la elección del pasado 6 de junio, la virtual gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que devolverá “la ética a la política y Campeche dejará de ser un pueblo arrodillado”.

“Campeche se unirá a la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseveró.

Luego de recibir el documento que acredita su triunfo con 139 mil 883 votos, Layda Sansores se dirigió a militantes y simpatizantes de Morena que la esperaron afuera de la sede estatal del IEEC, incluso bajo la lluvia, para reiterar sus compromisos y llamar “a una insurrección pacífica de un pueblo que quiere vivir y dejar de estar arrodillado, como lo tuvo el PRI, por más de 92 años”.

Recordó que durante su gobierno, su padre el gobernador Carlos Sansores Pérez, construyó la casa del PRI. “Se valía porque no había oposición; hoy, a mí me toca construir su tumba, es el destino; el PRI dio lo que tenía que dar y no supo medir el hartazgo del pueblo, un pueblo que decidió por el cambio verdadero”, dijo.

“A pesar de todas las fechorías que nos hicieron y las serpientes que nos lanzaron, el rugido del jaguar sacó el espíritu de la lucha para combatirlos. No nos dimos por vencidos y no caímos en provocaciones, porque Morena no viene a destrozar, sino a cumplirle al pueblo que tantos años ha sufrido”.

Layda Sansores aseguró que Morena no compró ni un voto a través de despensas, ni pagó casa por casa, sino que “el pueblo decidió y puso a su gobernante”.

Reiteró su compromiso con las mujeres, a las que entregará al menos el 50% del gabinete. “Es el tiempo de las mujeres que ya no se dejarán controlar, somos dueñas de nuestro destino, pero no queremos la separación, y a través de un hombre también nos abrazamos”.

Hizo un llamado a los que no estuvieron en su lucha, pero quieran sumarse a un movimiento de puertas abiertas, pues “nadie será discriminado ni condicionado, ni serán corridos por votar por otro partido”.

“Aquí se vivirá la paz, la humildad y el respeto. Hoy se escribe una historia nueva y un legado para sus hijos”.

Layda Sansores fue enfática al dar reiteradas gracias al pueblo campechano “por su fe infinita, por su amor siempre firme, porque le enseñaron cuánto vale amar a un pueblo, la unidad y la fuerza”.

Antes, la comisionada del Partido del Trabajo, Ana María López, agradeció el triunfo y consideró que no hay pretexto para no cumplirle a Campeche. “El pueblo es el que está de fiesta porque es y será el que siempre va decidir el triunfo”, acotó.

“Campeche, dijo, va recibir justicia. Layda será la gobernadora para todos, sin mirar atrás. Felicidades a Campeche por el voto de confianza”, señaló.

El delegado en funciones de presidente de Morena, Erik Reyes, confirmó el triunfo de Layda Sansores San Román. “Es la gobernadora de Campeche, la primera mujer gobernadora”, subrayó ante cientos de gargantas que coreaban “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.

A partir de hoy, dijo, “con el documento que le entregaron en el IEEC de manera oficial se confirma que las y los campechanos aprobaron que la Cuarta Transformación llegue a partir del próximo 16 de septiembre al estado”.