¿Doctor Who? Candidata de Monterrey se viraliza por su comparación

MONTERREY.- La aspirante del Pan a la alcaldía de Monterrey, Yolanda Who Cantú, se volvió viral porque en el debate entre los candidatos se comparó con el personaje de ficción Doctor Who.

“En el ámbito político yo soy denominada Yolanda Who. Soy Yolanda Who Cantú, una mujer muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras para hacer grandes cosas por su ciudadanía”, dijo durante el debate que tuvo lugar el pasado 9 de mayo.

El vídeo se volvió viral las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues el Doctor Who es un personaje de ciencia ficción de la serie del mismo nombre, producido por la cadena británica BBC y con más de 50 años de historia.

El Doctor es un Señor del Tiempo originario del planeta Gallifrey, quien viaja en el tiempo en una cabina de policía llamada Tardis.

Yolanda Who también se ha viralizado por sus bailes en TikTok.