MÉRIDA.— Generar ahorros en el consumo de luz, incentivar el empleo y cuidar el medio ambiente serán los ejes del programa “Energía Mérida”, que presentó el candidato a la alcaldía Jorge Carlos Ramírez Marín.

Con este programa, el Ayuntamiento gestionará créditos para micro y pequeños negocios que quieran adquirir paneles solares, lo que significaría una importante reducción en el consumo y pago de su energía eléctrica.

Además, será el propio Ayuntamiento de Mérida el aval ante las financieras, para que los dueños de comercios accedan a los planes de financiamiento.

“Desde el Ayuntamiento firmaremos un convenio con las empresas que instalan y producen paneles solares, para que éstas acudan a los pequeños comercios que quieran esta tecnología verde y les diseñen un plan a su medida”, detalló.

En Yucatán las más altas tarifas

“Se trata de evitar que los pequeños negocios, como lo son las tienditas, se vean forzados a cerrar porque no pueden pagar sus recibos de luz. Hay que recordar que Yucatán paga las tarifas más altas del país y en abril hubo otro incremento”, enfatizó.

Acompañado de Pablo Gamboa Miner, candidato a diputado federal por el Distrito III, y Alejandra Rivas Escalante, candidata a diputada local por el Distrito VII, Ramírez Marín visitó la tienda de abarrotes “Gaby”, de la colonia Zazil Há, en el sur de Mérida, cuya propietaria, Rubí García, le comentó que durante la pandemia estuvo a punto de cerrar debido a las bajas ventas y los altos recibos de luz.

“Yo tenía varias neveras, pedí que me las quiten y solo me quedé con una, porque ya no podía seguir pagando la luz, me llegaban recibos de más de 6 mil pesos. Yo creo que con los paneles solares nos ayudaría mucho”, dijo doña Rubí.

Círculo virtuoso

Ramírez Marín afirmó que el programa “Energía Mérida” buscará generar un círculo virtuoso: bajos costos de electricidad, reactivación económica, generación de empleos y cuidado al medio ambiente.

“¿Qué gana el Ayuntamiento? Que este pequeño negocio de doña Rubí se mantenga y le siga dando oportunidad a la gente de trabajar. Aunque sea un empleo, eso es una familia a la que rescatamos del desempleo y a la que sumamos a la vida económica activa, que hoy más que nunca necesitamos”, subrayó.

El monto de crédito al que los pequeños negocios podrán acceder dependerá de las necesidades particulares de cada uno, mismo que podrá ser financiado en un lapso de hasta 5 años, generando grandes ahorros por un período prolongado, ya que los paneles solares tienen una vida útil de 20 años, en promedio.

Reducción de pago en un 80 por ciento

Con "Energía Mérida" se genera un círculo virtuoso, señaló Jorge Carlos Ramírez Marín: "bajos costos de electricidad, reactivación económica, generación de empleos y cuidado al medio ambiente"

Beneficios que ha comprobado doña Guadalupe Sauri, dueña de la tienda “La Estrella del Sur”, de la colonia Emiliano Zapata Sur III, quien desde hace 3 años decidió colocar paneles solares en su negocio.

Ahí, el abanderado del PRI-PRD pudo constatar el ahorro que ha significado para la familia contar con esta tecnología verde, al pagar hasta un 80% menos en su consumo de energía eléctrica.

“Yo he tenido esta tienda 25 años y ha sido el sustento de mi familia; la empecé siendo solo una casita de cartón y con tarimas. Yo puse los paneles porque ya no nos alcanzaba, no salía dinero para pagar los recibos, porque una vez que te llega tienes que ver cómo pagarlo. Me llegaron recibos de hasta 15 mil pesos y ahora con los paneles es mucho menos”, relató.

Ramírez Marín señaló que continuará trabajando, como lo hizo desde el Senado de la República, para conseguir que mecanismos disponibles como el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) estén al alcance de los empresarios de Mérida, para que puedan acceder a sus distintos programas como los financiamientos preferenciales, para la sustitución de equipos obsoletos por aquellos de alta eficiencia.

Señaló que hay recursos por más de 400 millones de pesos para Yucatán.