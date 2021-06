Consideran baja la asistencia a las urnas en Mérida

Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato del PRI-PRD a la alcaldía de Mérida, reconoció que los resultados no le favorecieron, pero advirtió de varias “alertas” para la democracia que, afirmó, se vivieron en las elecciones del domingo.

“Los resultados no han favorecido esta candidatura para la presidencia municipal”, señaló ayer en una conferencia de prensa.

“Haremos un examen detallado de cada uno de los incidentes que se desarrollaron en las elecciones”, afirmó Ramírez Marín. “Sin embargo, no con ánimo nada más de presentar una impugnación o alegar sin pruebas un fraude, sino con el ánimo de servir efectivamente a que el beneficio democrático cada vez mejore”.

El priista lamentó la baja afluencia de votantes, aunque “lamentamos más el poco entusiasmo de la autoridad para aumentar esa presencia”.

“Tal pareció en algunos momentos que fuera deliberado el intento de ralentizar los comicios para que la gente se fuera desanimando de participar”, añadió el abanderado. “También lo pareció en algunas declaraciones que parecían hacer creer que los lugares de votación eran peligrosos para la salud de las personas”.

“Los resultados están a la vista, no hay que opinar más… No soy una persona mezquina que regatee lo que no le corresponde”, continuó Ramírez Marín.

Sobre las “alertas graves” para el proceso democrático, señaló las siguientes:

1) Un evidente derroche de recursos públicos y desvío a beneficio de una candidatura.

2) Aprovecharse de la necesidad de la gente en beneficio de una candidatura.

3) El condicionamiento del voto.

4) Mala organización del proceso electoral.

5) Que muchos funcionarios de casilla faltaran a su compromiso.— Aarón Montero Bonilla

De un vistazo

Cifras

Ramírez Marín consideró que las cifras en estas elecciones muestran que la presencia de Morena le costó al PRI en forma significativa, pero deben analizar los motivos. “No pretendo poner en tela de juicio las razones por las que un meridano decide votar por la reelección”.