Busca cercanía ciudadana

Renán Barrera recorre la colonia Lázaro Cárdenas

A 33 días de que se inició la campaña, el candidato del PAN a la presidencia municipal de la capital yucateca continúa recorriendo las calles de las colonias y fraccionamientos para acercar las propuestas de su proyecto “Más Mérida”.

Ayer el abanderado panista, acompañado de Jesús Pérez Ballote y de Gabriela Baqueiro, candidatos a diputado local del Distrito I y a regidora, caminó en la colonia Lázaro Cárdenas donde vecinas y vecinos lo recibieron a las puertas de sus hogares para escucharlo.

En este encuentro con los ciudadanos, Renán Barrera señaló que el PAN ha demostrado que los buenos gobiernos sí son posibles y los resultados lo confirman, “no en vano nos reconocen como la ciudad más segura y con mejor calidad de vida del país”.

“Ser reconocidos como la mejor ciudad de México no se logra de la noche a la mañana, así como lo que se logra no significa que no hay que trabajarlo más. Por el contrario, hay que hacer más de lo que se ha hecho bien para enfocarnos en los segundos pasos, en este trienio vamos por más seguridad y más acciones que mejoren la inclusión de toda la población”, expresó.

Mérida es una ciudad que se ha destacado nacionalmente por su calidad de vida, una calidad de vida que se desprende no solo de las oportunidades, sino de la seguridad y tranquilidad que se vive, abundó.

El aspirante de Acción Nacional indicó que para que Mérida continúe posicionada en los primeros lugares de todo lo positivo impulsará más y mejores programas que abonen a la tranquilidad de toda la ciudadanía.

Anteayer, recordó, presentó las propuestas de su eje “Más Mérida Segura” en el que se destaca el fortalecimiento de la Línea Mujer, duplicar el número de guardaparques, la instalación de cámaras de seguridad en los espacios públicos, mantener la estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, más capacitación para los policías municipales y drones de vigilancia que vuelen en las zonas de mayor movilidad, como el área cercana a los mercados del centro de la ciudad.

Finalmente, Renán Barrera hizo un llamado para que la ciudadanía salga a ejercer su derecho al voto el domingo 6 de junio próximo “para que Mérida se mantenga como ejemplo nacional de participación en los comicios y esto a su vez permita continuar con los buenos gobiernos del PAN”.