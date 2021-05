Candidatos a la alcaldía de Mérida, con opiniones encontradas

Resumen de las opiniones de cinco de los aspirantes a la alcaldía de Mérida sobre temas clave de la ciudad durante su visita a Diario de Yucatán

Las visitas que los 10 candidatos a la presidencia municipal de Mérida hicieron al Diario del 22 de abril al 5 de mayo dejaron propuestas, ideas y proyectos de solución para los problemas actuales que vive la capital yucateca.

Por su complejidad, costo o connotación política, hubo temas que dividieron opiniones, como fue evidente en las reacciones y comentarios del público en las redes sociales durante las transmisiones en vivo de las entrevistas.

En esta primera entrega presentamos las respuestas de los cinco primeros candidatos que nos visitaron a preguntas relacionadas con esos temas polémicos que surgieron de un sondeo previo que el Diario realizó entre suscriptores, voceadores, académicos y público en general.

Como informamos, el orden de las visitas se basó en la antigüedad de registro del partido, con ajustes posteriores por los compromisos en las agendas de los candidatos.

Las preguntas que respondieron los candidatos

1) ¿Cómo contrarrestará el crecimiento caótico, desordenado y fragmentado de la ciudad?

2) ¿Cuál es su propuesta para resolver la saturación y la contaminación del manto freático?

3) ¿Planea cerrar las calles del Centro Histórico?

4) Aunque el transporte público es ahora facultad del gobierno estatal ¿cómo contribuiría a mejorar el servicio? ¿reubicaría los paraderos?

5) ¿Qué proyecto tiene para el paso deprimido?

6) ¿Mantendrá el Carnaval en el recinto ferial de Xmatkuil o lo traerá de vuelta al Centro Histórico y Paseo de Montejo?

Renán Barrera Concha, PAN

1. Hay buenas noticias. Desde 2017 se obliga a los desarrolladores inmobiliarios a invertir en todos los servicios públicos. El costo de los permisos para construir después del Anillo Periférico es cuatro veces más caro, esto para inhibir el crecimiento expansivo. Además, la competencia ocasiona que los fraccionadores destinen mayor espacio verde del que pide el reglamento.

2. Revertir los drenajes de las colonias antiguas, como pasó hace 50 años con la colonia Alemán. Se necesita de un presupuesto muy alto y un trabajo multianual, pero la idea es presentar una iniciativa para la creación de la Ley Estatal de Aguas para regular esta situación.

3. No hay que tener miedo a esta tendencia del cierre de calles. Mérida tiene diferentes vocaciones y se podría trabajar por sectores. La calle 47, de la 56 a la 50, ya es un distrito gourmet y se podría sacar mesas y sillas en determinadas horas. Eso sí, nunca tomaré una medida unilateral ni vamos a peatonizar todas las calles.

4. El transporte es un gran tema. El 44% de la población usa el servicio y vemos que es un transporte privado porque lo manejan concesionarios. Voy a proponer al gobernador que nos dé la primera concesión de transporte para el Ayuntamiento para que tengamos una ruta propia que sea un verdadero servicio público. Lo ideal es que con un solo boleto el usuario pueda llegar a su destino. Los paraderos y maceteros no son con fines estéticos, sino para dar más espacio para que caminen los peatones. Cuando haya un control de la pandemia se tomará una decisión.

5. El paso deprimido divide opiniones desde su construcción. Nunca se debió de hacer como se hizo, pero hoy es un activo de la ciudad y en una decisión responsable, con asesoría de expertos, se va a reparar para la mejora de la vialidad de esa zona.

6. Yo sí voy a mantener el Carnaval en Xmatkuil. Hoy es un Carnaval 100% familiar, es seguro en esas instalaciones.

Víctor Cervera Hernández, Movimiento Ciudadano

Es muy sencillo poner orden en el crecimiento de la ciudad. Existen leyes, hay que aplicarlas. Hay que vigilar cómo es que obtienen los permisos los desarrolladores. Yo creo que la autoridad municipal está coludida con los desarrolladores, hay corrupción en las autorizaciones.

2. Hay un serio problema de largo plazo: la contaminación del acuífero se da porque los fraccionadores no tratan las aguas negras. Deben entrar a este tema los otros gobiernos, la academia y tiene que haber un plan transversal. Yo quisiera reemplazar los sumideros por biodigestores, sé que no lo hará una sola autoridad, pero hay que sentar las bases.

3. No se pueden cerrar calles en el Centro Histórico, sería matar toda la actividad. Hay que bajarle la carga que tiene en transporte, servicios... hay que cuidarlo y reorganizarlo.

4. El transporte urbano es un desastre. Voy a pedir al gobierno estatal que nos dé las concesiones, sé que debe mantener una regulación pero hay un mal servicio, por la antigüedad de los camiones, que es peligroso para los usuarios. Es caro (el transporte), hay que hacer largas colas y tarda la ruta. El cambio de paraderos no debió ser: me decían quienes saben que solo era bajar en un lugar a la gente y subirla en otro. Lo que hizo el gobierno fue trasladar el contagio a otras calles... hay que regresar los paraderos a sus lugares.

5. Ya tomaron cartas en el paso deprimido, ya la autoridad decidió rescatarlo, pero hay opacidad. Han hecho campaña para rellenarlo, criticaron para dejar mal a quien lo hizo, pero hoy dicen que es un activo de la ciudad.

6. El Carnaval definitivamente no puede continuar en Xmatkuil. Costaba $2 millones limpiar las calles del derrotero y hoy nos cuesta $60 millones. Ya no se puede seguir tirando ese dinero. Voy a consultar a los meridanos dónde lo quieren, pues hay muchas alternativas para su sede. No se puede encasillar en Paseo de Montejo.

Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI-PRD

Lo indispensable en el crecimiento urbano es poner orden. No estoy en contra de las construcciones, sino que unas sí se puedan y otras no. El desarrollo urbano de la ciudad necesita más participación de los que ya vivimos aquí. En el crecimiento vertical hay que informar a los vecinos que tendrán junto a sus casas unas torres. Se deben delimitar las zonas donde se puede y no crecer, hay que agilizar los trámites en las oficinas, hay que cambiar la práctica tendenciosa de crecer en el Norte porque están deshabitando zonas que tienen servicios y hasta pueden ir en bicicleta. ¿Por qué mejor no desarrollar colonias cercanas al Centro, mejorar los servicios, la vigilancia policiaca? En vez de promover la venta de departamentos de lujo hay que rescatar las casas, como lo están haciendo los extranjeros y ponerlas en el mercado inmobiliario.

2. Estoy trabajando en un proyecto de drenaje. A las nuevas construcciones hay que exigirles un saneamiento que no sea simulado porque creo que sí están simulando que cumplen. El drenaje en el Centro sí es posible; se cree que habrá una destrucción enorme, que van a bombardear las calles, pero ya hay tecnología avanzada que hace factible un menor daño. No podemos seguir contaminando el acuífero. Es una altísima prioridad del Ayuntamiento que encabezaré construir un drenaje: no temería asumir los costos políticos. Alguien debe hacerlo.

3. No habría cierre total de calles en el Centro Histórico. Hay zonas que merecen un tratamiento especial, hay que restaurar la arquitectura del Centro Histórico porque es parte de la vida económica de la ciudad y los negocios generan miles de empleos. Sería una equivocación cerrar calles del Centro, tiene que mantener su dinámica para que se sostenga.

4. Lo que haré el 1 de septiembre es pedirle al gobierno del Estado que devuelva la facultad constitucional que tiene el Ayuntamiento de prestar el servicio de transporte urbano. Modernizaremos los autobuses y analizaremos las rutas para que los viajes sean rápidos y cómodos. Voy a revisar la vigencia de las concesiones para que cumplan el compromiso social. Estoy dispuesto a recurrir al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para que tengamos un mejor parque vehicular, vamos a vigilar que den parada y un mejor trato a los usuarios. Definitivamente los paraderos no continuarán donde los pusieron y los maceteros se retirarían.

5. Usaría de inmediato el paso deprimido. No sé qué tanto es posible el rescate que propone la autoridad. Si queda como el puente de Santa Gertrudis Copó no se puede comparar por la afluencia vehicular que hay en la zona del paso deprimido. Ya pasaron casi 10 años y no se ha rehabilitado, es suficiente tiempo. Yo rescaté en cuatro meses una ciudad que quedó enterrada por un alud de tierra, no me pueden decir que no se puede desaguar el túnel. Me parece que hay una intención perversa de mantenerlo en mal estado o por falta de presumir alguna obra. Vila y Renán no han podido solucionar este problema, no es casual que haya tardado, es un recurso político cuando no tienes nada qué presumir.

6. El Carnaval no lo dejaría en Xmatkuil. No creo regresarlo al Paseo de Montejo, hay que aprovechar espacios grandes como el Parque de la Paz, pues en esta zona hay (condiciones) para un derrotero que no parta la ciudad, pero definitivamente no podemos dejarlo encerrado en Xmatkuil. Es un evento bueno para la economía y la diversión de la ciudad.

Nelly Ortiz Vázquez, Panal

Mérida tiene un crecimiento amplio sin planeación, sin escuchar a los que vivimos y a los que saben del tema. El plan de desarrollo debe estar basado en los hechos reales, necesita un nuevo análisis porque los del Norte viven en cuna de oro y los del Sur con carencias.

2. La contaminación y tratamiento de aguas residuales sí están en mis planes. Tenemos que hablar con geólogos, arquitectos, ambientalistas, hay que mirar lo que está pasando con el relleno sanitario de Susulá, que se está contaminando porque no se le da el tratamiento. Se pueden hacer biodigestores, tenemos expertos aquí en la ciudad, y también hacer una campaña de conciencia.

3. Voy a hacer una encuesta para conocer si la gente está de acuerdo con el cierre de calles y trabajaré con especialistas. Se pueden hacer propuestas, cercar algún área y estudiar si hay afectación del tránsito.

4. He tenido la oportunidad de viajar en el transporte urbano y me encantó. Cuando lo usas asusta el aumento de 50 centavos, sobre todo si no hay mejora, pero más allá de los autobuses el servicio es bueno. Buscaría un recurso para cambiar los autobuses para que mejore el servicio. (La reubicación de) Los paraderos habría que definir qué tanto ha afectado a las personas adultas mayores... a mí me gusta caminar.

5. El paso deprimido fue una ocurrencia; quizá quien lo hizo lo vio en alguna otra ciudad y lo quiso hacer en Mérida. No puedo dar una respuesta sobre qué haría con esta obra, pero me gustaría que se quede como un museo, que sea un elefante blanco porque no funciona.

6. Propondría que el Carnaval regrese a su derrotero original. Que pase por Paseo de Montejo, los palacios estatal y municipal y llegue a San Juan. Desconcentraría la diversión: en Santiago pondríamos música para personas adultas, en el (estadio) Salvador Alvarado juegos infantiles... y en otras sedes otros tipos de música para los diferentes gustos.

Verónica Camino Farjat, Morena

Tiene un crecimiento acelerado, sí; lo caótico lo podemos acotar. Los lotes de inversión existen porque lo permite la autoridad, que ha sido omisa. A la autoridad municipal le corresponde el territorio, no ha tomado el control y no hay que desajenarse. Tener una ciudad más ordenada me permitirá tomar una decisión, no unilateral, sino la mejor con la opinión del cuerpo edilicio, con el Implan y los consejos consultivos. Sí entiendo a la ciudadanía que dice: me construyen en un lugar que carece de servicios, hay normas que dicen que no debe suceder eso. Necesitamos una autoridad que de verdad haga su trabajo, y eso le ofrezco a los ciudadanos.

2. En el último paquete fiscal noté un aumento del costo del agua potable y un estudio de la Conagua decía que mientras esté contaminada el agua iba a subir la tarifa. Pedí que me mostraran los estudios sobre el acuífero y las zonas donde hay industrias de la carne y zonas urbanas está contaminado el manto freático. La Conagua debe dar dinero para el saneamiento de las aguas residuales y aunque constitucionalmente el manejo del sistema no lo tiene el Ayuntamiento, no por ello me voy a hacer a la misma. No voy a tocarme el corazón cuando se trate de exigir a las autoridades estatal y federal. Hay que replantear el saneamiento de las aguas negras y ordenar la ciudad. El drenaje puede ser posible, pero no es la única respuesta a este problema. Tengo un plan de captación de agua de lluvias que voy a aplicar.

3. Mi prioridad serán los peatones en el Centro Histórico y buscar la armoniosa convivencia entre los otros sectores como los vecinos, los comercios, el turismo y los servicios. Voy a analizar y consensuar qué le gustaría a los meridanos, pero hay que reorganizar y regular el Centro. No me gustan las medidas arbitrarias, por ello lo voy a consultar, lo mismo con el ambulantaje, no tengo datos, ni el mapa de cuántos y dónde están, después de un estudio veremos si merece recursos algunas zonas para que haya una convivencia armoniosa en el centro.

4. Los paraderos del transporte urbano tienen que regresar a los lugares donde estaban antes de la pandemia para que sea esa realidad la base para hacer un análisis verdadero sobre qué es lo mejor para el ciudadano y eficientizar el servicio. No tenemos un estudio integral del transporte, el gobernador y el alcalde dijeron que la movilidad estaba abajo del 30%, pero no me parece que fuera el momento de un análisis. Si hablamos de una ciudad más ordenada, a partir de allí estableciendo las prioridades del flujo en avenidas, ejes, circuitos y arcos viales podemos ofrecer al sistema de transporte un mejor flujo. Sabemos que la facultad de la administración del transporte urbano le corresponde a la autoridad estatal, pero no significa que deje de lado nuestra facultad constitucional que tiene el Ayuntamiento. Nuestra postura es ayudar en ese ordenamiento de la ciudad para que mejore el flujo del sistema de transporte, un servicio que usa el 47% de las personas que habitan el municipio de Mérida.

5. Claro que vale la pena rescatar el paso deprimido. Es parte de la infraestructura urbana, es parte de Mérida. Imagínate todo lo que ha costado, es un botín electorero y no puede taparse ni perderse todo el dinero invertido. Haremos una auditoría del proceso de adjudicación directa, ya en los medios se menciona que es una empresa fantasma a la que se le asignó y nos aseguraremos que lo que se haya hecho en los trabajos de reparación sea el adecuado. La ciudadanía debe tener certeza y es lo que ofrezco.

6. El Carnaval es insostenible en Xmatkuil. Cada año le cuesta $30 millones al impuesto predial, que tiene que subsanar el boquete financiero, cuando es un evento que tiene patrocinio y al menos debe salir tablas económicamente. Por ello tiene que regresar a Mérida, no en la Avenida Paseo de Montejo donde hoy tiene menos espacio por las modificaciones que le hicieron por la ciclovía, pero sí podemos hallar una zona donde pueda llevarse al cabo. De momento no tengo un lugar dónde poner el carnaval.