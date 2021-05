Candidatos a la alcaldía de Mérida en Diario de Yucatán: lo que no se vio

Diez candidatos a la alcaldía de Mérida. Dos semanas de transmisiones. Más de 68 mil reproducciones de vídeo en la página de Facebook de Diario de Yucatán y 16 periodistas de Grupo Megamedia involucrados. Eso fue en números puros y duros el ejercicio informativo que comenzó el jueves 22 de abril y concluyó el miércoles 5 de mayo.

Renán Barrera Concha, candidato del PAN a la alcaldía de Mérida, choca el puño con Luis Alberto González Uribe, director editorial de Diario de Yucatán, a su llegada al edificio de esta casa editorial el pasado 22 de abril.- Foto de José Valerio Caamal Balam Víctor Cervera Hernández, de Movimiento Ciudadano, acudió acompañado del exfiscal Héctor Cabrera Rivero.- Foto de Valerio Caamal Balam Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, observa los retratos de colaboradores de Grupo Megamedia que han sido reconocidos por su desempeño.- Foto de Valerio Caamal Balam Nelly Ortiz Vázquez, del Panal, durante la entrevista.- Foto de Valerio Caamal Balam Verónica Camino Farjat se dirige a la sala de "coworking" acompañada de Luis Alberto González Uribe. Foto de Valerio Caamal Balam. Berenice Rivera Silva, del PT, durante la transmisión. Herbé Rodríguez Sahuí, del PES, observa las preguntas de representantes de distintos grupos sociales. Ismael Peraza Valdez, acompañado de los periodistas que participaron en el ejercicio, tanto al frente como detrás de cámaras. Karina Pérez Ramos, del PVEM, durante la entrevista. Nínive Zúñiga Zetina, de RSP, durante la transmisión.- Fotos de Valerio Caamal Balam ❮ ❯

En ese tiempo, los usuarios de redes sociales tuvieron la oportunidad de ver "en vivo", a las 11 de la mañana salvo la de Jorge Carlos Ramírez Marín que fue a las 12, entrevistas con cada uno de los aspirantes al cargo de presidente municipal de Mérida, grabadas desde el edificio del Diario. Los lectores de la edición impresa leyeron detalles de lo dicho en los días posteriores a la visita. Sin embargo, hay detalles que solo los periodistas involucrados conocen y que a diario formaban parte de las charlas, entre risas o gestos de alivio, que se realizaban al término de las entrevistas, luego del habitual choque de puños con los visitantes.

El choque de puños, el saludo oficial

Y es que esa, aparentemente, se convirtió en una "regla de etiqueta política". Por la pandemia, ya no hay saludo de manos. Ahora es choque de puños. Y así, como si fuera un protocolo aprendido en las campañas, todos los visitantes saludaron y se despidieron así de sus anfitriones.

No es lo único que cambió por el Covid-19. El cubrebocas venía incluido con el visitante. Berenice Rivera Silva lo trajo lleno de logotipos del PT; Ismael Peraza Valdez y Nínive Zúñiga Zetina, con los logotipos de Fuerza por México y RSP, respectivamente; Herbé Rodríguez Sahuí en tono morado, a juego con su camisa y los colores de su partido, el PES, y Nelly Ortiz Vázquez, del Partido Nueva Alianza (Panal), con abejita bordada la cual presumió en plena transmisión. Ella se autodenomina "la abeja reina del Panal".

Va la explicación. Nelly se describe como apicultora de toda la vida y activista en pro de la conservación de la abeja melipona en el Estado. Su pasión por las abejas es tal que comparó a la ciudad con una gran colmena. "¡Cualquier propuesta o cualquier idea terminaba entre la miel!", recordó Eduardo Méndez Escobedo, periodista multimedia de yucatan.com.mx, quien se encargó de los detalles técnicos de las transmisiones. El saludo de despedida de la aspirante del Panal tampoco pasó desapercibido. ¡Fue un saludo de abeja! La agrónoma de profesión simuló uno de estos insectos con la mano al momento de decir adiós.

Siguiendo con la vestimenta, los que ya llevan varias campañas lucieron " más institucionales". Las camisas de manga larga bordada con su nombre y el logo del partido fueron mayoría. De los hombres, solo Víctor Cervera Hernández, de Movimiento Ciudadano, se salió del patrón: usó una camisa blanca de la marca Ralph Lauren. En el caso de las mujeres, cuatro cambiaron el estilo: dos de ellas trajeron vestido. Berenice Rivera, uno negro con detalles blancos, ajustado al cuerpo y tacones rojos. Nelly Ortiz, uno blanco de encaje con mangas largas y tacones beige. Karina Pérez Ramos, del PVEM, usó pantalón azul y blusa blanca de seda con tacones en "animal print". En los zapatos, en varios casos estos evidenciaron que ya llevan semanas de caminatas en las colonias.

Unos más cómodos que otros

Durante la charla con los entrevistadores, Hernán Casares Cámara, periodista investigador, y Regina Montañez Raz, editora web, unos lucieron más cómodos que otros. Verónica Camino Farjat, de Morena, en un principio lució tensa o incómoda en opinión de al menos cuatro de los periodistas que estuvieron presentes durante la entrevista. "Ya después se relajó", recordó Regina Montañez.

A decir de Méndez Escobedo, quien más veces vio a la cámara y se refirió a los internautas que seguían la transmisión fue Berenice Rivera. En su opinión fue la que dio una plática más fluida, eso, sin descartar que el alcalde con licencia, Renán Barrera Concha, quien aspira a la reelección,"mostró las tablas" ya adquiridas para este tipo de ejercicios. De hecho, es el único que con anterioridad ya había participado en transmisiones en vivo con los internautas de Diario de Yucatán. Durante sus dos anteriores campañas también lo hizo.

Entre los internautas hubo porristas y "haters". Mientras unos llenaban de corazones las declaraciones del candidato, otros lanzaban mordaces críticas y caritas enojadas. Otros más manifestaron inquietudes muy concretas. El tema del cuidado animal fue muy repetido entre quienes comentaron la transmisión. Detalles de la apariencia de los invitados tampoco pasaron inadvertidos, detalló Thiaré Pérez Pacab, "community manager" del Diario.

Los calcetines de rayas azules de Víctor Cervera, que salían a relucir entre sus zapatos cafés y su pantalón beige, fueron comentados. El rubio platinado de Verónica Camino también acaparó atención, mientras que a Berenice Rivera hubo quien le pidió que le gobierne el corazón. A Ismael Peraza, "Echaniz", le preguntaron si estaba molesto y a Ramírez Marín, del PRI, varios le recordaron la renta de don Ramón, en alusión al personaje del "Señor Barriga" en la serie del Chavo del Ocho.

Altos números de interacciones y reproducciones

Para aquellos que han militado en otros partidos los cuestionamientos por su cambio fueron constantes y polarizaron más las opiniones. A Verónica Camino la increparon por su llegada a Morena. A Víctor Cervera le preguntaron sobre Ivonne Ortega Pacheco, quien lo habría llevado a Movimiento Ciudadano, y al "Echaniz" hubo quien lo llamó chapulín.

Fue Verónica quien, de acuerdo con las estadísticas de Facebook tuvo la cantidad más alta de interacción, con más de 13,000 de ellas. Esto, porque fue también la que tuvo más reacciones de "me molesta" (135), frente a 172 "me gusta" y 144 "me encanta", junto con 956 comentarios que generó la discusión entre sus partidarios y sus detractores. A la fecha, el vídeo con más reproducciones es el de Barrera Concha, que fue también el primero en publicarse, con 26,600 reproducciones. Todas las cifras de esta nota son al corte de las 8 de la noche del pasado jueves 6.

El tema que desató mayores reacciones y acalorados comentarios de los internautas fue el carnaval de Mérida: "Cuando tocaban el tema era cuando se encendían más los usuarios y comentaban", explica la gestora de redes sociales. Con excepción de Barrera Concha, quien fue el que inauguró Plaza Carnaval en Xmatkuil, todos los demás regresarían dicha fiesta a la ciudad de Mérida. Nelly Ortiz fue la única que mencionó que volvería al Paseo de Montejo. Los demás, lo descartaron. Algunos dieron posibles rutas como la calle 59 o la Avenida 128.

Otro detalle que no se vio en la transmisión fue la forma en la que operaron los partidarios de algunos candidatos para hacer viral la transmisión. Así, en los grupos de vecinos de varias colonias en Facebook fueron compartidos los enlaces de la publicación, a fin de atraer más reproducciones al vídeo.

Sobre las respuestas dadas, tanto Regina como Hernán coinciden en que hubo candidatos más preparados que otros: "Algunos hasta vieron las transmisiones de los candidatos que vinieron antes que ellos", explicó ella. "Pese a sus aparentemente buenas intenciones, varios aspirantes, sobre todo de los partidos pequeños, participan en la contienda si tener experiencia política y administrativa. Por lo tanto, carecen de propuestas serias para resolver los problemas de la ciudad", opinó Casares Cámara, integrante de Central 9, la unidad de investigación de Grupo Megamedia. Para varios temas, las propuestas fueron pobres, coincidió Eduardo Méndez.

Y es que durante los 10 días de grabaciones, el "lo consultaré con expertos en la materia" se convirtió en la respuesta comodín de varios entrevistados a preguntas como qué hacer con el "paso deprimido", a dónde reubicar el carnaval o qué hacer con el problema de aguas residuales que contaminan el manto freático. Hubo quienes, como Jorge Carlos Ramírez afirmaron que un drenaje en el centro de la ciudad es viable.

Sin embargo, Casares Cámara admitió que hubo algunos que, contrario a lo que se esperaba y pese a ser de los "partidos chicos", "mostraron su conocimiento de los problemas de Mérida y ofrecieron soluciones concretas. Aunque no podrán ganar la elección para alcalde, podrían ser, en cambio, muy buenos regidores". Uno de estos casos fue el de Karina Pérez, psicóloga de profesión, quien dio propuestas puntuales para atender el problema de la salud mental.

Unos con familiares, otros con asesores

Casares Cámara también hizo notar la diferencia de perfiles entre las personas que acompañaron a los visitantes. En la mayoría de los casos vinieron con sus jefes de prensa. Hubo quienes además trajeron fotógrafo, algún integrante de su planilla de ediles o un asesor. Nelly Ortiz acudió con su hijo. A Nínive Zúñiga, una de sus acompañantes detrás de cámaras le daba indicaciones para que sonriera y hablara pausado ante la cámara.

La sede fue el área de "coworking" del edificio del Diario, el cual llamó la atención de los visitantes. Varios recordaron las instalaciones de Google. Herbé Rodríguez se ofreció a jugar una reta de ping-pong; Karina Pérez se entretuvo con las piezas del Jenga gigante que hay en la sala antes de comenzar la grabación y Renán Barrera se tiró en uno de los "puf" del salón. Otros más se fotografiaron con las frases motivacionales que adornan las paredes.

Corrió entre los maceteros del Centro para llegar

Todos fueron puntuales, aunque "Echaniz" y Verónica Camino llegaron al edificio "rallando". Y es que en ambos casos culparon a los maceteros del centro de la ciudad que, a su juicio, dificultan la vialidad. Peraza Valdez incluso dijo que corrió más de una esquina para llegar al Diario. Incluso, en la mesa junto al sillón donde se sentó para la charla quedó una toallita rosa, color de su partido, con la que secó sus sudor antes de comenzar la transmisión.

Para Regina Montañez, las charlas más amenas vinieron después de la transmisión, cuando los candidatos ya estaban más relajados y revelaban algunos detalles de su campaña o de las caminatas. "Detrás de cámaras conocimos su personalidad", dijo. Ramírez Marín dio a los periodistas algunas pistas que servirán de punto de partida para posibles notas del Diario, recordó Luis Alberto González Uribe, director editorial del Diario, quien recibió y despidió a la mayoría de los visitantes. Víctor Cervera contó anécdotas de su padre, quien fuera gobernador del Estado, recordó Ilse Noh, periodista multimedia quien grabó en vídeo las visitas.

"Bueno, ahora los demás vendrán a decir lo que yo hice mal", dijo Renán Barrera al despedirse y no se equivocó. Como parte de las preguntas que Casares Cámara hizo a los visitantes estaba el que dijeran lo que había hecho de bueno el alcalde con licencia. Pocos se atrevieron. A varios la pregunta los tomó por sorpresa. Hubo incluso quienes dijeron que nada. Un par destacó las cuestiones administrativas del Ayuntamiento, "los premios colgados en la pared", los servicios que, en su opinión, han sido solo para el norte de la ciudad y la atención telefónica a los ciudadanos.

Suma de esfuerzos en la redacción de Diario de Yucatán

Este ejercicio también representó una combinación de esfuerzos, perfiles, edades y habilidades en la redacción del Diario: los que publican para los lectores de impreso y lo que lo hacen para web, pasando por los que navegan entre ambas plataformas. Fueron varios los candidatos que al conocer a Regina Montañez, quien desde hace más de un año conduce los Foros Megamedia, le preguntaron su edad. Sin embargo, en la práctica para el equipo fue un intercambio de enseñanzas: "Ahí estábamos enseñándonos cosas que hemos aprendido en esta profesión de maneras tan distintas", recuerda Regina, con tres años en el Diario, quien hizo dupla con Casares Cámara, con 26 años en él.

Y es que la habilidad de ambos periodistas se complementó e hizo cambiar los guiones sobre la marcha. Incluso para forzar a los entrevistados a revelar esos nombres que no querían. Así Nelly Ortiz acusó a Ramírez Marín de robarle el proyecto "Salvemos a las abejas". "Echaniz" dijo que Ulises Carrillo está detrás de las decisiones de las últimas administraciones municipales y Verónica Camino señaló de intereses personales a dirigentes estatales de Morena que no le dieron su respaldo.

El esfuerzo incluyó a la Dirección Editorial, la Redacción Multimedia, la Agencia Informativa Megamedia, la unidad de Estrategia Digital y el área de administración, todo para cuadrar las agendas de los 10 candidatos y recopilar las opiniones de más de 20 representantes de la sociedad civil que sirvieron de punto de partida para elaborar los guiones. También hubo planeación, pruebas de cámara y audio, ensayos y sesiones diarias de evaluación.

Por sesión en el área de grabación hubo al menos ocho periodistas involucrados y hubo días en que este equipo tuvo mayoría femenina, lo cual no pasó desapercibido. "Las mujeres se emocionaban cuando veían que éramos muchas mujeres, y los hombres elogiaban la equidad", recordó Regina. Y en las fotos grupales, esas que se tomaron al final del ejercicio, también fue evidente.

Las charlas generaron expectación no solo entre internautas, sino también entre colaboradores de Grupo Megamedia de distintos departamentos, incluso algunos ajenos a la redacción. "Amigos y compañeros me dijeron que no sabían que existían todos esos candidatos y que qué bueno que los estábamos mostrando a todos. Varios ya venían a preguntarme quién vendría al día siguiente para que lo vieran", explicó Regina.

Y es que Hernán resumió la idea con la que coinciden todos los involucrados en esta actividad. "Los que tuvieron oportunidad de ver todas las entrevistas, obtuvieron, al final, un panorama suficiente para decidir su voto". Y esa fue la razón de ser de este ejercicio que involucró a tantos.

Las diez entrevistas a los aspirantes a la alcaldía de Mérida pueden consultarse en este apartado en yucatan.com.mx. También están disponibles en sendas lindas de reproducción en los canales del Diario en YouTube y Facebook.