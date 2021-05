Berenice Rivera propone cambios en el transporte

Una terminal para el transporte urbano en la ciudad figura entre las ideas que tiene la candidata a la presidencia municipal de Mérida por el Partido del Trabajo (PT), Berenice Rivera Silva, pero primero consultaría a usuarios y expertos en el tema sobre su factibilidad.

La licenciada en Educación, de 43 años de edad, afirma que el transporte urbano de Mérida debe regresar a las manos de la autoridad municipal, “es un servicio que le pertenece al Ayuntamiento”.

“El transporte urbano es algo muy pendiente. Si me da la confianza la ciudadanía tengo una propuesta que analizaría con expertos y pediría la opinión de los usuarios para hacer un gran paradero de camiones urbanos”, reveló en el diálogo con candidatos a la alcaldía de Mérida que organiza Grupo Megamedia.

“Hay muchos espacios en la ciudad para el gran paradero, la gente de las colonias solo cruzaría para tomar el siguiente camión que los lleve a su punto de destino”, indicó.

Dado que solo es una idea y que necesita la opinión ciudadana y de expertos en movilidad, no tiene mayor información, más que el deseo de construir una central camionera para el transporte urbano en la ciudad.

Berenice Rivera fue la sexta candidata de los 10 que invitó Megamedia para este diálogo con los candidatos a la presidencia municipal de Mérida inscritos en el Iepac.

Ya asistieron Renán Barrera Concha, PAN; Víctor Cervera Hernández, Movimiento Ciudadano; Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI-PRD; Nelly Ortiz Vázquez, Panal, y Verónica Camino Farjat, Morena. Hoy asistirá Herbé Rodríguez Sahuí, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), cuya entrevista se transmitirá a las 11 de la mañana en la cuenta Diario de Yucatán de Facebook. Las entrevistas completas de todos los participantes se pueden consultar en esa misma red social.

Gobierno austero

La candidata del PT tiene propuestas interesantes en economía para aumentar los ingresos de las familias de bajos salarios, para ambulantes y locatarios de los mercados, dice que tendrá un gobierno austero y recurriría a los incentivos fiscales para que el sector privado contrate a personas excluidas del campo laboral como madres solteras, jóvenes recién egresados, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

No está de acuerdo con la reubicación del aeropuerto de Mérida porque no es prioritario a corto plazo, ni que el Tren Maya esté en terrenos de La Plancha.

En sus recorridos durante su campaña ha escuchado que los meridanos quieren que regrese el Carnaval a la ciudad y sí consideraría regresarlo, pero con mejor organización y con el consenso de los empresarios por donde pasaría el derrotero.

Sobre la ciclovía también se ha enterado que afecta los comercios de las colonias, por lo que cree que fue un desacierto construirla y no consultar a la ciudadanía ni a los empresarios, por lo tanto, reorganizará el proyecto ya que no se puede tirar a la basura el gasto que se hizo en la inversión.

Bolsa de trabajo efectiva

Se le hizo, como a los otros candidatos, una pregunta particular. A ella se le preguntó: ¿cómo ayudaría a mejorar los ingresos de las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos al día, que es más del 40% de la población meridana?

“De la mano con el gobierno federal. Sabemos que hay muchos beneficios sociales y habría que darle continuidad a las pensiones y becas que otorga el gobierno federal”, dijo.

“Es una ayuda, es un respiro para los ciudadanos ese apoyo. Hay que ser incluyentes, sabemos que en casas donde hay abuelitos, madres solteras, que tenemos muchísimas, y discapacitados no los admiten en los trabajos. Yo haría un programa de incentivos donde se pueda incluir a estas personas, me ha tocado en los recorridos conocer casos en el Sur donde hay familias con cuatro hijos, dos solteras y 2 albañiles. A las madres solteras no le dan oportunidad. Daría ese incentivo para que los industriales y empresarios contraten sin denigrar si eres de la tercera edad, si eres de tal rumbo. Haría que la bolsa de trabajo del Ayuntamiento sea efectiva”.

Convenios con empresas e industrias

“Los chavos recién egresados, hay rezago laboral en jóvenes con carreras de licenciatura, maestría y doctorado que terminan siendo nada. O como dijo el ciudadano del vídeo, terminan de cargadores”, reiteró. “Necesitamos hacer un acuerdo con los industriales para que contraten a esta gente, y un programa con el gobierno federal para que quienes estudien carreras nuevas tengan la oportunidad de salir a trabajar en otros lados. También es importante apoyar a la gente que usó su creatividad para reactivar su economía familiar con la venta de comida, postres, hamacas. Realizaría foros para que vengan inversionistas, que vengan extranjeros para que conozca la mano de obra. No solo es emplear a la gente, hay que darle oportunidad al ciudadano que tiene ese talento para que se autoemplee, para que fije el precio de su trabajo, no solo limitarse a que le paguen.

Fomento al autoempleo

“Voy a fomentar el autoempleo, no solo con jóvenes, sino con personas mayores porque he visto que las viejitas urden hamacas y no tienen el material, hay que darle esa facilidad de trabajo”.

Dice que le consta que en las viviendas hay personas que pueden elaborar artesanías, pero por su condición no pueden salir, por lo que daría créditos a la palabra para que trabajen y obtengan ingresos con la venta de sus artículos.

Tiene la idea de que mejorando el servicio de los hospitales públicos, de las escuelas públicas e incentivando el comercio local se puede generar ahorros en las familias y con ello elevar sus ingresos para su sostenimiento y una mejor calidad de vida.

“Lo ideal es darle un crédito para que tengan su propio negocito”, señaló.

La propuesta para darle solución al problema de los mercados y ambulantaje ya está en marcha como candidata porque, según reveló, ya firmó un compromiso con una organización de locatarios donde se compromete a devolver las concesiones a cada locatario de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, va a actualizar el cobro de cuotas, exentaría de pago de derecho de piso a las llamadas palanganeras y les daría sus espacios y crearía un fondo con las cuotas de los propios locatarios para el mejoramiento continuo de los mercados de la ciudad. Dice que visitó los mercados municipales y no tienen abanicos, están sucios, carecen de servicio sanitario digno y promovería el consumo local para que aumenten las ventas de los comerciantes de los mercados. La candidata también fijó su postura sobre las protestas feministas: está de acuerdo en que se manifiesten, es justa sus demandas, las apoyaría, pero sus protestas deben de estar apegadas al orden y a la paz.

Diálogos con los candidatos

Berenice Rivera Silva, del PT, es la sexta candidata que participa en el diálogo en vivo de Grupo Megamedia.

Reorganizará la ciclovía

Entre las propuestas que planteó, la candidata indicó que reorganizará el proyecto de la ciclovía, ya que afecta los comercios de las colonias, por lo que cree que fue un desacierto construirla y no consultar a la ciudadanía ni a los empresarios.

Orden y paz

Berenice Rivera también fijó su postura sobre las protestas feministas: está de acuerdo en que se manifiesten, son justa sus demandas, las apoyaría, pero sus protestas deben estar apegadas al orden y a la paz.