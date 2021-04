Preocupación por afectaciones al pulmón ecológico

Mérida, la hermosa ciudad blanca, crece a pasos agigantados sin planeación, sin escuchar a los que vivimos aquí y sin escuchar a los que saben, manifestó la ingeniera agrónoma Nelly Ortiz Vázquez, candidata a la presidencia municipal de esta ciudad por el partido Nueva Alianza de Yucatán (Panal).

“Me preocupa que construyan industrias y desarrollos en los pulmones ecológicos de la capital, hay una deforestación que tenemos que atender”, recalcó.

La candidata ofrece consultar a los expertos sobre diferentes temas, de los cuales no tiene proyecto o un plan para ejecutar en estos momentos, pero con la participación de especialistas y la ciudadanía puede hallar soluciones reales a los graves problemas que enfrenta la ciudad.

El crecimiento caótico por la expansión de Mérida y la venta de terrenos sin servicios, planes para contener la contaminación del manto freático, la mejora del transporte público, cierre de calles del Centro Histórico, el destino del “paso deprimido”, el nuevo aeropuerto de Mérida y la estación del Tren Maya.

Estos y otro temas que le plantearon los periodistas Hernán Casares y Regina Montañez tuvieron alguna respuesta de buenas intenciones, pero sin un plan concreto porque el objetivo de la candidata del Panal es escuchar a los expertos en cada tema y con ellos tomar las decisiones.

La salud, prioridad

Su prioridad, si gana las elecciones, sería la atención de la salud porque es la base de una mejor calidad de vida. Esto lo realizaría con una campaña de concienciación de mejor atención en las clínicas y hospitales, campañas preventivas de enfermedades, el rescate de los huertos de traspatio para la producción de alimentos de autoconsumo saludable como fue en la época de su niñez, cuando la gente producía sus alimentos en sus viviendas.

En lo que fue clara la candidata es que traería a calles de la ciudad el Carnaval de Mérida, con el derrotero original que tenía en Paseo de Montejo y que pasaba por los palacios de Gobierno y Municipal hasta San Juan.

“Quizá mi discurso no se oiga como de una política, es que no soy política. Yo soy del campo, sé cómo agarrar y usar una coa, estoy en la actividad agropecuaria y desde los nueve años me dedico a la apicultura. Soy una ciudadana como todas, entré a la candidatura por Mérida y por los ciudadanos”, expresó en el diálogo con los candidatos a la alcaldía de Mérida que organiza Grupo Megamedia en el marco del proceso electoral 2021.

La ingeniera Ortiz Vázquez fue la primera mujer candidata que acudió a este diálogo transmitido en vivo en Facebook en la cuenta institucional Diario de Yucatán. Antes participaron Renán Barrera Concha, del PAN; Víctor Cervera Hernández, de Movimiento Ciudadano, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI-PRD.

Los candidatos fueron invitados de acuerdo con la antigüedad del partido, se presentan conforme aceptaron la invitación y conforme a la disponibilidad de sus agendas de trabajo.

Hoy nos visita la candidata de Morena, Verónica Camino Farjat, cuya participación se transmitirá a las 11 de la mañana en el Facebook de Diario de Yucatán.

Las preguntas y respuestas íntegras de los cuatro candidatos que han participado en el diálogo en vivo están disponibles en nuestra cuenta de Facebook.

Acusa a Ramírez Marín

Ayer la candidata del Panal sorprendió porque acusó directamente al candidato del PRI-PRD, Jorge Carlos Ramírez Marín, de plagiar su programa y proyecto de abejas, también de desbaratar una asociación apícola que tenía 18 años y agrupaba a productores de 48 municipios del estado.

“Él sabe que me golpeó, que me afectó, me obligó a meterme en mi colmena por el golpe de deslealtad, pero me animaron y con apoyo del Panal la abeja reina va a resurgir”, dijo.

Los animales

A cada candidato se le pregunta sobre un tema particular que no haya abordado en el diálogo. A la ingeniera Ortiz Vázquez se le pidió su opinión sobre cómo atendería el problema de la fauna callejera, como la sobrepoblación canina y felina.

Su postura sobre el sacrificio de animales de compañía abandonados, enfermos y que son un riesgo para los ciudadanos.

“Insisto, tengo el plan y la idea, estamos haciendo una estructura mayor con la convocatoria a la gente que está muy comprometida con estas mascotas de perros y gatos. No entendía este punto, me preguntaba por qué adoptar un perro o un gato, y no un niño que tiene necesidades de alimentación. Y ahora lo comprendo porque mi hija Cristina es amante de los perros y gatos, le está dando una herencia humana a su hija que debe alimentar a los animales”, señaló.

“Hay especialistas, médicos veterinarios que están aportando para darle una mejor calidad de vida a estos seres vivos. He estado en Chelem, donde vamos a rescatar abejas que nos reportan los extranjeros que viven allí. Observé que ellos alimentan a los perros y gatos con sus recursos propios y los esterilizan, les dan libertad, los alimentan bien y los vacunan. Eso es en pro de la salud para evitar enfermedades que las mascotas pudieran contagiar a los seres humanos”, afirmó.

“Hay un trabajo bien avanzado para que las mascotas están bien cuidadas, pero hay zonas donde no tienen ese proceder de darle atención completa. Solo dan alimento y eso permite un aumento de la población de los animales. En algunos casos son focos de infección para el ser humano, un riesgo para los niños y personas de la tercera edad porque los animales callejeros piensan que lo vas a maltratar y se defienden”, aseveró.

“Hay algo más fuerte que solo alimentarlos, hay que vacunarlos y evitar su reproducción”, insistió.

“Ahora hay de todo para las mascotas, pero no hay una buena educación en general. Las heces de los animales son un foco de infección, un riesgo para la salud pública porque una vez que se seca, vuela en el aire y tiene impacto en nuestro sistema respiratorio”.

Reproducimos en este espacio el vídeo de la entrevista transmitida en vivo:

Datos

Más de la visita de la candidata del partido Nueva Alianza Yucatán a Grupo Megamedia.

Nutrición

La ingeniera agrónoma Nelly Ortiz Vázquez también dijo lo siguiente ayer: “Soy una persona de 57 años, viví en una hacienda donde se cultivaban y comían hortalizas, y estoy súper nutrida”.

Sin colesterol

“Creo que soy la candidata más sana. No tengo colesterol, triglicéridos ni hipertensión. Y esta buena salud me la dio la buena alimentación, pero las generaciones que vienen atrás tienen bajo su sistema inmunológico”, indicó.

No a sacrificios

La candidata del Panal rechaza la idea del sacrificio de animales de compañía, aun cuando estén enfermos en la calle, porque son seres vivos. Dijo que en la perrera los encierran y tienen una “vida de perros”, ella quiere darles calidad de vida y tiene esperanza de que la gente sensible apoye en la solución de este problema, también el Ayuntamiento destinaría una inversión de dinero público.