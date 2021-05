Cuestionan un debate

Ismael Peraza no participaría en el ejercicio del Iepac

El debate que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) está muy acotado, no es democrático y no ofrecería una confrontación de ideas entre los candidatos a la alcaldía de Mérida, debería cambiarse o al menos en Fuerza por México (FXM) valorarán si participan o no, dijo ayer Ismael Peraza Valdez aspirante a la presidencia municipal, por el citado partido.

“La sociedad meridana necesita un debate sin chicharos en las orejas, o con los candidatos en su cuarto de guerra con sus asesores dictándoles que decir, no veo un debate razonable donde los meridanos vean en verdad quienes son de carne y hueso en sus candidatos, la capacidad que tienen cada uno y lo que algunos dirán exhibiéndose”, expresó.

Luego de firmar ante los representantes de la agrupación Coordinadora Ciudadana de Yucatán, la carta compromiso, como ya lo han hecho otros dos candidatos de Mérida, en el hotel Victoria del Paseo de Montejo, el candidato de FXM, quien se calificó como un “rebelde” no domesticado y que no se inclina ante nadie, manifestó que se compromete al 100% a cumplir con lo firmado.

El documento firmado establece cuatro compromisos: Respetar de manera irrestricta el estado de derecho que rige a gobernantes y gobernados; Convocar en los primeros 100 días de su mandato a los ciudadanos de Mérida para que manifiesten su voluntad y respetarla acerca de los tres proyectos de gobierno que han generado polémica (los maceteros en el centro y las ciclovías principalmente).

Los otros dos son promover una solución integral al problema de movilidad y de transporte urbano de la ciudad, y el mantener a lo largo de su periodo gubernamental una inamovible disposición de evitar imposiciones y una firme voluntad de gobernar en total armonía con los gobernados.

Ricardo Dájer Nahum, uno de los dirigentes de esta agrupación, recordó que antes ya firmaron este compromiso los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano, se invitó a los 10 aspirantes a la presidencia municipal de esta capital del Estado, esta misma semana lo firmaría otro más, y esperan que al final lo firmen todos.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Como testigos de honor además de Dájer Náhum firmaron también Ariel Avilés Marín, Sergio Grosjean Abimerhi y David Candila Espinosa, todos integrantes de esta agrupación civil.

En su mensaje el candidato conocido también como “Echaniz”, señaló que hoy en día se ha perdido mucho el respeto a la palabra de honor que se empeña en los compromisos que hacen, más por parte de los políticos, para quienes les es fácil decir a todo, si, más si están en campaña y luego se olvidan.

“Hay que romper con esos esquemas del viejo político, debemos mostrarnos como somos, de carne y hueso, no con los marketing políticos que hoy en día prevalece vendiendo lo que no existe y con falsas promesas, nosotros hacemos una política austera, y nos mostramos como somos, hacer lo contrario es una falta de respeto a la ciudadanía”, afirmó.

Luego de recordar sus inicios en la política desde que era estudiante y como militante primero del PRI y luego de morena antes de llegar a FXM, por no soportar y mucho menos estar de acuerdo con las imposiciones, Peraza Valdez destacó que los debates serían una buena oportunidad de mostrarse a los meridanos como son en verdad los candidatos, sobre todo de mostrar cómo se han perdido y se confunden los colores y las ideologías de los partidos.

Pero no como el que quiere hacer el consejo electoral –continuó el aspirante-, ese está muy acotado lo quieren limitar solo a las redes

sociales, y los que no las tienen como lo harán para verlo, para informarse, todos los meridanos tienen el derecho de verlo, no solo unos cuantos, eso no favorece a la democracia.

El candidato también hablo de las encuestas, que hoy en día ya no son confiables, porque pagas por lo que quieres que diga, no por conocer la realidad, y en su opinión en estos momentos la lucha por la alcaldía está entre él y “los azules” (el PAN), el PRI está acabado.