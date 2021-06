"No es es aquí, es en la Benito Juárez", anunció la directora de la Secundaria Técnica Número 72, en Juan Pablo II, a decenas de personas que llegaron al plantel con la intención de votar.

"¿No es aquí, por qué lo cambiaron? Ahora que se ch…, no voy a ir a votar", respondió una persona de la tercera edad que se mostró enojada por la situación.

"Con trabajo vengo caminando por el dolor de mis pies y lo cambian", continuó.

"No haga eso, lo que quieren es abstencionismo, que no votemos para que ganen los que no queremos", le respondió Jorge Pech.

"Mejor vamos a donde llevaron la casilla y votamos", y las personas, en su mayoría de la tercera edad, decidieron caminar poco más de un kilómetro hacia la Escuela Secundaria Estatal Número 33 "Benito Juárez", ubicada en la calle 5-H entre 28 y 30 de Juan Pablo II, donde se supone se instaló la casilla 382.

Nunca llegaron los funcionarios del Iepac

Rita Coba y Sauri, directora de la Técnica 72, dijo que a ella le notificaron sus autoridades que el plantel a su cargo sería sede para los comicios, incluso ella acudió en horas programadas para recorridos, sanitizacion, etcétera.

Sin embargo, agregó, los funcionarios del Iepac nunca llegaron.

"Hoy vine a abrir desde antes de las 7 de la mañana, pero no llegaron", señaló la maestra que, apenada, continuó informando a los votantes que la casilla se instaló en otra escuela.