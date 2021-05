Debate con propuestas y acusaciones contra Renán Barrera

Los 10 aspirantes a la alcaldía de Mérida participan en un evento del Iepac

MÉRIDA.- Los diez candidatos y candidatas a la alcaldía de Mérida guardaron la confrontación de ideas y posturas políticas para un mejor momento porque anoche no hubo réplicas ni contrarréplicas en el debate del Iepac, sino una exposición de propuestas y una andanada de acusaciones contra el puntero de las tendencias electorales, Renán Barrera Concha, del PAN.

Con estos mensajes, en el orden dispuesto por los conductores Viridiana Pacheco y Gastón Lambarry, se despidieron los candidatos participantes.

Verónica Camino Farjat, Morena: “Mérida está lista para eliminar las barreras, convertirse en una ciudad humana, plural, diversa e incluyente”.

Renán Barrera Concha, PAN: “Vivimos en la mejor ciudad de México. Es nuestro orgullo, eres testigo de cómo hemos superado las adversidades, hemos avanzado. Con esperanza y confianza lo vamos a lograr más Mérida. Vota por la certeza y el buen gobierno”.

Nelly Ortiz Vázquez, Nueva Alianza: “Ya escucharon los ciudadanos, yo les propongo tres años solo en este cargo. Voy a polinizar a todo Mérida, vota por la abeja reina”.

Karina Pérez Ramos, PVEM: “Los que están hartos de la política y partidos que siempre ofrecen y no cumplen, vota por una candidata ciudadana o pueden votar por lo mismo o construir una Mérida unidad y fuerte”.

Herbé Rodríguez Sahuí, PES: “Somos la opción de cambio real, somos una garantía de transparencia, tenemos programas viables, responsables y pensados para el beneficio de todos. Soy el único candidato con trayectoria en una agrupación ciudadana”.

Víctor Cervera Hernández, MC: “Vamos a definir el futuro, los mismos candidatos no van a hacer nada, es tiempo de los ciudadanos, una reelección no va a solucionar los problemas y pendientes, Mérida dejó de ser la mejor ciudad de México, vamos a rescatarla”.

Berenice Rivera Silva, PT: “Trabajaré con honestidad, necesitamos este cambio, no dejes que compren tu voto ni que te represente alguien que no está comprometido con la ciudad”.

Ismael Peraza Valdez, Fuerza por México: “No más corrupción, no más moches, no más mentiras ni saqueos, no más reelección, digamos no a Porfirio Díaz Barrera, yo tendré un gobierno útil para la gente”.

Nínive Zúñiga Zetina, RSP: “Quiero trabajar de la mano del pueblo, con certidumbre, con un gobierno honesto que cierre la llave a la corrupción, que valore lo humano y lo sensible”.

Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI-PRD: “Renán, pídele el teléfono a Celia Rivas, Liborio y William, ellos estaban en el gobierno. Sé congruente, este no es el PAN que conocí. No Renán, es hora de cambiar. Por el futuro, la innovación ya basta de simulación, es hora de devolver la ciudad a los ciudadanos”.

Hora y media

El debate del Iepac empezó a las 9 de la noche y terminó a las 10:35 de la noche. Fueron tres rondas de participación: la primera fueron preguntas surgidas de los ciudadanos, la segunda fue preguntas directas al candidato donde al único que le preguntaron fue al candidato del PAN, la tercera ronda fue una opinión sobre el reto más difícil que ha vivido y la última el mensaje de despedida.

Los candidatos preguntaron a Renán Barrera por qué tomó la decisión “caprichosa” sobre las lámparas chinas, por qué ahora después de seis años de gobierno municipal sí podría resolver los pendientes de la ciudad, por qué cobran las bóvedas de los cementerios que estaban bajo el régimen de perpetuidad y por qué culpa a los baches de los problemas viales.

El aludido respondió que le tocó rescatar a Mérida de una mala y única administración priista y el problema del cambio de luminarias habría que preguntarle a la entonces alcaldesa Angélica Araujo por qué lo hizo. Él recuperó el buen alumbrado público y quedó demostrado que una mala administración cuesta muchísimo a la ciudad.

También argumentó que la pandemia originó un cambio de prioridades y el cierre de recursos que dejó de enviar el gobierno federal afectó su administración. Sin embargo, los retos de Mérida que mencionaron sus oponentes son consecuencia de una ciudad exitosa, y enfocará su trabajo para consolidar los avances. “Soy una persona que hace frente a las adversidades, estoy orgulloso de ser meridano y las decisiones las tomo del lado de las personas y consultando a expertos, si no quizá hubiese pasado como en la Línea 12 del metro de Ciudad de México si hubiese reabierto el paso deprimido como estaba”.

Como se esperaba, los más críticos de la administración del panista fueron Víctor Cervera, Jorge Carlos Ramírez y Verónica Camino, pero en todos tuvieron alguna mención para denostar el trabajo que ha realizado Barrera Concha en sus dos administraciones como alcalde. Ahora busca la reelección para una tercera administración como alcalde de Mérida.

El debate lo siguieron en vivo por Facebook poco más de 4,000 personas.— Joaquín Chan Caamal.